Τα χρήματα είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για καλοκαιρινές διακοπές

Μετά από δυο συνεχόμενα καλοκαίρια με ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω πανδημίας, είτε εξαιτίας περιορισμών σε ό,τι αφορούσε τα μέσα μεταφοράς είτε εξαιτίας της λογικής ανησυχίας να μην μολυνθούμε από κορωνοϊό, το φετινό καλοκαίρι εδώ και καιρό προδιαγράφεται πολύ διαφορετικό.

Ένας αυξημένος αριθμός Ευρωπαίων και κατοίκων χωρών της Βορείου Αμερικής δηλώνει πως φέτος θα κάνει διακοπές, και μάλιστα σε σημαντικό ποσοστό στο εξωτερικό, πως θα τολμήσει να ταξιδέψει με αεροπλάνο και πως σε σημαντικό βαθμό έχει αφήσει πίσω του την σοβαρή ανησυχία να κολλήσει τον ιό.

Τη στιγμή όμως που η ανησυχία για την πανδημία έχει υποχωρήσει σημαντικά φαίνεται πως για φέτος ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας για πολλούς είναι τα οικονομικά τους. Ο αυξανόμενος πληθωρισμός, που επηρεάζει το κόστος των διακοπών σε όλα τα επίπεδα, φαίνεται να αποτελεί σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα, πηγή ανησυχίας ενώ σε σημαντικό βαθμό εκτοξεύει και τον ταξιδιωτικό προϋπολογισμό.

Η έρευνα του Ipsos για το Europ Assistance’s 2022 Holiday Barometer εξετάζει αυτή την τάση επιστροφής στην κανονικότητα σε ό,τι αφορά τις ταξιδιωτικές μας συνήθειες αυτό το καλοκαίρι, τις ανησυχίες για το κόστος αυτών, τον προϋπολογισμό των παραθεριστών, τις προτιμήσεις και την διάθεσή τους.

Βασικά ευρήματα:

-Το 72% των Ευρωπαίων δηλώνουν ”πραγματικά ενθουσιασμένοι που ταξιδεύουν/θα ταξιδέψουν” φέτος ή και ”ευτυχισμένοι” ενώ συνολικά το 71% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι σκοπεύει να ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το ποσοστό είναι αυξημένο κατά 14% συγκριτικά με το 2021.

-Οι παραθεριστές ξοδεύουν περισσότερα χρήματα αυτό το καλοκαίρι: αναφέρουν υψηλότερο ταξιδιωτικό προϋπολογισμό φέτος από ό,τι το 2021, με τα μέσα επίπεδα να αυξάνονται περίπου κατά 20%.

-Ουσιαστικά παρατηρείται επιστροφή σε μια σειρά ταξιδιωτικών συνηθειών πριν από την πανδημία:

1. Το ενδιαφέρον για ταξίδια στο εξωτερικό αυξάνεται σημαντικά: το 48% (+13%) των Ευρωπαίων, το 36% (+11%) των Αμερικανών και το 56% (+7%) των Ταϊλανδών σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό αυτό το καλοκαίρι. Ωστόσο, τα ταξίδια εσωτερικού παραμένουν σε υψηλότερο επίπεδο από το 2019 σε όλες σχεδόν τις χώρες.

2. Οι δραστηριότητες σε πόλεις είναι και πάλι δημοφιλείς: εμφανίζονται ως ο πιο δημοφιλής τύπος προορισμού για τους Βορειοαμερικανούς. Τα ξενοδοχεία εξακολουθούν να είναι η προτιμώμενη επιλογή για διαμονή (52% των παραθεριστών στις ΗΠΑ, 46% στην Ευρώπη) ενώ τα ενοικιαζόμενα καταλύματα παραμένουν ελκυστικά (30% στην Ευρώπη, 20% στις ΗΠΑ).

3. Τα αεροπορικά ταξίδια επέστρεψαν: Οι Ευρωπαίοι θα χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους λιγότερο από πέρυσι (55%, -9%) και θα προτιμήσου το αεροπλάνο (33%, +11%). Το ίδιο ισχύει και για τους Αμερικανούς, σε πιο ισορροπημένες αναλογίες (48%, -7% έναντι έναντι 43%, +5%).

4. Επιστρέφει η συνήθεια του έγκαιρου προγραμματισμού των διακοπών έγκαιρα, αντί της τελευταίας στιγμής : μόνο το 22% των Ευρωπαίων δεν έχει αποφασίσει ακόμη τον προορισμό τους.

-Η Covid-19 δεν είναι πλέον η πρώτη ανησυχία για τους Ευρωπαίους και τους Βορειοαμερικανούς ταξιδιώτες, καθώς περισσότερο τους απασχολεί ο πληθωρισμός όσο και προσωπικά/οικογενειακά ζητήματα.

-Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις των τιμών είναι έντονες : οι οικονομικοί λόγοι αναφέρονται ως ένας από τους κύριους λόγους για να μην ταξιδέψουν από το 41% ​​των Ευρωπαίων που δεν θα πάνε ταξίδι αυτό το καλοκαίρι (+14% έναντι 2021), 45% των Αμερικανών (+9%) και 34% των Ταϊλανδών (+10%).

-Με μια διαρκώς αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για ακυρώσεις που σχετίζονται με ταξίδια και ανησυχίες για την υγεία, η Covid-19 έχει μετατρέψει τις αγορές ταξιδιωτικής ασφάλισης σε μια σταθερή τάση που θα συνεχιστεί πολύ πέρα ​​από την περίοδο της πανδημίας.

Οι ταξιδιωτικές προσδοκίες αυξάνονται σημαντικά σε σύγκριση με πέρυσι, με επίπεδα συχνά υψηλότερα από το 2019

Μετά από δύο χρόνια περιορισμών, οι διεθνείς παραθεριστές δείχνουν έντονο ενθουσιασμό για να ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι: το 72% των Ευρωπαίων αισθάνονται «πραγματικά ενθουσιασμένοι για να ταξιδέψουν» ή «χαρούμενοι να ταξιδέψουν» φέτος.

Οι Αυστριακοί, οι Ελβετοί και οι Ισπανοί είναι αυτοί που δείχνουν τον περισσότερο ενθουσιασμό (περίπου 4 στους 10 που λένε ότι είναι ακόμη και πολύ ενθουσιασμένοι).

Συνολικά, το 71% των Ευρωπαίων σκοπεύει να ταξιδέψει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που αντιπροσωπεύει αύξηση 14 μονάδων σε σύγκριση με το 2021. Οι πιο σημαντικές αλλαγές παρατηρούνται στην Ισπανία (78%, +20%), τη Γερμανία (61%, +19%), Βέλγιο (71%, +18%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (68%, +18%).

Το ποσοστό των παραθεριστών στην Ευρώπη είναι ακόμη υψηλότερο από την προ πανδημία εποχή (περίπου 63%-64% το 2017, το 2018 και το 2019, +8/9 πόντους), εκτός από τη Γερμανία.

Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Ελβετία. Περισσότεροι Ευρωπαίοι αναμένουν να κάνουν ταξίδια από τους Βορειοαμερικανούς (60% στις ΗΠΑ, +10%, 61% στον Καναδά) ή τους Ταϊλανδούς (69%, +25%).

Ο μέσος προϋπολογισμός των καλοκαιρινών διακοπών θα πρέπει να είναι υψηλότερος από το 2021, αλλά αυτή η αύξηση περιορίζεται από τον πληθωρισμό

Οι παραθεριστές θα έχουν μεγαλύτερο ταξιδιωτικό προϋπολογισμό φέτος από ό,τι είχαν το 2021: Οι Αμερικανοί σκοπεύουν να ξοδέψουν επιπλέον 440 $, για συνολικό προϋπολογισμό περίπου 2.760 $ (+19% έναντι του 2021). Στην Ευρώπη, ο αναμενόμενος προϋπολογισμός διακοπών είναι περίπου 1.800 € (+220 €, +14% έναντι του 2021).

Η αύξηση του προϋπολογισμού σε σύγκριση με το 2021 είναι ιδιαίτερα σημαντική στην Ισπανία (+20%), τη Γερμανία, την Πορτογαλία και το Βέλγιο (+15%). Ωστόσο, ο μέσος προϋπολογισμός διακοπών παραμένει χαμηλότερος στις περισσότερες χώρες από ό,τι το 2019: περίπου 400 ευρώ χαμηλότερος στη Γαλλία, 300 ευρώ στην Ισπανία και 340 ευρώ στη Γερμανία, για παράδειγμα.

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις των τιμών επηρεάζουν τους παραθεριστές και την επιθυμία τους να ταξιδέψουν: ισχύει για το 69% των Ευρωπαίων, το 62% των Αμερικανών, το 70% των Καναδών, το 63% των Αυστραλών και το 77% των Ταϊλανδών.

Επιπλέον, το 41% ​​των Ευρωπαίων που δεν θα πάνε ταξίδι αυτό το καλοκαίρι (+14% 2021), το 45% των Αμερικανών (+9%) και το 34% των Ταϊλανδών (+10%) επικαλούνται ως βασική αιτία τα οικονομικά τους.

Ενώ η COVID-19 εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο προσοχής για τους ταξιδιώτες, έχει υποχωρήσει ως ανησυχία

Το παγκόσμιο επίπεδο ανησυχίας σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την COVID-19 έχει μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με πέρυσι, ειδικά για σχέδια ταξιδιού και αναψυχής.

Το επίπεδο προσοχής μειώθηκε σημαντικά όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο αποφυγής πολυσύχναστων σημείων (-18%στην Ευρώπη, -16%στις ΗΠΑ) ή αεροδρόμια κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Αυτή η μείωση των ανησυχιών που σχετίζονται με την COVID-19 οδήγησε σε ώθηση για ταξίδια σε πόλεις, οι οποίες είναι πλέον ο πιο δημοφιλής τύπος προορισμού για τους Βορειοαμερικανούς (44%).

Στην Ευρώπη, οι πόλεις παραμένουν πολύ πίσω συγκριτικά με την παραλία (26% έναντι 60%), αλλά προηγούνται της εξοχής και των βουνών ως ταξιδιωτικός προορισμός. Αυτή η τάση ενισχύει την ζήτηση σε ξενοδοχεία στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, καθώς το μέρος των παραθεριστών που σχεδιάζει κυρίως να μείνει σε αυτού του είδους τα καταλύματα αυξάνεται κατά 9% στην Ευρώπη (46%) και κατά 4% πόντους στις ΗΠΑ (52%). Τα ξενοδοχεία παραμένουν ο προτιμώμενος τύπος καταλύματος για διακοπές σε αυτές τις δύο περιοχές. Το μερίδιο των ενοικιαζόμενων διακοπών παραμένει σταθερό.

Τούτου λεχθέντος, το 53% των Ευρωπαίων και το 46% των Αμερικανών δήλωσαν ότι η COVID-19 επηρεάζει τον ενθουσιασμό τους για ταξίδια.

Είναι ιδιαίτερα υψηλό μεταξύ των Καναδών ή των Αυστραλών (60%) και ακόμη περισσότερο στον πληθυσμό της Ταϊλάνδης (81%). Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δηλώνουν ότι πιθανότατα θα αποφεύγουν να ταξιδέψουν σε ορισμένες χώρες (63% των Ευρωπαίων για παράδειγμα), και προτιμούν κοντινούς προορισμούς (54%) ή δηλώνουν ότι θα αποφεύγουν να ταξιδέψουν με αεροπλάνο (38%).

Σχεδόν σε όλες τις χώρες που περιλαμβάνονται στην έρευνα, το μέσο επίπεδο των έγκαιρων κρατήσεων αυξήθηκε, με πολύ περισσότερους ανθρώπους να κάνουν κράτηση για τις διακοπές τους νωρίτερα από πέρυσι.

Η COVID-19 μπορεί επίσης να έχει επηρεάσει τις συνήθειες μακροπρόθεσμης ταξιδιωτικής ασφάλισης, καθώς η μεγαλύτερη προστασία με την ταξιδιωτική ασφάλιση είναι μια ταξιδιωτική συνήθεια που φαίνεται να είναι η πιο ανθεκτική σε όλες σχεδόν τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Αυτά τα επίπεδα είναι ιδιαίτερα υψηλά στην Ασία-Ειρηνικό (Ταϊλάνδη 75%, Αυστραλία 54%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (49%) ή στη Νότια Ευρώπη (Ισπανία 50%, Ιταλία και Πορτογαλία 45%).

Μια ώθηση στα διεθνή ταξίδια

Σε σύγκριση με πέρυσι, οι παραθεριστές είναι λιγότερο αναποφάσιστοι όσον αφορά τον προορισμό του καλοκαιρινού ταξιδιού τους, καθώς μόνο το 22% των Ευρωπαίων δεν έχει αποφασίσει ακόμη.

Πάνω απ ’όλα, παρατηρείται επιστροφή στα διεθνή ταξίδια σε όλες τις χώρες: το 48% (+13%) των Ευρωπαίων, το 36% (+11% ) των Αμερικανών και το 56% (+7%) των Ταϊλανδών σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό αυτό το καλοκαίρι.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις χώρες όπου οι παραθεριστές συνηθίζουν περισσότερο να ταξιδεύουν στο εξωτερικό: οι Βρετανοί (+24%), οι Ελβετοί (+7%) και οι Βέλγοι (+7%) θα φύγουν από το σπίτι τους και θα πάνε στο εξωτερικό.

Σε ορισμένες χώρες, το ποσοστό των παραθεριστών που θα μείνουν στη χώρα τους παραμένει σταθερό σε σύγκριση με πέρυσι: οι πληθυσμοί που παραδοσιακά παραμένουν εντός των συνόρων θα διατηρήσουν αυτήν την τάση.

Αυτό ισχύει για το 65% των Ιταλών, το 59% των Ισπανών, το 56% των Γάλλων και το 54% των Πορτογάλων ενώ τα ταξίδια εσωτερικού στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και το Βέλγιο μειώθηκαν. Καθώς αυξάνονται τα διεθνή ταξίδια, οι παραθεριστές θα προσαρμόσουν τον τρόπο μεταφοράς τους.

Συνολικά, τα δύο αγαπημένα μέσα παραμένουν το αυτοκίνητο και το αεροπλάνο. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι θα χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους λιγότερο από πέρυσι (55%, -9%) και θα ευνοήσουν τα αεροπορικά ταξίδια (33%, +11%). Το ίδιο ισχύει και για τους Αμερικανούς, σε πιο ισορροπημένες αναλογίες (48%, -7% έναντι 43%, +5%). Τα τρένα ή τα λεωφορεία εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από μια μειοψηφία του πληθυσμού: λιγότερο από το 15% των Ευρωπαίων και λιγότερο από το 10% σε άλλες ηπείρους.

Επιστροφή στην κανονικότητα;

Όταν ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες για την επιστροφή στις ”κανονικές συνθήκες” του ταξιδιού, οι αντιλήψεις διέφεραν σημαντικά από τη μια χώρα στην άλλη. Οι Ταϊλανδοί, οι Αυστραλοί και οι Αυστριακοί είναι οι πιο απαισιόδοξοι, με το ήμισυ των ερωτηθέντων να πιστεύει ότι η κατάσταση θα επανέλθει στο φυσιολογικό μόνο το 2024 και με ορισμένους ερωτηθέντες να αναφέρουν ότι μπορεί να είναι αργότερα ή και ποτέ.

Αντίθετα, οι Πολωνοί, οι Τσέχοι και οι Ελβετοί είναι οι πιο αισιόδοξοι, με σχεδόν 4 στους 10 να λένε ότι η επιστροφή στα κανονικά ταξίδια είναι ήδη δυνατή. Αλλά η COVID-19 μπορεί να έχει αλλάξει τις συνήθειες για τον εργαζόμενο πληθυσμό. Περίπου το ένα τέταρτο έως το ένα τρίτο του ενεργού πληθυσμού δηλώνει ότι θα εργάζεται από μια τοποθεσία διακοπών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ισχύει ιδιαίτερα μεταξύ των Πορτογάλων (39%), των Αμερικανών (32%), των Πολωνών (32%) και των Αυστραλών (31%).