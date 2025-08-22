Τουρισμός: Ποιες εθνικότητες ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα

Με περισσότερες πτήσεις από ποτέ φέτος, 103 την εβδομάδα, με τη μεγαλύτερη αύξηση ήδη στο πρώτο εξάμηνο μεταξύ των 5 τοπ ξένων αγορών για την Ελλάδα και έναν νέο προορισμό που ήδη ανακοινώθηκε για το Μάιο του 2026 και βρίσκεται από τις 11 Αυγούστου στα συστήματα κρατήσεων, η αμερικανική αγορά κρατά ψηλά το μομέντουμ του ελληνικού τουρισμού τη θερινή σεζόν του 2025.

Τα νούμερα αποτυπώνουν την πορεία της αμερικανικής αγοράς στην Ελλάδα, φέρνοντας υψηλές τουριστικές εισπράξεις που ξεπέρασαν για πρώτη φορά την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2025 τα 700 εκατ. ευρώ και μόνο για το μήνα Ιούνιο τα 247 εκατ. ευρώ. Η αύξηση στις εισπράξεις της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουνίου 2025 αντιστοιχεί σε +29,4% φτάνοντας τα 704 εκατ. ευρώ από 544 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ μόνο για τον Ιούνιο η άνοδος που καταγράφεται αγγίζει το +65% με εισπράξεις στα 247 εκατ. ευρώ.

Τα ποσοστά ανόδου είναι τα υψηλότερα μεταξύ των τοπ 5 αγορών του ελληνικού τουρισμού -Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία- και με το δεδομένο ότι η αμερικανική αγορά διαθέτει και υψηλότερη δαπάνη φαίνεται ότι είναι αυτή που μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και τη συνολική πορεία των εισπράξεων του 2025. Κι αυτό ενώ οι τουριστικοί φορείς έχουν δηλώσει πολλαπλώς στο ξεκίνημα της εφετινής θερινής σεζόν ότι θα ήταν άκρως ικανοποιημένοι αν η εφετινή χρονιά κλείσει με έσοδα στα ίδια επίπεδα με τα περυσινά, χρονιά κατά την οποία οι τουριστικές εισπράξεις ανήλθαν για πρώτη φορά στα 21,6 δισ. ευρώ (μαζί με την κρουαζιέρα).

Με βάση το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, oι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 8,8% στα 3,3 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025 και κατά 11% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 στα 7,66 δισ. ευρώ από 6,9 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με τη μέση δαπάνη να εμφανίζεται επίσης αυξημένη στα 623 ευρώ, από 565 ευρώ πέρυσι στο πρώτο εξάμηνο. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 1,7% τον Ιούνιο του 2025 στα 4,6 εκατ., ενώ παρουσίασε αύξηση κατά 0,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, στα 11,69 εκατ. ταξιδιώτες.

Τώρα, έστω κι αν η σεζόν κρίνεται σε μεγάλο βαθμό το «θερμό» δίμηνο Ιουλίου- Αυγούστου, για το οποίο φέτος οι τουριστικοί φορείς εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, εντούτοις, τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος του πρώτου εξαμήνου αλλά και η παραπάνω από ικανοποιητική πορεία της αγοράς των ΗΠΑ φαίνεται να δημιουργούν περαιτέρω θετικό μομέντουμ για τα έσοδα του 2025.

Σημειωτέον ότι φέτος και σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές όπου η αμερικανική αγορά είναι λιγότερο… δραστήρια, η Ελλάδα κάνει τη διαφορά και αυξάνει σε διψήφια ποσοστά τα νούμερά της σε σχέση με την εισερχόμενη κίνηση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σημαντικό ρόλο ως προς το τελευταίο, πέραν της δυναμικής που παρουσιάζει η χώρα μας στις ΗΠΑ με «όχημα» και τις αυξημένες αεροπορικές συνδέσεις που ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις 100 σε εβδομαδιαία βάση το καλοκαίρι, έχει και η ελληνική Ομογένεια που στηρίζει και με το παραπάνω τις νέες συνδέσεις.

Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες η American Airlines ανακοίνωσε περαιτέρω επέκταση στη χώρα μας από τη θερινή περίοδο του 2026 με την 5η καθημερινή πτήση της προς την Αθήνα (ATH) με μια νέα σύνδεση από το Ντάλας, «ακόμα μια εξαιρετική εξέλιξη για τη διασυνδεσιμότητα της ελληνικής πρωτεύουσας με την αμερικανική αγορά», όπως δηλώνουν οι επιτελείς του αεροδρομίου της Αθήνας.