Νέα υγειονομικά πρωτόκολλα για τα καταλύματα το 2022 | ΦΕΚ

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού, τροποποιείται η υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 1632) και τη διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο τ.Β’ 1996/2021».

Η απόφαση αυτή ισχύει από σήμερα, έως και τις 31.05.2023».

Σε μια πρώτη ανάγνωση στο πρωτόκολλα έχουν ενσωματωθεί αρκετές από τις ειδικές παρατηρήσεις της ΠΟΞ, αλλά δεν υπάρχει, προς το παρόν αλλαγή αναφορικά με τα ξενοδοχεία καραντίνας.

Το πεδίο εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων είναι τα πάσης φύσεως καταλύματα, οι υπηρεσίες transfer πελατών, οι χώροι εκδηλώσεων και συνεδρίων εντός των ξενοδοχείων, οι κοινόχρηστοι χώροι και τα κάμπινγκ.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ, ΕΔΩ

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που ήδη λειτούργησαν το 2021 απαιτείται επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης και εκ νέου εκπαίδευση του συντονιστή καταλύματος για τις επιχειρήσεις καταλυμάτων που θα λειτουργήσουν κατά το έτος 2022, ενώ διαχωρίζονται τα καταλύματα σε αυτά με περισσότερα από 50 δωμάτια και σε αυτά έως 50 δωμάτια.

Απαιτείται εκπαίδευση προσωπικού στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (ανά υπηρεσία/τμήμα καταλύματος). Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

– Πηγές και τρόπους μετάδοσης του ιού

– Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του καταλύματος και των ίδιων των πελατών

– Μεθόδους και επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών

– Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας από το προσωπικό

– Μεθόδους και πρακτικές καθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας

– Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19

Προθεσμία ολοκλήρωσης εκπαίδευσης συντονιστή για την τουριστική περίοδο 2022 ορίζεται η 01.06.2022, ενώ ως προθεσμία ολοκλήρωσης εκπαίδευσης προσωπικού για την

τουριστική περίοδο 2022 τίθεται η 15η.06.2022.

Γενικά θέματα οργάνωσης του καταλύματος

Το τουριστικό κατάλυμα χορηγεί σε κάθε μέλος του προσωπικού επαρκή Μ.Α.Π. . Ειδικά για τα γάντια μίας χρήσης χορηγούνται μόνο στο προσωπικό που εργάζεται στο τμήμα καθαριότητας και στους εργαζόμενους στο χώρο της κουζίνας. Εξασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια των αποθεμάτων.

Μέλος του προσωπικού που παρουσιάζει συμπτώματα σχετικά με την ασθένεια μένει στο σπίτι και επανέρχεται στην εργασία εάν η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική. Επίσης, εφόσον έρθει σε επαφή με κρούσμα οφείλει να μείνει στο σπίτι. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο εργαζόμενος ειδοποιεί τον υπεύθυνο για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του καταλύματος.

Στο προσωπικό που διαμένει στο κατάλυμα παραχωρούνται δίκλινα δωμάτια. Εάν μέλος του προσωπικού ανήκει σε ευπαθή ομάδα παραχωρούνται μονόκλινα.

Στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, το προσωπικό θερμομετριέται κάθε πρωί. Ενδελεχής έλεγχος του προσωπικού μπορεί να ακολουθήσει συναρτήσει της επιδημιολογικής εικόνας της τοπικής κοινότητας / περιοχής.

Για τη διασφάλιση της εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος από το κατάλυμα είναι απαραίτητο να οριστεί υπεύθυνος. Η θέση του υπευθύνου εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος, ανάλογα με το μέγεθος του καταλύματος, μπορεί να καλύπτεται από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, από υπάρχουσα θέση Γενικού Διευθυντή / Διευθυντή Ποιότητας κ.λπ. ή από νέα θέση στο οργανόγραμμα. Επίσης, μπορεί να ορισθεί σε επίπεδο Ομάδας Διαχείρισης. Ο συντονιστής για την επίβλεψη του σχεδίου δράσης και ο υπεύθυνος εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος δύναται να ταυτίζονται.

Ακόμη, για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση/διοίκηση του καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο κατάλυμα -όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)- ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID- 19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Ομοίως, στις περιπτώσεις που εξεταστικός φορέας συνάπτει συμφωνία με ξενοδοχειακό κατάλυμα για την διενέργεια προφορικών εξετάσεων (π.χ. γλωσσομάθειας) πρέπει να διατηρεί πλήρη λίστα με τους συμμετέχοντες στην εξέταση σύμφωνα με τα ανωτέρω και να την διαθέτει στη διοίκηση του ξενοδοχειακού καταλύματος για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου εντοπισμού επαφών κρουσμάτων σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Πρέπει παράλληλα, να δίδεται προσοχή στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και να έχουν ενημερωθεί όλοι οι επισκέπτες ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας.

Τα πρωτόκολλα ορίζουν ότι το κατάλυμα κοινοποιεί τα μέτρα και τις απαιτήσεις του σχεδίου δράσης σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς/συνεργάτες (υπαλλήλους, ενοικιαστές, εργολάβους, προμηθευτές, επισκέπτες και το ευρύ κοινό) και ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ συνιστάται η ενημέρωση της ιστοσελίδας του τουριστικού καταλύματος με ειδική ενότητα COVID-19, στην οποία θα αναρτά τα μέτρα και την νέα πολιτική του καταλύματος περί λήψης αυξημένων μέτρων υγιεινής, αλλαγές σε ωράρια λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων, τροποποίηση διάρκειας check in, check out.

Πρωτόκολλο υπηρεσίας υποδοχής (reception/concierge) (Y: Υποχρεωτικό, Π: Προαιρετικό)

Ζ.1 Το προσωπικό τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19. Y

Ζ.2 Αποφυγή τοποθέτησης σε θέσεις υποδοχής ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Π

Ζ.3 Όταν ζητείται, να υπάρχει δυνατότητα: α) ενημέρωσης επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών, β) παροχής χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, φαρμακεία κτλ στην περιοχή ή/και εντός του καταλύματος και γ) παροχής Μ.Α.Π. Π

Ζ.4 Ανάρτηση ενημερωτικής πινακίδας (banner) βασικών υγειονομικών οδηγιών μεταφρασμένων σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Συμπληρωματικά, η παροχή των οδηγιών αυτών μέσω ανάπτυξης εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα. Π

Ζ.5 Ειδικός εξοπλισμός (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης ύποπτου κρούσματος, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser. Υ

Ζ.6 Το προσωπικό πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει συμπτώματα πελατών και να το αναφέρει αμελλητί στον συντονιστή του σχεδίου δράσης ή στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος. Π

Ζ.7 Χρήση plexiglass στην υποδοχή (τοποθέτηση πολυκαρβονικού υλικού). Π

Ζ.8 Αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη (σταθερές ή μη συσκευές) στην υποδοχή (reception desk). Υ

Ζ.9 Τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής (reception desk). Υ

Ζ.10 Κατάλληλη διαμόρφωση της υποδοχής (reception desk), προσθήκη επιδαπέδιας σήμανσης σε απόσταση δύο μέτρων όπου θα στέκεται ο πελάτης /κατάλληλη σήμανση αποστάσεων στο χώρο αναμονής, κατάλληλη διάταξη των επίπλων και ορθή διαχείριση της ουράς με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής. Υ

Ζ.11 Αποφυγή συνωστισμού κατά το check-in/check-out –τήρηση αποστάσεων. Υ

Ζ.12 Χρήση ηλεκτρονικών εναλλακτικών για το check-in/checkout (πχ. mobile concierge, χρήση tablets που μπορούν να απολυμανθούν μετά από κάθε χρήση). Π

Ζ.13 Check-in σε υπαίθριο χώρο. Π

Ζ.14 Ηλεκτρονική πληρωμή των δαπανών διαμονής, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων. Π

Ζ.15 Απολύμανση των key cards και κλειδιών –τοποθέτησή τους σε ειδικό δοχείο προς απολύμανση. Υ

Ζ.16 Διεύρυνση διάρκειας check-out και check-in μεταξύ των διαμονών (check out μέχρι τις 11.00 πμ και check in από τις 3.00 μμ). Η μεταβολή αυτή της χρονικής διάρκειας που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check in και check out είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς, καθώς και ότι ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου. Υ

Ζ.17 Απαγόρευση εισόδου εντός δωματίων σε μη διαμένοντες. Της απαγόρευσης εισόδου εξαιρείται το προσωπικό του καταλύματος καθώς και οι εξεταζόμενοι στο πλαίσιο εξετάσεων για την απόκτηση πάσης φύσεως πιστοποιητικών (π.χ. γλωσσομάθειας), με βάση τα οριζόμενα για αυτή την περίπτωση πρωτόκολλα. Υ

Πρωτόκολλο υπηρεσιών ορόφου, δωματίων και κοινόχρηστων χώρων (καθαριότητα- housekeeping)

Υπηρεσίες ορόφου

Η.1 Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει. Y

Η.2 Εφαρμογή ειδικών οδηγιών καθαρισμού στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος σύμφωνα με της αντίστοιχες Οδηγίες του ΕΟΔΥ. Υ

Η.3 Ενίσχυση υπηρεσιών υγιεινής σε όλους της κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» (πχ. Πόμολα, κομβία ανελκυστήρων). Υ

Η.4 Καθαρισμός και αερισμός δωματίου κατά της ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών. Υ

Η.5 Έλεγχος λειτουργίας πλυντηρίων πιάτων και ρούχων (ως της τη χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία και τη δοσολογία απορρυπαντικών). Υ

Η.6 Εξοπλισμός προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα, κλειστά παπούτσια). Κατά την εργασία του, το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19, δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει τρόφιμα ή ποτά. Υ

Η.7 Ειδικότερα το προσωπικό καθαριότητας συνιστάται να χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα (σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας χειρουργικής μάσκας, συνιστάται η χρήση πάνινης), γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης. Π

Η.8 Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός δωματίου επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος ή και επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος. Υ

Η.9 Καταργείται

Η.10 Σχολαστικός καθαρισμός – απολύμανση (πχ με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου και αναμονής τουλάχιστον 1 ώρας πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη, με απαραίτητο αερισμό του δωματίου με ανοιχτά παράθυρα και πόρτες. Σε περίπτωση κρούσματος απαιτείται απολύμανση και αναμονή 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη. Κατά τον αερισμό του δωματίου όπου διαπιστώθηκε κρούσμα πρέπει να αποφεύγεται να ανοίγουν ταυτόχρονα οι εσωτερικές πόρτες προς το διάδρομο. Υ

Η.11 Απομάκρυνση διακοσμητικών αντικειμένων (μαξιλαριών, κλινοσκεπασμάτων). Π

Η.12 Απομάκρυνση κοινόχρηστων αντικειμένων πολλαπλής χρήσης, όπως μενού, περιοδικά, κλπ. Π

Η.13 Τοποθέτηση καλύμματος μιας χρήσης στα χειριστήρια της τηλεόρασης και του κλιματιστικού. Π

Η.14 Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος, οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) του δωματίου πρέπει να καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία>70°). Υ

Η.15 Σήμανση με στόχο την πληροφόρηση του πελάτη για το πότε και πώς καθαρίστηκε το δωμάτιο. Π

Η.16 Τοποθέτηση ατομικών αντισηπτικών υγρών σε κάθε δωμάτιο ή συσκευής αντισηψίας. Π

Η.17 Άνοιγμα θυρών και παραθύρων για φυσικό αερισμό του χώρου καθημερινά. Π

Η.18 Τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό κατά τη διαλογή ακάθαρτων λινών με χρήση των ενδεδειγμένων Μ.Α.Π. (ειδικής ποδιάς μιας χρήσης πάνω από τη στολή,

γαντιών και μάσκας). Υ

Η.19 Τοποθέτηση των χρησιμοποιημένων υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε ειδικές, κλειστές, επισημασμένες σακούλες ή σάκους, προκειμένου να μεταφερθούν στους χώρους πλυντηρίων. Υ

Η.20 Διαχωρισμός (σήμανση) περιοχών ακάθαρτων και καθαρών λινών. Υ

Η.21 Απολύμανση μετά από κάθε χρήση των καροτσιών για τη μεταφορά των κλειστών σάκων με τα λινά. Υ

Η.22 Πλύσιμο υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε ζεστούς κύκλους (70oC ή περισσότερο) με τα συνήθη απορρυπαντικά. Υ

Η.23 Έλεγχος τήρησης απαιτούμενων μέτρων και παράδοσης με τον κατάλληλο τρόπο σε περίπτωση που η υπηρεσία καθαρισμού του ιματισμού παρέχεται από εξωτερικό συνεργάτη. Υ

Η.24 Μέριμνα για τη διατήρηση των καθαρών ειδών ιματισμού σε καλή και καθαρή κατάσταση κατά την αποθήκευσή τους και για τη μεταφορά τους στους χώρους χρήσης (δωμάτια, εστιατόρια κ.λπ.). Υ

Λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων

Κολυμβητικές δεξαμενές και εγκαταστάσεις υδάτων αναψυχής

ΙΒ.1 Λειτουργία εσωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών – Σύμφωνα με τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως ισχύουν κάθε φορά. Υ

ΙΒ.2 Τήρηση κανόνων καθαρισμού εγκαταστάσεων υδάτων αναψυχής: τακτικός καθαρισμός και απολύμανση, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει. Υ

ΙΒ.3 Σωστή λειτουργία και συντήρηση συστημάτων χλωρίωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (βλ. ΥΑ Γ1/443/1973 όπως τροποποιήθηκε από την Γ4/1150/76 και την ΔΥΓ2/80825/05 και εγκύκλιο για την «Πρόληψη της νόσου των λεγεωναρίων»). Συνιστάται σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ. (Guidelines for safe recreational water environments – Volume 2 – Swimming pools and similar environments), η τιμή του υπολειμματικού χλωρίου στο νερό της δεξαμενής να είναι 1-3 mg/L για τις κολυμβητικές δεξαμενές και έως 5 mg/L για τις δεξαμενές υδρομάλαξης.

Χειρωνακτικός έλεγχος, με φορητό φασματοφωτόμετρο ή με χρωματομετρική μέθοδος (DPD) (ή χρήση αναλυτή αλογόνου με καταγραφικό χαρτιού) επιπέδων χλωρίου κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους κάθε 4 ώρες για τις κολυμβητικές δεξαμενές και κάθε δύο ώρες για τις δεξαμενές υδρομάλαξης, και τήρηση αρχείου καταγραφής, εκτός αν υπάρχει αυτόματος αναλυτής αλογόνου και σύστημα παρακολούθησης με σύστημα ειδοποίησης όταν οι τιμές των παραμέτρων είναι εκτός ορίων. Y

Ρύθμιση pH: τιμές του pH στο νερό των εγκαταστάσεων υδάτων αναψυχής, θα πρέπει να διατηρούνται στα όρια που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (βλ. ΥΑ Γ1/443/1973 όπως τροποποιήθηκε από την Γ4/1150/76 και την ΔΥΓ2/80825/05).

Μέτρηση 1 φορά ημερησίως κατά τη διάρκεια λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών κατά τις ώρες αιχμής και τήρηση αρχείων καταγραφής pH και τουλάχιστον ανά δύο ώρες κατά τη διάρκεια λειτουργίας των δεξαμενών υδρομάλαξης και υδροθεραπείας, εφόσον δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα καταγραφής. Υ

ΙΒ.5 Ο μέγιστος συνολικός αριθμός των εισερχομένων εντός της δεξαμενής κάθε στιγμή δεν θα είναι μεγαλύτερος από έναν λουόμενο ανά 2, 5 m2 επιφανείας νερού. Υ

ΙΒ.6 Οι καταιωνιστήρες (ντους) που εξυπηρετούν τις εγκαταστάσεις υδάτων αναψυχής διαχωρίζονται με αδιαφανές διαχωριστικό έτσι ώστε να καθίσταται δυνατό το αποτελεσματικό λούσιμο των κολυμβητών πριν εισέλθουν στη κολυμβητική δεξαμενή. Ισχυρή σύσταση και έμφαση στην ενημέρωση των πελατών με σχετική σήμανση για χρήση των καταιωνιστήρων πριν και μετά τη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής. Συνιστάται να παρέχονται από το κατάλυμα τα απαραίτητα (π.χ. σαπούνι, αφρόλουτρο, κτλ.), καθώς επίσης και υγρό αντισηπτικό κατά την είσοδο στους καταιωνιστήρες. Π

ΙΒ.7 Η διάταξη των καθισμάτων (ξαπλώστρες, καρέκλες, πουφ, σεζλόνγκ, κτλ.) θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η απόσταση μεταξύ των ακρότερων σημείων των καθισμάτων δύο ατόμων που βρίσκονται σε δύο διαφορετικές ομπρέλες ή δύο ατόμων που διαμένουν σε διαφορετικό δωμάτιο, να είναι τουλάχιστον 1.5 μέτρα σε κάθε κατεύθυνση. Υ

ΙΒ.8 Χρήση υλικών ή κάλυψη αντικειμένων με υλικά που επιδέχονται αποτελεσματικής απολύμανσης στα καθίσματα, τα τραπέζια, τα κουτιά φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, τα κουμπιά ειδοποίησης του προσωπικού και στους τιμοκαταλόγους. Π

ΙΒ.9 Μετά από κάθε αλλαγή πελατών θα πρέπει να απολυμαίνονται τα καθίσματα, τα τραπεζάκια, τα κουτιά φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, οι τιμοκατάλογοι και κάθε άλλο αντικείμενο το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο επόμενος πελάτης. Σύσταση για αποφυγή χρήσης υλικών που δεν μπορούν να απολυμανθούν. Υ

ΙΒ.10 Προσφορά πετσετών που θα καλύπτουν το σύνολο της επιφάνειας και απολύμανση κάθε ξαπλώστρας/καθίσματος μετά από κάθε χρήση. Απομάκρυνση υφασμάτινων επιφανειών από τις ξαπλώστρες. Π

ΙΒ.11 Διακοσμητικά συντριβάνια: χρήση πόσιμου νερού και απολύμανση με χρήση αλογόνου ή άλλου χημικού απολυμαντικού και διατήρηση σε καλή κατάσταση όλων των μερών τους. Εφόσον παρέμειναν εκτός λειτουργίας για πάνω από έναν μήνα, κατά την επανεκκίνηση τους πρέπει να τηρείται η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με αρ. Δ1/ΓΠοικ.32965/27.05.2020 «Πρόληψη της νόσου των λεγεωνάριων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19», ΑΔΑ:Ω0ΓΔ465ΦΥΟ-Μ6Η, όπως ισχύει