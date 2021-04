Τι λένε βραβευμένοι και πετυχημένοι γενικοί διευθυντές ελληνικών ξενοδοχείων για τη φετινή τουριστική σεζόν

Τις καίριες απόψεις τους για την τρέχουσα τουριστική χρονιά στην Ελλάδα ανέδειξαν γενικοί διευθυντές πολυτελών ξενοδοχείων της χώρας μας οι οποίοι με την πολυσχιδή και ακαταπόνητη στρατηγική, τις ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες, τις πρωτοποριακές ενέργειες, την ακατάπαυστη ενημέρωσή τους για τα δρώμενα και τις εξελίξεις στην παγκόσμια τουριστική- ταξιδιωτική αγορά, διαγράφουν λαμπρή πορεία στον ελληνικό τουρισμό και για αυτό άλλωστε και ξεχωρίζουν.

Συγκεκριμένα και στη διαδικτυακή συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες για την πρώτη ανακοίνωση των φετινών Hotel of the Year Awards της Boussias, το Business Travel blog έθεσε το ερώτημα «Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τη φετινή τουριστική σεζόν στην Ελλάδα;».

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους βραβευμένους, καταξιωμένους και επιτυχημένους γενικούς διευθυντές πολυτελών ελληνικών ξενοδοχείων πέραν από το ειδικό τους βάρος στις συνολικές εκτιμήσεις για την τουριστική κίνηση την τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο στην Ελλάδα καταδεικνύουν μια διαφορετική, από μέρους τους, προσέγγιση της φετινής σεζόν.

Και τούτο διότι όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των φετινών Hotel of the Year Awards και γενικός διευθυντής του Daios Cove Luxury Resort & Villas κ. Παναγιώτης Αλμυράντης «θα πρέπει την τρέχουσα σεζόν να σκεφτόμαστε όχι με βάση την απώλειες που θα καταγραφούν σε σχέση με το 2019 αλλά λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση που μπορούμε να επιτύχουμε σε σχέση με το 2020. Το κύριο μέλημά μας δεν πρέπει να είναι πόσο χαμηλότερα θα κινηθούμε σε σχέση με το 2019 αλλά το πόσο καλύτερες αποδόσεις μπορούμε να πιάσουμε σε σύγκριση με το 2020, ώστε να έχουμε καλύτερη ταμειακή εισροή και παράλληλα να εξυπηρετούμε τα δάνειά μας».

Σκιαγραφώντας το πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο στην παγκόσμια τουριστική-ταξιδιωτική αγορά λόγω της πανδημίας του COVID-19 αφού επέστησε την προσοχή «στο να μην παρασυρόμαστε από την εμφανή δίψα όλων για διακοπές», τόνισε ότι «οι χαμηλοί ναύλοι θα καλύψουν την αυξημένη ανάγκη των ταξιδιωτών για προσιτή τιμή και οι αεροπορικές εταιρίες low cost πιθανότατα θα αποκτήσουν ισχυρότερη θέση στην αγορά». Αναπόφευκτα οι ενέργειες αυτές «θα προσδώσουν τις ανάλογες πιέσεις στους tour operators που καλούνται να συνδυάσουν πακέτα ανταγωνιστικά καταρχήν ως προς τη δική τους βιωσιμότητα και ευέλικτα ως προς τη δυνατότητα πώλησής τους» πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο κ. Αλμυράντης.

Πέραν τούτων, ο πάντα εύστοχος στις εκτιμήσεις και προβλέψεις του γενικός διευθυντής του κρητικού deluxe Daios Cove Luxury Resort & Villas και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΕΗΜΑ), υπογράμμισε με νόημα ότι «η εισροή Άγγλων τουριστών στην Ελλάδα μάλλον θα ξεκινήσει από τον Ιούνιο μήνα, ενώ οι Γερμανοί ταξιδιώτες- που αποτελούν μια άλλη κύρια, για τον ελληνικό τουρισμό, αγορά παρουσιάζουν μια αύξηση περίπου 5% στις κρατήσεις τους».

Μια εξέλιξη που δεν θα πρέπει να προκαλεί τον οποιοδήποτε εφησυχασμό καθώς όπως αποσαφήνισε ο κ. Αλμυράντης «η θερμή περίοδος του 2021 είναι ουσιαστικά χαμηλότερη από το προηγούμενο έτος, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών τους».

Χωρίς να παραλείψει να αναφερθεί στο πρόσφατο ταξίδι του υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη στη Ρωσία που συνέπεσε συμπτωματικά με την κυβερνητική απόφαση του μεγαλύτερου σε έκταση κράτους της υφηλίου για απαγόρευση των πτήσεων προς την Τουρκία και τούμπαλιν- λόγω του μεγάλου αριθμού κρουσμάτων στη γειτονική χώρα- υπογράμμισε φειδωλά μεν, ουσιαστικά δε ότι «υπάρχει σοβαρό momentum αυτή τη στιγμή».

Προτρέποντας «να είμαστε αισιόδοξοι και ότι θα πάμε φέτος καλύτερα από πέρυσι» ο γενικός διευθυντής των Atrium Hotels και βραβευμένος με το Lifetime Achievement Awards των Hotel of the Year Awards κ. Γιώργος Ματσίγκος τόνισε ότι «θα πρέπει να θέσουμε στόχο ότι οι αφίξεις θα είναι την τρέχουσα σεζόν αυξημένες κατά 20% σε σχέση με το 2020».

Ο λόγος που τον προτρέπει στην υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής δεν είναι άλλος από την επιτυχημένη και λαμπρή πορεία που καταγράφει στον ελληνικό τουρισμό. Και τούτο διότι όπως αποσαφήνισε ο ίδιος «η πείρα μου έχει δείξει ότι για να επιτύχεις το καλύτερο αποτέλεσμα θα πρέπει να θέσεις σαν στόχο το ακατόρθωτο». Επομένως και όπως συστήνει ο βραβευμένος πολλάκις γενικός διευθυντής των Atrium Hotels Luxury Resorts Collection «αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος μας, ενώ θα πρέπει παράλληλα να περάσουμε το μήνυμα για επέκταση της τουριστικής περιόδου τη φετινή σεζόν. Και στον άξονα αυτό στρέφεται η προσοχή της Ρόδου που ήδη έχει έρθει σε επαφή με τους tour operators για επιμήκυνση της τρέχουσας καλοκαιρινής περιόδου, εμπλουτισμένης με εναλλακτικές μορφές τουρισμού».

Ήδη ορισμένοι tour operators θα παρατείνουν το φετινό τους πρόγραμμα στο νησί των ιπποτών μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Μια εξέλιξη που όχι μόνο χαροποιεί τον κ. Ματσίγκο αλλά τον παρακινεί να υποστηρίξει ότι «ο στόχος να υπερβούν οι φετινές αφίξεις το 20% σε σχέση με την περασμένη χρονιά είναι εφικτός παρόλο που υπολείπεται κατά πολύ τον αντίστοιχο δείκτη του 2019». Ωστόσο και όπως έσπευσε να συμπληρώσει «θεωρώ ότι μπορούμε φέτος να πιάσουμε το 30% με 35% των αφίξεων του 2019 αρκεί να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, να γίνει πράσινη η Ελλάδα στον υγειονομικό χάρτη όλης της Ευρώπης και ιδίως σε ορισμένες αγορές όπως είναι η Αγγλία- που είναι η μεγαλύτερη τουριστική αγορά για την Ελλάδα- αλλά και το Ισραήλ».

Πέραν τούτων, ο γενικός διευθυντής της ροδίτικης πολυτελούς ξενοδοχειακής αλυσίδας ανέλυσε τους παράγοντες που θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην εισροή ξένων τουριστών στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι. Μεταξύ αυτών και όπως ανέδειξε ο κ. Ματσίγκος είναι:

οι πτήσεις της Jet 2 Holidays προς Ελλάδα που θα ξεκινήσουν, όπως έχει ανακοινωθεί, από τις 14 Ιουνίου

η εισήγηση των ειδικών επί της πανδημίας στη Γερμανία για αυστηρά lockodown

η μη υπογραφή διμερών σχέσεων με το Ισραήλ και τη Ρωσία «που είναι δύο δυνατές αγορές τις οποίες δεν είχαμε πέρυσι»

η μη έγκριση μέχρι στιγμής του πράσινου διαβατηρίου

η πριμοδότηση αρκετών κρατών για τόνωση του εσωτερικού τουρισμού

η ψυχολογία και η οικονομική κατάσταση των πελατών

ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός φέτος, σε σχέση με πέρυσι κ.λ.π.

Αποτελεί σίγουρα έκπληξη για το βραβευμένο στα Hotel of the Year Awards 2021 πατρινό ξενοδοχείο The Bold Type Hotel το γεγονός ότι η πλειονότητα των πελατών του αυτή την περίοδο είναι ξένοι επισκέπτες. Την άκρως εντυπωσιακή αυτή πτυχή ανέδειξε ο ένας εκ των δύο ιδιοκτητών του The Bold Type Hotel κ. Γιώργος Χρυσανθόπουλος.

«Το εικοσαήμερο του Απριλίου που ξεκινήσαμε την επανεκκίνηση του ξενοδοχείου, οι πελάτες στο ξενοδοχείο είναι ως επί των πλείστων ξένοι, Ευρωπαίοι και Ισραηλινοί που έχουν ξεκινήσει και ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες σχετικές με την Πελοπόννησο», ανέφερε ο κ. Χρυσανθόπουλος.

«Καταλυτικό ρόλο στην απόφαση των ταξιδιωτών να επιλέξουν φέτος τη Μήλο θα παίξει η σημαντική παράμετρος ότι το νησί θα είναι covid free», υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του πολυτελούς Milos Cove Inception Resort κ. Ανδρέας Κολλίτσης. Επιδιώκοντας να καταδείξει την ασφάλεια που θα απολαύσουν οι επισκέπτες στο βραβευμένο στον ετήσιο θεσμό Hotel of the Year Awards σημείωσε ότι «το Milos Cove Inception Resort είναι απομονωμένο, έχει ιδιωτική παραλία, ενώ ο καθένας επισκέπτης μας έχει την ιδιωτική του πισίνα».

Οι λόγοι ενδεικτικά αυτοί είναι που προέτρεψαν τον κ. Κολλίτση να πει ότι «το Milos Cove Inception Resort αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό για τους επισκέπτες του και τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να πάμε φέτος καλύτερα, σε σχέση με την περυσινή σεζόν».

« Για να καταλήξει η εκδήλωση ενδιαφέροντος που λαμβάνουμε από αρκετούς Έλληνες σε κράτηση σε ξενοδοχείο της προτίμησής τους θα πρέπει και επειδή ο τουρισμός είναι άρρηκτα συνυφασμένος με τη ψυχολογία, θα πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί μεταξύ νομών», επεσήμανε μεταξύ άλλων η Contracting Manager του Ekdromi.gr κυρία Άννα Σακκομήτρου.