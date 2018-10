Το βίντεο του Θοδωρή Παπαδουλάκη που θα πάει στο Φεστιβάλ των Καννών

Στο σημαντικότερο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ, στις Κάννες, θα συμμετέχει το art video “The black wine of eros”, μια παραγωγή της Ιndigoview σε σκηνοθεσία του Theo Papadoulakis, σενάριο της Evi Photopoulos και μουσική του Giannis Christodoulopoulos.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στους αμπελώνες και στους χώρους του Οινοποιείου Λουπάκη, στις Καρές Κισάμου του Δήμου Πλατανιά. Πρόκειται για ένα film με φόντο την κρητική γη, όπου η συγκομιδή των σταφυλιών οδηγεί σε ένα παιχνίδι των αισθήσεων. Το film συνεχίζει τις διακρίσεις του, οι οποίες ξεκίνησαν στη Σουηδία το 2014, αποσπώντας το πρώτο βραβείο στο Art Basel, συνέχισε την ίδια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, όπου κέρδισε το 2ο βραβείο European Film Festival και έπειτα ακολούθησε το 1ο βραβείο Midac Museum- Bel Forte Del Chienti στην Ιταλία τον ίδιο χρόνο.

Το 2015 διακρίθηκε ως Best short film of the month June 2015, στο Φεστιβάλ Cinevana International Cinema Awards στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Επίσης, την ίδια χρονιά απέσπασε Ειδική Μνεία στο BRESCELLO FILM FESTIVAL, στην Ιταλία.