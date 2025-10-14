CAFE MELI
Από τα ξημερώματα της Παρασκευής οργανωμένη κακοκαιρία θα πλησιάσει τη χώρα

14/10/2025
Τις προηγούμενες ημέρες, πλήθος μετεωρολόγων είχαν επισημάνει, πως μέσα στην εβδομάδα η κακοκαιρία ενδέχεται να επιστρέψει με έντονες βροχές αλλά και καταιγίδες.

Πράγματι, στη νέα ανάρτησή του στα social media για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί πως από τα ξημερώματα της Παρασκευής, μια οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει την Ιταλία, ενδέχεται να επηρεάσει και τη χώρα.

«Ζούμε ένα Φθινόπωρο από τα παλιά. Με σκόρπια ψιλόβροχα (εκτός από τα νησιά του Αιγαίο και τη Θράκη) και συννεφιές, θα κυλίσει ο καιρός μέχρι την Πέμπτη 16/10/25», αναφέρει αρχικά στην ανάρτηση του ο γνωστός μετεωρολόγος, συμπληρώνοντας πως η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα κυμανθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

«Στους 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό ταβάνι στα πεδινά και μονοψήφιες τιμές τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας», συνεχίζει στην ανάρτησή του.

«Από την Παρασκευή τα ξημερώματα μια οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει την γειτονική μας Ιταλία, φαίνεται σταδιακά να επηρεάζει με περισσότερες βροχές και θυελλώδεις νοτιάδες τη δυτική Ελλάδα. Το σύστημα αυτό θα αξιολογηθεί τα επόμενα 24ώρα», καταλήγει.

