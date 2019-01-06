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Ο αγιασμός των υδάτων στον Αγιο Νικόλαο (video)

Γιώργος Βαρνακιώτης Γιώργος Βαρνακιώτης 6.01.2019
Λιγότερο από λεπτό

Ο αγιασμός των υδάτων στον Αγιο Νικόλαο σε ένα βίντεο ενός λεπτού από την κάμερα του CNA.GR .

 

Με λαμπρότητα ο αγιασμός των υδάτων στον Αγιο Νικόλαο

Γιώργος Βαρνακιώτης

Γιώργος Βαρνακιώτης

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