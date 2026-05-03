Η τουριστική σεζόν ξεκινά με μεγάλες ελλείψεις εργαζομένων

Βόμβα για τον ελληνικό τουρισμό είναι για μία ακόμη χρονιά η έλλειψη εργαζομένων, καθώς πολλά ξενοδοχεία θα αργήσουν να ανοίξουν εξαιτίας αυτού του προβλήματος, ένα σκηνικό που δεν φαίνεται να άλλαξε από πέρυσι όπου οι ξενοδόχοι κυνηγούσαν με το τουφέκι σεφ, καμαριέρες και ρεσεψιονίστ.

Στον τουρισμό και την εστίαση, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των δύο κλάδων, υπάρχουν 80.000 κενές θέσεις εργασίας, γεγονός που φέρνει για άλλη μία χρονιά σε απόγνωση τους επιχειρηματίες του τουρισμού.

Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού σε όλο το μέτωπο της οικονομίας, και εν προκειμένω στον τουρισμό, έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις εδώ και πέντε χρόνια, αρχής γενομένης από την πανδημία, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να κλέβουν στην κυριολεξία υπαλλήλους από άλλα ξενοδοχεία με δέλεαρ υψηλότερο μισθό κατά 200-300 ευρώ και μεγαλύτερη σε διάρκεια σεζόν. Στο ίδιο μήκος κύματος οι εστιάτορες αναζητούν απελπισμένα σερβιτόρους, λαντζέρηδες και μαγείρους.

Από την άλλη πλευρά, σταγόνα στον ωκεανό μοιάζει ο αριθμός των εγκρίσεων μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις, όχι μόνο σε εργατικά χέρια χαμηλών απαιτήσεων, αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς. Για φέτος έχουν εγκριθεί στον κλάδο του τουρισμού περίπου 9.500 θέσεις. Αλλά και αυτές, λόγω των καθυστερήσεων, δεν καλύπτονται εγκαίρως. Οπως επισημαίνουν οι επιχειρηματίες του κλάδου, από τους 10 εργαζομένους που έχουν εγκριθεί φτάνουν στη χώρα οι έξι.

Τρία είναι τα στοιχεία που διαφοροποιούν τη φετινή χρονιά σε σχέση με τις προηγούμενες:

1) Ο πρόσφατος νόμος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου επισπεύδει σε έναν βαθμό τη… χαοτική διαδικασία των μετακλήσεων. Το σημαντικότερο είναι ότι θέτει προθεσμία 90 ημερών μέχρι την άφιξη του εργαζομένου. Επομένως, η καθυστέρηση λόγω της γραφειοκρατίας που διαρκούσε έως και έξι μήνες θεωρητικά έχει περιοριστεί. Στην πράξη, όμως, θα φανεί φέτος αν το μεγαλύτερο ποσοστό των αλλοδαπών θα κατορθώσει να πάρει βίζα εργασίας εντός τριών μηνών.

2) Το μεγαλύτερο πρόβλημα φέτος εστιάζεται στους εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης, όπως sommeliers, executive chefs, housekeeping προϊσταμένους, bartenders, συντηρητές εξοπλισμών, therapy spa και front office υπαλλήλους. Οπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό Γιώργος Χότζογλου, «οι εργαζόμενοι χαμηλών προσόντων στην κουζίνα, στον κήπο και την καθαριότητα μπορούν να καλυφθούν από μετακλητούς από τρίτες χώρες. Το πρόβλημα είναι με τους εξειδικευμένους. Γι’ αυτές τις ειδικότητες οι εργοδότες δεν έχουν πολλές επιλογές».

3) Φέτος έγινε άνοιγμα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε αλλοδαπούς από την Υποσαχάρια Αφρική (Σουδάν, Λιβύη, Νίγηρας), οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα σε δομές με πολιτικό άσυλο. Το θετικό είναι ότι οι εν λόγω αλλοδαποί βρίσκονται ήδη στη χώρα και δεν απαιτείται η αργόσυρτη διαδικασία της μετάκλησης. Το αρνητικό είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί προτιμούν να μένουν στη δομή έχοντας ένα κρεβάτι και ένα πιάτο φαγητό αντί να δουλεύουν.

Πάντως στην εκδήλωση Career Days, που έγινε με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, αρκετοί Σουδανοί που έχουν ταλαιπωρηθεί από τον ατέρμονο εμφύλιο πόλεμο στη χώρα τους έδωσαν συνεντεύξεις για πρόσληψη στο πρώην «Hilton», νυν «Conrad Athens Τhe Ilisian», και τη «Μεγάλη Βρεταννία».

Oπως επισημαίνει ο κ. Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, «οι χώρες προέλευσης των αλλοδαπών εργαζομένων είναι κυρίως οι Φιλιππίνες, η Ινδία, η Αίγυπτος, το Βιετνάμ, το Μπανγκλαντές και το Νεπάλ. Η προθεσμία των 90 ημερών για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης είναι θετικό βήμα. Δηλαδή αν κάποιος επιχειρηματίας έχει προβλέψει να υποβάλει εγκαίρως αίτηση, θα έχει προσωπικό με την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Ωστόσο, στην πράξη πολλές φορές αυτή η προσδοκία δεν ευοδώνεται. Για παράδειγμα, εγώ είχα υποβάλει αίτηση τον Ιανουάριο για τη μετάκληση οκτώ Ινδών και ακόμα περιμένω. Επίσης, τα κριτήρια των προξενείων που εκδίδουν τις βίζες εργασίας είναι πολύ αυστηρά, με αποτέλεσμα από τις 100 αιτήσεις να εγκρίνονται οι 20-30. Το έξτρα πρόβλημα φέτος είναι το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων που έχουν αυξηθεί κατά 100%. Σε κάθε περίπτωση, ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να επωμιστεί την επιβάρυνση γιατί η έλλειψη εργαζομένων θα του στοιχίσει περισσότερο».

Το πρόβλημα καθυστέρησης στη διαδικασία, ειδικά για τις μετακλήσεις από την Ινδία, από την οποία δεχόμαστε περίπου 15.000-20.000 εργαζόμενους κάθε χρόνο, αναδεικνύει ο κ. Βαγγγέλης Κανελλόπουλος, CEO της πλατφόρμας workingreece.io, που φέρνει σε επαφή επιχειρηματίες και εργαζόμενους από τρίτες χώρες. «Διαπιστώνεται σημαντική καθυστέρηση στο Νέο Δελχί στο να έρθουν στην ώρα τους οι εργαζόμενοι για την τουριστική σεζόν. Η φετινή τουριστική περίοδος διαμορφώνεται μέσα από δύο βασικές τάσεις που ήδη επηρεάζουν τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Από τη μία πλευρά παρατηρείται σαφής στροφή των τουριστικών μονάδων προς εργαζόμενους μέσης και υψηλής εξειδίκευσης, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και την κάλυψη της έλλειψης εξειδικευμένων στελεχών στον τουρισμό. Από την άλλη, οι διαδικασίες μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες συνεχίζουν να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσής τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στα προξενεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί και στο Ανόι, παρατηρούνται αυξημένοι χρόνοι διεκπεραίωσης, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων για την έναρξη της σεζόν. Ωστόσο, υπάρχει η προσδοκία ότι το επόμενο διάστημα οι διαδικασίες θα κινηθούν με ταχύτερους ρυθμούς ώστε να διασφαλιστούν η έγκαιρη κάλυψη των αναγκών και η ομαλή εξέλιξη της τουριστικής περιόδου».

Τα σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας μετάκλησης είναι τα εξής: μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης μετάκλησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Ελλάδα, ο μετακλητός εργαζόμενος πρέπει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (διαβατήριο, πιστοποιητικό υγείας, Ποινικό Μητρώο), να κλείσει ραντεβού στο Global Visa Center World (GVCW) για βίζα Σένγκεν στην Ελλάδα, να δώσει συνέντευξη στην ελληνική πρεσβεία, να περιμένει την έγκριση της βίζας (έως 45 ημέρες), να παραλάβει το διαβατήριό του από το GVCW και να ξεκινήσει το ταξίδι του για την Ελλάδα. Για τις καθυστερήσεις ευθύνεται τo GVCW, το οποίο, εκτός από την Ελλάδα, εξυπηρετεί και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα η παραλαβή των φακέλων και η κατάθεσή τους στο προξενείο να χρονοτριβούν, αλλά και το προξενείο, που εξετάζει τους φακέλους και ορίζει το κλείσιμο των συνεντεύξεων.