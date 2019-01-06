Ο αγιασμός των υδάτων στον Αγιο Νικόλαο (video)

\u039f \u03b1\u03b3\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c5\u03b4\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u0391\u03b3\u03b9\u03bf \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf \u03c3\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1 \u03b2\u03af\u03bd\u03c4\u03b5\u03bf \u03b5\u03bd\u03cc\u03c2 \u03bb\u03b5\u03c0\u03c4\u03bf\u03cd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03ac\u03bc\u03b5\u03c1\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 CNA.GR .\r\n\r\n \r\n\u039c\u03b5 \u03bb\u03b1\u03bc\u03c0\u03c1\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u03bf \u03b1\u03b3\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c5\u03b4\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u0391\u03b3\u03b9\u03bf \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf