Το Summer Festival στο Daios Cove αποθεώνει το ελληνικό καλοκαίρι

To Daios Cove στο Βαθύ του νομού Λασιθίου είναι μία αριστοτεχνικά φτιαγμένη εμπειρία που συνθέτει την πολυτέλεια με την ελευθερία και την αυθεντικότητα σε ένα εμπνευσμένο μείγμα που χτίζεται «στο χέρι» βήμα-βήμα εδώ και 10 χρόνια.

Καθόλου τυχαία, το Daios Cove έχει αποκτήσει πλέον μια λάμψη στα creative communities που θέλουν να ζήσουν μια δυνατή εμπειρία που συμπυκνώνει όλα τα μοντέρνα κύματα των καιρών: Αυθεντικές πρώτες ύλες της περιοχής και βαθιά γνώση της γαστρονομίας, ένα χαρισματικό τοπίο σμιλεμένο από τη Φύση και το χρόνο και ένα μουσικό soundtrack κατάλληλο για ένα καλοκαιρινό πάρτι των αισθήσεων. Ακούγεται ιδανικό, αλλά το πιο σοβαρό είναι ότι συμβαίνει.

Το πεντάστερο Daios Cove έχει επιλέξει εδώ και τρία χρόνια την «φωτισμένη» ομάδα των The Clumsies από την Αθήνα (Νο3 μπαρ στον πλανήτη για το 2020), για να δημιουργεί τα cocktail menus των μπαρ του ξενοδοχείου. Το καινούριο στην ιστορία είναι η ιδέα για το The Summer Festival όπου γαστρονομία, fine-drinking και μουσική ενώνονται σε ένα συναισθηματικό κοκτέιλ κάτω από το μαγευτικό κλισέ του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Τι ακριβώς είναι το The Summer Festival που διοργανώνεται στις 28 και 29 Αυγούστου στο Daios Cove;

Oι βραβευμένοι mixologists Νίκος Μπάκουλης και Βασίλης Κυρίτσης επιμελούνται τα κοκτέιλ του Daios Cove για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αντλώντας έμπνευση από το κρητικό terroir και την απαράμιλλη φύση που περιβάλλει το Cove.

Όλοι μαζί, αστέρες της τέχνης του mixology, upbeat DJs και εμπνευσμένοι δημιουργοί γεύσεων συμπράττουν για να να οδηγήσουν τους καλεσμένους σε ένα gastro-fine drinking ταξίδι, στο αξεπέραστο τοπίο της Κρήτης.

Αναλυτικά:

Σάββατο 28 Αυγούστου // Volcán De Mi Tierra Tequila Blanco afternoon @Ocean Bar // 14:00

Δυναμική έναρξη για το πρώτο The Daios Cove x The Clumsies Summer Festival σε συνεργασία με τη Moët Hennessy αποτελεί ένα απόγευμα γεμάτο με τη δροσιά πρωτοποριακών cocktail με Volcán De Mi Tierra Tequila Blanco με την ξεχωριστή και σύνθετη γεύση της έρχεται να μυήσει τους καλεσμένους στον κόσμο της τεκίλας φέρνοντας το Μεξικό στην καρδιά του Daios Cove. Το ηχητικό χαλί συνθέτει η DJ Scarlett Lapidus, απευθείας από το Λονδίνο, με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της που συνδυάζει ανεβαστική disco, house και old time classic soul.

Σάββατο 28 Αυγούστου // Veuve Clicquot Champagne Dinner with Guest Chef Pavlos Kiriakis @Ocean Restaurant // 19:30

Μια βραδιά εκλεπτυσμένων γεύσεων με μενού οκτώ σταδίων και μοναδικά cocktails περιμένει τους καλεσμένους στο βραβευμένο Ocean Restaurant χάρη στη μοναδική σύμπραξη του chef Παύλου Κυριάκη, της Veuve Clicquot και των The Clumsies.

Κυριακή 29 Αυγούστου // BELVEDERE vodka BEACH COCKTAILS //Jad Ballout x The Clumsies with DJ Monkman ft Will Fry @The Beach House // 20:00

Μια βραδιά-γιορτή στην παραλία με πρωταγωνιστές τρεις από τις σημαντικότερες φιγούρες της τέχνης των cocktail παγκοσμίως. Πρόκειται για τον Jad Ballout, νούμερο 36 στη λίστα με τις 100 Most Influential Bar Figures 2021 και με δύο bar που συγκαταλέγονται στα World’s 50 Best Bars, καταφτάνει από τον Λίβανο για να συνεργαστεί με τους αεικίνητους Βασίλη Κυρίτση και Νίκο Μπάκουλη του The Clumsies. Οι τρεις τους θα αναμείξουν φανταστικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από την super premium Belvedere Vodka. Παράλληλα, ο DJ John Monkman με τον δικό του χαρακτηριστικό ήχο powerhouse με καλλιτέχνες όπως ο Solomun, Maceo Plex και Sasha θα δημιουργήσει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα chilled lounge, μαζί με τον Will Fry στα κρουστά.