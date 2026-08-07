Σε ισχύ το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Με την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, η χώρα αποκτά από σήμερα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, ένα θεσμικό εργαλείο που θέτει τους κανόνες για την οργανωμένη, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα τα επόμενα χρόνια.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη θεσμοθετείται από σήμερα το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό. Την απόφαση συνυπογράφει η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη.

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠ-Τ) αποτελεί ένα εθνικό σχέδιο που καθορίζει πού και με ποιους κανόνες μπορεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός στη χώρα. Αποσκοπεί στον προσδιορισμό στρατηγικών κατευθύνσεων και μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων σε εθνικό επίπεδο, για τη χωρική διάρθρωση του τομέα του τουρισμού, με όρους οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και αειφορίας.

Στόχος είναι η τουριστική ανάπτυξη να γίνεται με πιο οργανωμένο και βιώσιμο τρόπο, προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε περιοχής. Συνοπτικά, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό:

● θέτει σαφείς, ενιαίους και διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις,

● οργανώνει καλύτερα την ανάπτυξη ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών υποδομών,

● προστατεύει τις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις,

● δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά και στις ευαίσθητες περιοχές,

● και καθοδηγεί τον πολεοδομικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το νέο ΕΧΠ-Τ, η βασική κατηγοριοποίηση των περιοχών γίνεται με βάση την ένταση του τουριστικού φαινομένου, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τον αριθμό των τουριστικών κλινών σε σχέση με την έκταση και τον μόνιμο πληθυσμό κάθε Δημοτικής Ενότητας. Η κατηγοριοποίηση των περιοχών σε ζώνες Α–Ε και των νησιών σε Ομάδες Ι–ΙΙΙ καθορίζει στην πράξη τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός σε κάθε περιοχή. Επηρεάζει το είδος των τουριστικών επενδύσεων που επιτρέπονται, τα ελάχιστα όρια αρτιότητας για νέα ξενοδοχεία, τη μέγιστη δυναμικότητα σε κλίνες, καθώς και τους όρους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας κάθε περιοχής. Συγχρόνως, το ΕΧΠ-Τ προβλέπει αυστηρούς κανόνες προστασίας για την παράκτια ζώνη, με στόχο τη διατήρηση του φυσικού τοπίου και την προστασία του παράκτιου χώρου.

Μετά την ευρύτατη διαβούλευση με τη συμμετοχή πολλών φορέων, επιστημόνων, επιχειρηματιών του κλάδου και πολιτών, καθώς και κατόπιν διατύπωσης της γνώμης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΧΩΘΑ), οριστικοποιήθηκαν με ευρεία αποδοχή κατευθύνσεις, ρυθμίσεις και λύσεις σε σειρά ζητημάτων. Ενώ παρέμεινε η αρχιτεκτονική, η κατηγοριοποίηση και οι θεμελιώδεις αρχές του ΕΧΠ-Τ, τρεις ήταν κυρίως οι σημειακές βελτιώσεις που ενσωματώθηκαν μετά τη διαβούλευση: οι Περιοχές Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (Περιοχές Α) με έντονη τουριστική δραστηριότητα, οι Περιοχές Ενίσχυσης Ειδικής Ανάπτυξης (Περιοχές Ε), όπως οι συνοριακές περιοχές, και η αξιοποίηση των ήδη χαρακτηρισμένων παραδοσιακών και διατηρητέων (νεοκλασικών) κτηρίων στις Περιοχές Α. Παράλληλα, παρέμεινε η πρόβλεψη για τη διατήρηση της «ήπιας ανάπτυξης» μέσω εξειδικευμένων μελετών, ΣΜΠΕ, διαβούλευσης και έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος, μετά από έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με τη σημερινή υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η χώρα αποκτά, όπως επισημαίνεται, για πρώτη φορά επί της ουσίας ένα στρατηγικό θεσμικό κείμενο για τη χωρική ανάπτυξη του τουρισμού.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο αποτελεί στρατηγικό εργαλείο εθνικού σχεδιασμού που θέτει τις προϋποθέσεις για οργανωμένη, ισόρροπη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου, τις υπεύθυνες επενδύσεις και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της χώρας.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι το νέο πλαίσιο αποτελεί βασικό εργαλείο για την εφαρμογή της στρατηγικής ποιοτικής ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού, προστατεύοντας τους προορισμούς που δέχονται αυξημένες πιέσεις και δημιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις ανάπτυξης για λιγότερο ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές, με στόχο τη γεωγραφική και χρονική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας.