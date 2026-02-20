Τουρισμός: Ιστορικό ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων στα 23,63 δισ. ευρώ το 2025

Με ιστορική επίδοση στα 23,63 δισ. ευρώ για πρώτη φορά έκλεισαν το 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για τον ελληνικό τουρισμό, με το Δεκέμβριο μάλιστα να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις.

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε σχέση με το 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 5,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 9,4% γεγονός το οποίο παραπέμπει και σε αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι. Για το σύνολο του 2024 το αντίστοιχο νούμερο των ταξιδιωτικών εισπράξεων είχε διαμορφωθεί στα 21,59 δισ. ευρώ και το 2023 στα 20,59 δισ. ευρώ.

Ιστορική ήταν η επίδοση του Δεκεμβρίου που έκλεισε με εισπράξεις για πρώτη φορά στα 623 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της πολύ καλής πορείας του τουρισμού στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας κυρίως της Αθήνας, με τη Θεσσαλονίκη να ακολουθεί. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 49% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 33%. Το Δεκέμβριο του 2024 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις είχαν διαμορφωθεί στα 469 εκατ. ευρώ και το 2023 στα 324 εκατ. ευρώ.

Το 2025 γίνεται έτσι η νέα χρονιά αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος έχει ξεκινήσει το 2026 με θετικά μεν μηνύματα όπως προκύπτει από τις πρώτες κρατήσεις για τη θερινή σεζόν αλλά και τον προγραμματισμό των αεροπορικών εταιρειών, ωστόσο σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων και οικονομικών πιέσεων στα εισοδήματα των Ευρωπαίων, με τους τουριστικούς φορείς να προτάσσουν ιδιαίτερα και το θέμα των υποδομών.