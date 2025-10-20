Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα 20/10/2025

Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και τις Κυκλάδες, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά. Στη Θράκη γενικά αίθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο. Η ορατότητα στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βόρειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Στη Μακεδονίαλίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί μετην ίδια ένταση.Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 και στη Θράκη έως 20 βαθμούς Κελσίου.Στη δυτική Μακεδονία από 8 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατάτόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχέςκυρίως στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Στερεά.Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό τηςΗπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο βροχές και καταιγίδες πιθανώςκατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικέςβροχές πιθανώς έντονες το βράδυ στην ανατολική Στερεά.Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θασημειωθούν ασθενείς τοπικες βροχές.Στις Κυκλάδες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ταφαινόμενα θα πιθανώς κατά διαστήματα ισχυρά.Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 18 έως 22 και στην Κρήτη τοπικά έως 25 βαθμούςΚελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα νησιάτου Ανατολικού Αιγαίου από Χίο και νοτιότερα και στα βορειότερατμήματα των Δωδεκανήσων.Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφορ. Στανότια μεταβλητοί 3 με 4 και στην περιοχή του Καστελλόριζου δυτικοίβορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 16 έως 21 με 22 και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 25βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές που το βράδυ είναι πιθανό να ενταθούν.Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσειςμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός στιςπερισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί και οι βροχές θα συνεχιστούνμόνο στο ανατολικό Αιγαίο.Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές μεπιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στοΙόνιο.Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ σταανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στιςπερισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, αλλά στα Δωδεκάνησακαι την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 24 με 25 βαθμοόυς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-10-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θαενταθούν και κυρίως στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις μετοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θασημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης).Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στοΙόνιο 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-10-2025

Στα δυτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίονεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με εξασθένηση σταδυτικά από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός μενεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και ασθενείς τοπικές βροχές.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα λίγων τοπικώνβροχών στο Ανατολικό Αιγαίο.Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στοΑγαίο 5, τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.