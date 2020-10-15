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Επιμνημόσυνη δέηση στο μνήμα του Μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κκ Νεκτάριου (video)

Μιχάλης Καμπανός Μιχάλης Καμπανός Send an email 15/10/2020 | 14:31Τελευταία ενημέρωση: 15/10/2020 | 14:32
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Επιμνημόσυνη δέηση στο μνήμα του Μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κκ Νεκτάριου.

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Μιχάλης Καμπανός

Μιχάλης Καμπανός

Ονομάζομαι Καμπανός Μιχάλης. Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1998 και είμαι ο τρίτος σε σειρά γέννησης από τετράδυμα. Εγκύκλιες σπουδές ολοκλήρωσα στον Άγιο Νικόλαο και από το 2016 εως σήμερα είμαι φοιτητής στο Τμήμα Μηχανολογίας στο Ηράκλειο. Ερασιτεχνικά μεγάλο πάθος η απαθανάτιση γεγονότων, προσώπων και από τώρα και έπειτα και η δημοσίευση.
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