Πώς θα κινηθούν οι ξενοδοχειακές επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο το 2026

Νέα έρευνα της JLL, διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας στον τομέα των ακινήτων και των επενδύσεων, παρουσιάζει τις προβλέψεις για το 2026 για τις ξενοδοχειακές επενδύσεις παγκοσμίως, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ενισχυμένες αγορές χρηματοδότησης, υψηλή διαθεσιμότητα κεφαλαίων και επαναφορά της συναλλακτικής δραστηριότητας σε πιο σταθερή τροχιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 2025 καταγράφηκε σημαντική ανάκαμψη στις παγκόσμιες συναλλαγές ξενοδοχειακών ακινήτων, με τις άμεσες επενδύσεις να εμφανίζονται αυξημένες κατά 22% σε σχέση με το χαμηλό σημείο του 2023.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η εικόνα διαφοροποιήθηκε. Η περιοχή της Αμερικής κατέγραψε αύξηση όγκου συναλλαγών κατά 27%, ενώ η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής σημείωσε άνοδο 4%. Αντίθετα, η Ασία-Ειρηνικός παρουσίασε πτώση 20%. Πάντως, η εξέλιξη των ταξιδιών και τα βασικά λειτουργικά μεγέθη διατηρήθηκαν σε επίπεδα που δημιουργούν προϋποθέσεις για ανάκαμψη το 2026.

Η πορεία των επιδόσεων και το μερίδιο των ξενοδοχείων στις επενδύσεις

Η έρευνα καταγράφει ότι η αύξηση του εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο επιβραδύνεται μετά από αρκετά χρόνια υψηλότερων του μέσου όρου ρυθμών ανάπτυξης, με τις επιδόσεις να εμφανίζονται άνισες μεταξύ των αγορών. Πόλεις που πρωταγωνίστησαν στην ανάκαμψη μετά την πανδημία, όπως το Μαϊάμι, κινούνται πλέον σε πιο κανονικά επίπεδα, ενώ αγορές που άργησαν να επανέλθουν, όπως το Σαν Φρανσίσκο και ορισμένες περιοχές της Ασίας-Ειρηνικού, κατέγραψαν υψηλότερους ρυθμούς αύξησης το 2025. Η διαφοροποίηση αυτή αποδίδεται σε διαφορετικές ταχύτητες επιστροφής των επαγγελματικών ταξιδιών και σε διαφοροποιήσεις στην προσθήκη νέας προσφοράς δωματίων. Σε επίπεδο επενδυτικής κατανομής, τα ξενοδοχεία επανέκτησαν ιστορικά μερίδια στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων, αντιπροσωπεύοντας περίπου 8% των παγκόσμιων επενδυτικών όγκων το 2025, ποσοστό που υπερβαίνει τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Τα μεγέθη που στηρίζουν τις προβλέψεις για το 2026

Η έρευνα εντοπίζει μια σειρά παραγόντων που διαμορφώνουν το περιβάλλον του 2026. Σε επίπεδο ζήτησης, ο αριθμός των αεροπορικών επιβατών παγκοσμίως προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,9% σε ετήσια βάση, με την Ασία-Ειρηνικό να προηγείται με ρυθμό 7,3%, λόγω ισχυρών τάσεων σε αγορές όπως η Ινδία, η Κίνα και το Βιετνάμ. Στο σκέλος της προσφοράς, η ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών μονάδων παραμένει περιορισμένη, με τις περισσότερες μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ να εμφανίζουν κατασκευαστικά pipelines κάτω από 2% του υφιστάμενου αποθέματος. Παράλληλα, οι αγορές κεφαλαίου εμφανίζονται ενισχυμένες, με βελτιωμένη διάθεση των δανειστών και ευνοϊκότερη τιμολόγηση, ενώ τα ίδια κεφάλαια παραμένουν άφθονα, στοιχεία που στηρίζουν την αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Περιφερειακές προβολές και επιμέρους αγορές

Στην Ασία-Ειρηνικό, η έρευνα αναδεικνύει την Ιαπωνία ως κεντρικό σημείο επενδυτικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, η Goldman Sachs προχωρά στη συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. δολαρίων για επενδύσεις σε ιαπωνικά ξενοδοχεία, με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας έως το τέλος του πρώτου τριμήνου. Η Ιαπωνία εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύσει 35% έως 40% του συνολικού όγκου ξενοδοχειακών συναλλαγών της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού το 2026. Παράλληλα, αναφορά γίνεται στη Σιγκαπούρη και στην Ινδία ως αγορές με αυξημένο ενδιαφέρον για τοποθετήσεις κεφαλαίων.

Συναλλαγές, διασυνοριακά κεφάλαια και ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα

Η έρευνα επισημαίνει ότι η βελτίωση των συνθηκών στις αγορές χρέους επιτρέπει την επιστροφή συναλλαγών μεγάλης κλίμακας, με συμφωνίες άνω των 250 εκατ. δολαρίων να αναμένεται να αυξηθούν αισθητά. Παράλληλα, καταγράφεται επιτάχυνση των διασυνοριακών επενδυτικών ροών, ιδίως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και ευρωπαϊκές αγορές. Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνεται η κινητοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία διαθέτουν σημαντικά αδιάθετα ποσά και στοχεύουν σε ευκαιρίες προστιθέμενης αξίας, σε συναλλαγές χαρτοφυλακίων και σε ξενοδοχεία που αποτιμώνται κάτω από το κόστος αντικατάστασης σε βασικές αγορές.

Ένα σημείο καμπής για τον επενδυτικό κύκλο

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, η αγορά ξενοδοχειακών επενδύσεων βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής, όπου συνδυάζονται ευνοϊκές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης, ενισχυμένες αγορές χρηματοδότησης και υψηλή διαθεσιμότητα κεφαλαίων. Η σύμπτωση αυτών των παραγόντων αποτυπώνεται στα μεγέθη που καταγράφονται για το 2025 και στις προβολές για το 2026, σκιαγραφώντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναμένεται να κινηθεί ο επόμενος επενδυτικός κύκλος του κλάδου.