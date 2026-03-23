Προβληματισμός για άνοδο τιμών και κρουαζιέρα λόγω του πολέμου`

Ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει ήδη την ταξιδιωτική ζήτηση για την Ελλάδα, με επιβράδυνση στις νέες κρατήσεις, αυξημένη επιφυλακτικότητα για το Πάσχα και “αναταράξεις” στις αεροπορικές συνδέσεις από μακρινές αγορές που “περνούν” από τα ΗΑΕ.

Σύμφωνα με τη FedHATTA, η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει ζήτημα ασφάλειας ως προορισμός, και αυτό οι διεθνείς αγορές το γνωρίζουν, όμως το αυξημένο κόστος των αερομεταφορών, τα προβλήματα στις αεροπορικές συνδέσεις και οι πιέσεις στην κρουαζιέρα φρενάρουν τη δυναμική της αγοράς και, σε πολλές περιπτώσεις, μεταθέτουν τις κρατήσεις για αργότερα.

Τέταρτη εβδομάδα πολέμου στο Ιράν και η τουριστική ζήτηση για την Ελλάδα παραμένει στον αστερισμό της γεωπολιτικής κρίσης στη γειτονιά, όχι επειδή η χώρα θεωρείται μη ασφαλής προορισμός, αλλά επειδή η κρίση χτυπά ευθέως τις αερομεταφορές, ανεβάζει το κόστος και ενισχύει τη στάση αναμονής των ταξιδιωτών.

Καθώς ο σκεπτικισμός ανεβαίνει μεταξύ εκείνων που δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε κράτηση, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της FedHATTA, κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, η ζήτηση από τις διεθνείς αγορές για την Ελλάδα συνεχίζει πτωτικά σε σχέση με πέρυσι.

«Η χώρα συνεχίζει να βρίσκεται σε ομαλή επιχειρησιακή διαδικασία ως προορισμός υποδοχής, όμως σε μια περίοδο όπου υπό κανονικές συνθήκες θα υπήρχε αδιάκοπη εξέλιξη νέων αφίξεων, καταγράφεται πλέον μείωση της ζήτησης και ανακοπή της δυναμικής», επισημαίνει ο πρόεδρος της FedHATTA.

Από την άλλη, εξακολουθούν να μην παρατηρούνται μαζικές ακυρώσεις, καθώς οι διεθνείς ταξιδιώτες παρακολουθούν τις εξελίξεις με προσοχή, αλλά και με μια βεβαιότητα ότι όσο περνάει ο καιρός, το κόστος των διακοπών θα ανεβαίνει.

Η χώρα δεν αντιμετωπίζει, μέχρι στιγμής, ζήτημα ασφάλειας ούτε γενικευμένο κύμα ακυρώσεων. Η τάση που παρατηρείται αυτή τη στιγμή είναι ότι μέρος των ταξιδιών στην Ελλάδα δεν ακυρώνεται, αλλά αναβάλλεται για μεταγενέστερο χρόνο, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της FedHATTA.

«Πρόκειται, ουσιαστικά, για πιο αργό ρυθμό εξέλιξης των κρατήσεων, με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν να περιμένουν αντί να ακυρώσουν, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες αεροπορικές συνδέσεις και δεν έχουν εκδοθεί ταξιδιωτικές οδηγίες που να θέτουν την Ελλάδα σε κατηγορία κινδύνου», τονίζει.

Το μεγαλύτερο κύμα ακυρώσεων, σύμφωνα με την ίδια εικόνα της αγοράς, προέρχεται από τις περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από την εμπόλεμη κατάσταση, και κυρίως το Ισραήλ.

«Πρόκειται για μια αγορά που θα επανέλθει αμέσως μετά το τέλος της σύρραξης, αφού οι δεσμοί που τη συνδέουν με την Ελλάδα είναι μεγάλοι», επισημαίνει ο κ. Τσιλίδης, υπενθυμίζοντας τα «γρήγορα αντανακλαστικά» που έχει δείξει η αγορά αυτή έπειτα από γεωπολιτικές εξελίξεις του πρόσφατου παρελθόντος.

Πώς «περνά» η κρίση στην Ελλάδα – Ακριβαίνουν τα ταξίδια

Την ίδια ώρα, μεγάλο μέρος της πίεσης προκύπτει από την «ανεμοθύελα» που επικρατεί στις πτήσεις στα ΗΑΕ προκαλώντας «κραδασμούς» στα δρομολόγια ανταπόκρισης με προορισμό την Ευρώπη. Πρόκειται για δρομολόγια από αγορές της Ασίας, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Κορέα καθώς και από την Αυστραλία, με πτήσεις ανταπόκρισης στα Εμιράτα, πριν φτάσουν στον τελικό προορισμό τους στην Ευρώπη –και την Ελλάδα.

Είναι αναμφίβολο ότι αυτός ο δίαυλος ταξιδιωτών ροών έχει υποστεί ισχυρό πλήγμα. Παρ’ όλα αυτά, οι ροές δεν κόβονται πλήρως. Πολλοί ταξιδιώτες από τις ασιατικές αγορές συνεχίζουν να μπορούν να ταξιδεύουν στην Ελλάδα μέσω άλλων μεγάλων διεθνών αεροδρομίων, όπως η Κωνσταντινούπολη, η Φρανκφούρτη, το Παρίσι, το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, αλλά και μέσω της Αιγύπτου. Αυτή τη στιγμή, η ζήτηση μετακινείται σε εναλλακτικές διαδρομές, γεγονός που μπορεί να επιβραδύνει τις κρατήσεις αλλά και – ίσως – να ακριβαίνει τη μετάβαση στον προορισμό. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων σε ορισμένες από αυτές τις πτήσεις αλλάζει σε αρκετές περιπτώσεις τους ναύλους.

Οι πτήσεις γίνονται έτσι κι αλλιώς πιο ακριβές. Μόλις κατέφτασε και στην Ελλάδα η ψυχρολουσία που αναμενόταν από ειδικούς της αγοράς αναφορικά με την άνοδο των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων λόγω αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Την αρχή έκανε η AEGEAN, η οποία ανακοίνωσε επίσημα την Πέμπτη ότι αναπροσαρμόζει τους ναύλους της με «καπέλο» της τάξης του 7-8%.

Κατά τη FedHATTA, η κλιμάκωση του πολέμου που εκτινάσσει στα ύψη την τιμή του πετρελαίου –με τις δυσοίωνες προβλέψεις Σαουδάραβων αξιωματούχων να μιλούν για έως 180 δολάρια το βαρέλι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι τέλη Απριλίου- δεν θα επηρεάσει μόνο τις αερομεταφορές, αλλά συνολικά το κόστος μετακίνησης, τόσο στις χερσαίες όσο και στις θαλάσσιες μεταφορές.

Άλλωστε, οι επιχειρήσεις βρίσκονται πλέον μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση, ενόψει και της σεζόν, καθώς τα λειτουργικά κόστη έχουν αλλάξει και δεν υπάρχει περιθώριο να απορροφώνται επ’ αόριστον χωρίς συνέπειες στις τελικές τιμές.

Με φρένο η ζήτηση για το Πάσχα

Σε ό,τι αφορά το Καθολικό Πάσχα (5 Απριλίου), που σηματοδοτεί την έναρξη της σεζόν, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν μαζικές ακυρώσεις από οποιαδήποτε αγορά για την Ελλάδα, επισημαίνει ο κ. Τσιλίδης, με εξαίρεση φυσικά το Ισραήλ. Αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό σήμα της αγοράς, καθώς δείχνει ότι η χώρα δεν έχει χάσει τη θέση της στον διεθνή ταξιδιωτικό χάρτη και θεωρείται ασφαλής.

Την ίδια ώρα, οι κρατήσεις των Ελλήνων για το ορθόδοξο Πάσχα, που ακολουθεί στις 12 Απριλίου, εμφανίζονται επίσης πιο συγκρατημένες απο το αναμενόμενο υπό κανονικές συνθήκες και συγκριτικά με πέρυσι, μέσα στο γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας.

Πλήγμα και στην κρουαζιέρα

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και το μέτωπο της κρουαζιέρας. Η αγορά βλέπει δυσκολίες στην εκτέλεση ορισμένων αναχωρήσεων στο επόμενο δεκαήμερο, καθώς κάποια πλοία έχουν εγκλωβιστεί στην εμπόλεμη περιοχή. Παράγοντες της αγοράς μιλούν για καθηλωμένα πλοία εταιριών που επρόκειτο να πραγματοποιήσουν δρομολόγια στην Ελλάδα τα οποία, λόγω των συνθηκών, ακυρώθηκαν.

Η εξέλιξη αυτή αξιολογείται ως ιδιαίτερα αρνητική για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, ακριβώς επειδή η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στην κρίση και παρ’ όλα αυτά κινδυνεύει να χάσει τουριστικό έργο που έχει πουληθεί πολλούς μήνες πριν.