TUI Ολλανδίας: Ακυρώνει όλες τις πτήσεις για Ελλάδα, εκτός των αεροδρομίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Πιο αναλυτικά, στην επιστολή που υπογράφει η κα. Helen Caron, Group Purchasing Director του ομίλου, που έχει και όλες τις επαφές με τα ξενοδοχεία, ενημερώνει ότι οι πτήσεις ακυρώνονται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, λόγω της ταξιδιωτικής οδηγίας της ολλανδικής κυβέρνησης, που κατέταξε τα ελληνικά νησιά στην “πορτοκαλί ζώνη”, όπου επιβάλλεται καραντίνα 10 ημερών, για όσους ταξιδεύουν από όλους αυτούς τους προορισμούς, προς την Ολλανδία.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, “Η υγεία και η ασφάλεια των πελατών και των συναδέλφων μας είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας, και θα το κάνουμε παρακολουθώντας στενά την κατάσταση σχετικά με τις μελλοντικές αναχωρήσεις.

Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με την ολλανδική Κυβέρνηση σε σχέση με μελλοντικές ταξιδιωτικές συμβουλές σε συνάρτηση με την εξέλιξη των ποσοστών μόλυνσης στην Ελλάδα”.

Και συνεχίζει: “Πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις στους πελάτες που βρίσκονται σήμερα σε διακοπές στις περιοχές αυτές, για το υπόλοιπο των διακοπών τους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις απαιτήσεις της ελληνικής Κυβέρνησης” Και καταλήγει: “Λυπάμαι πραγματικά που έπρεπε να λάβουμε τα παραπάνω μέτρα από τις Κάτω Χώρες και ειλικρινά ελπίζω ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί, ώστε να μπορέσουμε να επαναφέρουμε το πρόγραμμά μας το συντομότερο δυνατό”.

Υπενθυμίζεται ότι η ολλανδική κυβέρνηση αργά το βράδυ της Δευτέρας, και αμέσως μετά την ανακοίνωση καραντίνας σε επτά ελληνικά νησιά από την βρετανική κυβέρνηση, προανήγγειλε την μετάταξη των ελληνικών νησιών, την οποία ανακοίνωσε και έθεσε σε ισχύ, χθες το μεσημέρι.

Η επιστολή

Η επιστολή της κας. Caron, έχει ως εξής:

“Dear valued Partner Due to the updated travel advice from the Dutch Government on 08th September advising against all non-essential travel to Greece, including islands, TUI Netherlands has now cancelled all flights to Greece until 30th September 2020, except to Athens and Thessaloniki, where we continue to operate as normal.

The health and safety of our customers and colleagues is always our highest priority, and we will continue to closely monitor the situation regarding future departures, whilst working with the Dutch Government in relation to future travel advice and the development of rates of infection in Greece. We must work in partnership to minimise the effects on the customers currently on holiday in these regions for the remainder of their holiday, whilst taking into account the requirements of the Greek Government.

I am truly sorry we have had to take the above measures from the Netherlands and sincerely hope that the situation improves so that we can reinstate our programme as soon as possible. I will keep you updated, and would like to thank you once again for your incredible support and resilience through these most difficult times. In the meantime, I hope you and your family and teams continue to be safe and well”.