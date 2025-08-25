Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα 25/8/2025

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές –απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροικαι πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, το μεσημέρι – απόγευμαμεταβλητοί 3 με 4 και το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί έως 5μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτικήΜακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές –απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούντοπικοί όμβροι.Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό τηςΗπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές –απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό στα ορεινά να εκδηλωθούντοπικοί όμβροι.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στη δυτική Κρήτη πρόσκαιρες νεφώσεις μεμικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι σταανατολικά τμήματα τοπικά έως 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 και στην νότια Κρήτη έως 34 βαθμούςΚελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι στανότια 5 με 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές –απογευματινές ώρες.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια βόρειοιβορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές –απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροιστα γύρω ορεινά.Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι έως 4μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-08-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις οι οποίες από τομεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά θαεκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ταφαινόμενα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικάαίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, σταανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θαφθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ταΔωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 33, στα νησιά του Ιονίου τους29 με 31, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στανότια θαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρεςστα ηπειρωτικά οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι σταορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, σταανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-08-2025 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, σταανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.