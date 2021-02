TripAdvisor | Ο Μπάλος και το Ελαφονήσι στις καλύτερες παραλίες του κόσμου

Η περσινή χρονιά ήταν η χειρότερη για τα αεροπορικά ταξίδια, την ίδια ώρα που τα κέρδη από τον τουρισμό έπεσαν στο ένα τρίτο, σε σχέση με το 2019. Τα τουριστικά γραφεία ασφυκτιούν, ενώ οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και την εστίαση υποφέρουν

Μπορεί η πανδημία να έχει φτάσει στον «πάτο» τα ταξίδια και τον τουρισμό, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που ονειρεύονται τον επόμενό προορισμό τους…

Ο ταξιδιωτικός ιστότοπος TripAdvisor δημοσίευσε τη λίστα του με τις κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης και του κόσμου για το 2021, βάσει των προτιμήσεων των χρηστών του

Τέσσερις ελληνικές παραλίες συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πιο όμορφες της Ευρώπης, ενώ δύο εξ αυτών φιγουράρουν μεταξύ των καλύτερων του κόσμου.

Σε ό,τι αφορά τη λίστα με τις 25 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης, περιλαμβάνει τη Λιμνοθάλασσα του Μπάλου στον Κίσσαμο Χανίων (στην 6η θέση), το Ελαφονήσι στο νοτιοδυτικό άκρο της Κρήτης (7η θέση), το Κλέφτικο στη Μήλο (9η θέση) και το Σαρακήνικο, επίσης στη Μήλο (13η θέση).

Η Λιμνοθάλασσα του Μπάλου και το Ελαφονήσι βρίσκονται και στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες του κόσμου, στην 21η και την 24η θέση αντίστοιχα.

Η λίστα των ομορφότερων παραλιών στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις επιλογές των χρηστών του TripAdvisor για το 2021, έχει ως εξής:

1. Spiaggia dei Conigli, Λαμπεντούζα, Ιταλία

2. Playa de Cofete, Μόρο ντελ Χάμπλε, Ισπανία

3. Praia da Falesia, Όλχος ντε Άγουα, Πορτογαλία

4. La Concha Beach, Σαν Σεμπαστιάν, Ισπανία

5. Bournemouth Beach, Μπόρνμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο

6. Λιμνοθάλασσα του Μπάλου, Κρήτη, Ελλάδα

7. Ελαφονήσι, Κρήτη, Ελλάδα

8. Plage de Santa Giulia, Σάντα Τζούλια, Γαλλία

9. Κλέφτικο, Μήλος, Ελλάδα

10. Porthminster Beach, Σεντ Άιβς, Ηνωμένο Βασίλειο

11. Diamond Beach, Jokulsarlon, Ισλανδία

12. Playa de Ses Illetes, Φορμεντέρα, Ισπανία

13. Σαρακήνικο, Μήλος, Ελλάδα

14. Reynisfjara Beach, Βικ, Ισλανδία

15. Sotavento Beach, Κόστα Κάλμα, Ισπανία

16. Perranporth Beach, Ηνωμένο Βασίλειο

17. Πρωταράς, Κύπρος (Fig Tree)

18. Filey Beach, Ηνωμένο Βασίλειο

19. Plage du Sillon, Saint-Malo, Γαλλία

20. Spiaggia di Sansone, Portogerraio, Ιταλία

21. Παραλία Νησί, Αγία Νάπα, Κύπρος

22. Kleopatra Beach, Αλάγια, Τουρκία

23. Tropea Beach, Τροπέα, Ιταλία

24. Plage de Palombaggia, Πόρτο Βέκιο, Γαλλία

25. Spiaggia La Cinta, Σαν Τεόντορο, Ιταλία

Η λίστα των ομορφότερων παραλιών στον κόσμο, σύμφωνα με τις επιλογές των χρηστών του TripAdvisor για το 2021, έχει ως εξής:

1. Whitehaven Beach, Whitsunday Islands, Αυστραλία

2. Santa Maria Beach, Κάγιο Σάντα Μαρία, Κούβα

3. Baia do Sancho, Φερνάντο ντε Νορόνια, Βραζιλία

4. Grace Bay, Προβιντενσιάλες, Νήσοι Τουρκ και Κάικος

5. Saint Pete Beach, Φλόριντα, ΗΠΑ

6. Turquoise Bay, Έξμαουθ, Αυστραλία

7. Eagle Beach, Αρούμπα

8. Spiaggia dei Conigli, Λαμπεντούζα, Ιταλία

9. Ka’anapali Beach, Χαβάη

10. Baia dos Golfinhos, Praia da Pipa, Βραζιλία

11. Playa de Cofete, Μόρο ντελ Χάμπλε, Ισπανία

12. Varadero Beach, Κούβα

13. Praia da Falesia, Όλχος ντε Άγουα, Πορτογαλία

14. Maho Bay Beach, Cruz Bay, Άγιος Ιωάννης, Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι

15. Seven Mile Beach, Negril, Τζαμάικα

16. La Concha Beach, Σαν Σεμπαστιάν, Ισπανία

17. Playa Norte, Isla Mujeres, Μεξικό

18. Seven Mile Beach, Γκραντ Κέιμαν, Καραϊβική

19. Bavaro Beach, Δομινικανή Δημοκρατία

20. Bournemouth Beach, Μπόρνμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο

21. Λιμνοθάλασσα του Μπάλου, Κρήτη, Ελλάδα

22. Playa Manuel Antonio, Κόστα Ρίκα

23. Nungwi Beach, Τανζανία

24. Ελαφονήσι, Κρήτη, Ελλάδα

25. Plage de Santa Giulia, Σάντα Τζούλια, Γαλλία