Διψασμένο κοάλα συγκινεί την Αυστραλία και ολόκληρο τον κόσμο (videos)

Ενα διψασμένο κοάλα, το οποίο βοήθησε μία ομάδα ποδηλατών, συγκίνησε την Αυστραλία.

Αυτήν την περίοδο, πέρα από τις άνευ προηγουμένου πυρκαγιές, η Αυστραλία μαστίζεται και από κύμα καύσωνα, με τη θερμοκρασία να «αγγίζει» τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Καταβεβλημένο από τη ζέστη, το κοάλα βγήκε στον δρόμο όπου συνάντησε μία ομάδα ποδηλατών.

Μέρος της ομάδας ήταν και η Anna Heusler, η οποία προσέφερε στο συμπαθέστατο ζώο λίγο νερό.

«Σταμάτησα με το ποδήλατό μου και περπάτησε προς το μέρος μου, λίγο γρήγορα για κοάλα, και καθώς του έδινα να πιει νερό από τα μπουκάλια μας, ανέβηκε στο ποδήλατο», περιέγραψε η ίδια μιλώντας στο 7News. «Κανείς μας δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο», τόνισε.

DRINK UP: A cyclist in Australia let an extremely thirsty koala climb up on her bicycle and drink from her water bottle, as a heatwave gripped parts of the country. https://t.co/HkB2sVzK10 pic.twitter.com/Zo6ifXqGY2

— ABC News (@ABC) December 29, 2019