Agios Nikolaos on SUP 2019: Το νέο promo video-αφιέρωμα για την γυναίκα (video)

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 12 Ιούν 2019 στις 20:14

Άκρως εντυπωσιακό αναμένεται να είναι και φέτος το Agios Nikolaos on SUP καθώς μέσα από το νέο και δημιουργικό Promo Video για το Agios Nikolaos on SUP 2019 παρουσιάζεται η δύναμη των γυναικών και η αποφασιστικότητα για το άθλημα.

Λάβε και εσύ πρόσκληση για το φοβερό event του καλοκαιριού και έλα μαζί μας στις 22 & 23 Ιουνίου στον Αγιο Νικόλαο.

Περισσότερα για το πολυαναμενόμενο SUP event μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://agiosonsup.gr/el/ ή βλέποντας το πρόγραμμα του event μέσω της ιστοσελίδας μας CNA.GR