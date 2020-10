Συγκλονιστικό βίντεο εκτόξευσης πυραύλου όπως φαίνεται από το διάστημα!

Το βίντεο είναι τραβηγμένο από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2018

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας στο Twitter, το οποίο καταγράφει πώς φαίνεται η εκτόξευση πυραύλου από τη Γη από το διάστημα.

Το βίντεο είναι τραβηγμένο από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2018 αλλά ανέβηκε στο Twiter πριν λίγες ημέρες και δείχνει τη στιγμή ακριβώς που ο ρωσικός πύραυλος MS-10 εκτοξευόταν με προμήθειες για τον ISS από το κοσμοδρόμιο Baikonur στο Καζακστάν!

Rocket launch from earth as seen by the International Space Station 😍 pic.twitter.com/yoi379AzIK

— Pranay Pathole (@PPathole) October 5, 2020