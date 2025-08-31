Στο φάσμα της χρεοκοπίας ρουμανικός tour operator!

Σε αναστολή όλων των αναχωρήσεων σε πακέτα που έχουν πουληθεί για διακοπές στο εξωτερικό και προσπάθεια επαναπατρισμού των τουριστών που βρίσκονται σε διακοπές, ο μεσαίου μεγέθους ρουμανικός tour operator Coctail Holidays, βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάσμα της χρεοκοπίας.

Όπως αποκαλύπτει το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ο οικογενειακός ρουμανικός tour operator, με -μικρό- πρόγραμμα σε Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδο, Σαντορίνη, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο, κ.λπ., φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο και με την βοήθεια πέντε μεγαλύτερων ρουμανικών tour operators και σε συνεργασία με την κυβέρνηση της χώρας, οργανώνει την επιστροφή των ταξιδιωτών.

Σε μήνυμά του ο εκ των ιδιοκτητών του Cocτail Holidays Dan Goicea, αναφέρει:

“Αγαπητοί τουρίστες,

Περνάμε δύσκολες στιγμές. Το Cocktail Holidays βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο και ολόκληρη η ομάδα μας καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να διορθώσει την κατάσταση.

-Ελέγχουμε κάθε κράτηση με σειρά αναχώρησης και αναλύουμε προσεκτικά όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές συνεργασίες. Ενημερώνουμε εγκαίρως κάθε πρακτορείο και κάθε τουρίστα για την κατάσταση της κράτησης.

-Ζητούμε συγγνώμη από όλους τους πληγέντες – τουρίστες, πράκτορες και συνεργάτες. Κατανοούμε τον αντίκτυπο αυτής της κατάστασης και σας διαβεβαιώνουμε ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες.

-Και με την υποστήριξη των ρουμανικών tour operators Christian Tour, Paralela 45, Dertour και Anima Wings, Coral Travel, καθώς και των συνεργαζόμενων πρακτορείων με τα οποία συνεργαζόμαστε χρόνια, λύσαμε την κατάσταση των περισσότερων τουριστών στον προορισμό. Για όσους ακόμη δεν έχει βρεθεί λύση, εργαζόμαστε ενεργά για να βρούμε τις καλύτερες λύσεις, ώστε όλοι να επιστρέψουν σπίτι τους με ασφάλεια το συντομότερο δυνατόν.

Είμαστε σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού, στο οποίο διαβιβάζουμε καθημερινά την επικαιροποιημένη κατάσταση, για πλήρη διαφάνεια.

Το Cocktail Holidays είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, 100% Ρουμανική, που δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε με φροντίδα για 32 χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα ήμασταν δίκαιοι, πάντα πληρώναμε κρατικούς φόρους και φροντίσαμε να κάνουμε τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο διαφανή και υπεύθυνα. Η τρέχουσα κατάσταση είναι μια κατάσταση στην οποία δεν θα θέλαμε ποτέ να βρισκόμαστε, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στους τουρίστες, τα εταιρικά γραφεία και τους συναδέλφους.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη, την υπομονή και την στήριξη σας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να ξεπεράσουμε μαζί αυτό το αδιέξοδο”.

Ο Μιχάλης Βλατάκης

Σε δήλωσή του στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης (ACCTA) Μιχάλης Βλατάκης αναφέρει: “Είναι λυπηρό που μια παραδοσιακή τουριστική επιχείρηση χρεοκοπεί. Το νέο βάρος για τον ελληνικό Τουρισμό δεν είναι μεγάλο, πλην όμως έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά χρεοκοπιών tour operators και μάλιστα συμβαίνει στην αιχμή της τουριστικής περιόδου. Είναι μια εξέλιξη που θα πρέπει να μας προβληματίσει και βέβαια δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε”.