Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τα σχέδια των Ευρωπαίων για τις διακοπές τους

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 15/03/2026
Οι παραθεριστές που είχαν σχεδιάσει να επισκεφθούν την ανατολική Μεσόγειο αυτό το καλοκαίρι μεταφέρουν τα ταξίδια τους προς τη δυτική Μεσόγειο και την Καραϊβική εξαιτίας των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ταξιδιωτικές εταιρείες.

Ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ηπειρωτική Ευρώπη αλλάζουν ολοένα και περισσότερο τους προορισμούς των διακοπών τους, απομακρυνόμενοι από την Κύπρο, την Τουρκία και την Ελλάδα και επιλέγοντας την Ιταλία, την Ισπανία, τη Μάλτα και την Κροατία.

Η Tui, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός της Ευρώπης, δήλωσε ότι η ζήτηση έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες για καλοκαιρινές διακοπές στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Πράσινο Ακρωτήρι, καθώς οι πελάτες επιλέγουν «οικείους και εύκολα προσβάσιμους προορισμούς».

Ο Jonathon Woodall-Johnston, από το ταξιδιωτικό πρακτορείο Hays Travel, πρόσθεσε ότι η ζήτηση αυξάνεται ιδιαίτερα για ταξίδια στην Ιταλία, τη Μάλτα και την Κροατία. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι κοιτάζουν επίσης προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, προσπαθώντας να αποφύγουν πιθανές ταξιδιωτικές διαταραχές.

Ο Mark Duguid, από τον ταξιδιωτικό οργανισμό Kuoni με έδρα το Surrey, δήλωσε ότι το ενδιαφέρον για την Καραϊβική έχει «ξεπεράσει κάθε προηγούμενο» όσον αφορά τα ταξίδια των επόμενων εβδομάδων. Αυτό που έχουμε δει είναι τεράστιες αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, επειδή οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες – μιλάμε για αύξηση της τιμής κατά 1.000 λίρες ανά άτομο στην οικονομική θέση, κάτι που καθιστά τις διακοπές οικονομικά απρόσιτες για πολλούς πελάτες.»

Απώλειες και για την τουριστική βιομηχανία της Μέσης Ανατολής

Την ίδια στιγμή, η τουριστική βιομηχανία της Μέσης Ανατολής έχει ουσιαστικά καταρρεύσει λόγω της σύγκρουσης.

Η British Airways ακύρωσε το εποχιακό δρομολόγιό της από το Χίθροου προς το Αμπού Ντάμπι μέχρι «αργότερα φέτος», ενώ η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Wizz Air δήλωσε στο Bloomberg ότι ανακατανέμει περίπου το ήμισυ της χωρητικότητάς της στη Μέση Ανατολή – περίπου 25 έως 30 πτήσεις ημερησίως – σε ευρωπαϊκούς προορισμούς αναψυχής και πόλεων, όπως η Κροατία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία, μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Η αναστάτωση σημαίνει ότι ο τουριστικός τομέας της Μέσης Ανατολής χάνει περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα σε δαπάνες επισκεπτών, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού.

Πριν από τη σύγκρουση, ο οργανισμός εκτιμούσε ότι οι διεθνείς επισκέπτες θα ξόδευαν περίπου 207 δισεκατομμύρια δολάρια στη Μέση Ανατολή φέτος.

Η τουριστική βιομηχανία της περιοχής είχε αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και ορισμένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα και ξενοδοχεία της έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο.

Σχετικά άρθρα

tourist

Κρήτη και Χαλκιδική στο επίκεντρο του ιρλανδικού τουριστικού ενδιαφέροντος

4 Μαρτίου 2026

Νέο σύστημα υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών και παραπόνων για τουριστικές υπηρεσίες

26 Φεβρουαρίου 2026
krouazieroploio limani agios nikolaos

Αγιος Νικόλαος: Δυναμική άνοδος της κρουαζιέρας – Νέες προοπτικές για τον τουρισμό της Κρήτης

25 Φεβρουαρίου 2026

IΝΣΕΤΕ: Θετικές προοπτικές για τον Ελληνικό τουρισμό

25 Φεβρουαρίου 2026

Τουρισμός: Ιστορικό ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων στα 23,63 δισ. ευρώ το 2025

20 Φεβρουαρίου 2026

Πώς θα κινηθούν οι ξενοδοχειακές επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο το 2026

18 Φεβρουαρίου 2026
hotel

Τι αλλάζει στην καθαριότητα των ξενοδοχείων με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης

10 Ιανουαρίου 2026
celestyal crystal cruise

Κρουαζιέρες: 24 αφίξεις της Celestyal στον Άγιο Νικόλαο το 2026

5 Ιανουαρίου 2026

Τουρισμός: Περισσότερο early booking από Γερμανούς

24 Δεκεμβρίου 2025

5η Παγκρήτια Ημέρα Καριέρας στις Ξενοδοχειακές Μονάδες της Κρήτης

15 Δεκεμβρίου 2025
