Στο τελικό του στάδιο περνά αύριο 1η Ιουλίου, το άνοιγμα των συνόρων για τον τουρισμό με τα 27 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, που θα υποδέχονται πτήσεις και από 18 προορισμούς εκτός Ε.Ε., ενώ σήμερα θα γίνει ξεκάθαρο ποιες χώρες θα επιτρέπεται να επισκέπτονται την Ελλάδα, αλλά και τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

Ο κατάλογος μάλιστα των χωρών από τις οποίες θα επιτρέπεται η είσοδος στην Ελλάδα θα οριστικοποιηθεί εντός της ημέρας μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαβουλεύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αποφάσισαν να ανοίξουν τα εξωτερικά σύνορα σε 14 χώρες και 4 κρατίδια από την 1η Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, εφόσον δοθεί το πράσινο φως σήμερα, η Ε.Ε. θα δέχεται πλέον από αύριο, ταξιδιώτες από τις παρακάτω «τρίτες» χώρες: Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδά, Ιαπωνία, Σερβία, Σαν Μαρίνο, Μονακό, Βατικανό, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Ανδόρα, Νότια Κορέα, Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία, Ρουάντα, Ταϊλάνδη, Ουρουγουάη. Η λίστα αυτή βέβαια όπως έχει γίνει γνωστό θα αναθεωρείται κάθε δύο εβδομάδες και για να συμπεριληφθεί μία χώρα σε αυτή θα πρέπει τα επιδημιολογικά δεδομένα της να είναι αντίστοιχα ή χαμηλότερα του μέσου όρου της Ε.Ε.

Απαγορεύονται οι απευθείας πτήσεις από Ηνωμένο Βασίλειο και Σουηδία ως τις 15 Ιουλίου

Στο χθεσινό, μάλιστα, υπουργικό συμβούλιο που έγινε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το άνοιγμα του τουρισμού, αποφασίστηκε βέβαια να παραταθεί ως τις 15 Ιουλίου η απαγόρευση απευθείας πτήσεων από την Σουηδία και την Βρετανία (βλέπε ΕΔΩ) λόγω του υψηλού επιδημιολογικού επιπέδου των χωρών, ενώ συζητήθηκαν ο τρόπος πραγματοποίησης των στοχευμένων τεστ, τα πρωτόκολλα σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας καθώς και τα πρωτόκολλα μεταφοράς στα νοσοκομεία και τα ξενοδοχεία αναφοράς σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων.

Πιο συγκεκριμένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δε, Στέλιος Πέτσας ανέφερε πως από την Τετάρτη, εκτός από τα αεροδρόμια και τα λιμάνια, ανοίγουν οι πύλες εισόδου και στα βόρεια σύνορα της χώρας. «Ανοίγουν τα σύνορα των Ευζώνων, της Κακαβιάς, της Κρυσταλλοπηγής, του Προμαχώνα, της Νυμφαίας, των Καστανιών και των Κήπων», ανακοίνωσε ο κ. Πέτσας που ουσιαστικά προανήγγειλε και το άνοιγμα των συνόρων στην πλευρά της Τουρκίας, το οποίο σημειωτέον έρχεται τρεις ημέρες μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου οι δύο ηγέτες, μεταξύ άλλων συζήτησαν για την πανδημία και την αποκατάσταση τουριστικών και ταξιδιωτικών ροών ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι πρώτες πτήσεις στα αεροδρόμια της περιφέρειας

Παράλληλα, από χθες έγιναν οι πρώτες αφίξεις διεθνών πτήσεων στην χώρα. Πιο αναλυτικά το απόγευμα στο αεροδρόμιο στην Κω, έφτασε η πτήση της TUI από την Γερμανία, η οποία έγινε μάλιστα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Παρόντες ήταν ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, αλλά και τοπικοί φορείς, σε μία πτήση που ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη του ανοίγματος των συνόρων για τους ξένους τουρίστες.

Ο δε υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, έκανε αυτοψία σε πολλά αεροδρόμια της περιφέρειας και τόνισε πως δεν θα υπάρξουν «εκπτώσεις» σε θέματα υγείας, σημειώνοντας πως θα γίνονται δεκάδες τεστ κατά την άφιξη και αναχώρηση των πτήσεων. Ήδη προανήγγειλε μάλιστα πως στα νησιά θα συμβάλει στην προσπάθεια των ελέγχων και οι Ένοπλες Δυνάμεις, υπό την εποπτεία του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.

Πριν ταξιδέψουν τουρίστες από το εξωτερικό στην χώρα μας, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ως τις 31 Αυγούστου θα πρέπει να συμπληρώνουν υποχρεωτικά τη φόρμα Passenger Locator Form (PLF) τουλάχιστον 48 ώρες πριν το check in. Σε αυτό θα δίνουν πληροφορίες σχετικά με το αεροδρόμιο αναχώρησης, τη διεύθυνση διαμονής τους, το χρόνο παραμονής τους στην Ελλάδα καθώς και τα λοιπά στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται με το σχετικό έντυπο.

Στις οδηγίες της επίσης, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας τονίζει πως οι τουρίστες θα πρέπει:

Να χρησιμοποιούν συχνά αντισηπτικό χεριών

Να φορούν μάσκα

Να πλένουν τα χέρια τους τακτικά και σχολαστικά

Να αποφεύγουν να πιάνουν το στόμα τους, τη μύτη τους ή τα μάτια τους

Να απορρίπτουν τις χρησιμοποιημένες μάσκες και τα γάντια, με ασφαλή τρόπο, σε κάδους απορριμμάτων

Όταν βήχουν να το κάνουν είτε στο εσωτερικό του χεριού τους είτε σε κάποιο χαρτομάντιλο

Να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας

Να προτιμούν τις ανέπαφες συναλλαγές και

Να αποφεύγουν τους ανελκυστήρες

Σε ποιους επιτρέπεται η είσοδος στα αεροδρόμια

Οι βασικοί κανόνες για τους επιβάτες που ταξιδεύουν σε προορισμούς από και προς εξωτερικό και εσωτερικό και ισχύουν σε όλα τα αεροδρόμια είναι:

Η είσοδος στο κτίριο του αεροδρομίου επιτρέπεται μόνο για άτομα που ταξιδεύουν είναι κάτοχοι αεροπορικού εισιτηρίου, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις (συνοδεία ανήλικου, συνοδεία ΑμεΑ). – Προστατευτικά διαχωριστικά έχουν τοποθετηθεί σε σημεία εξυπηρέτησης κοινού.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από την είσοδο στο αεροδρόμιο, ενώ όλοι οι εισερχόμενοι θα πρέπει να τη φορούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους χώρους του αεροδρομίου. Ενδέχεται να ζητηθεί στους επιβάτες να την αφαιρέσουν κατά τη διαδικασία ελέγχων ασφαλείας και ταυτοπροσωπίας.

Η χρήση μάσκας είναι επίσης υποχρεωτική τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβίβασης, όσο και κατά την πτήση ενώ συνίσταται η αλλαγή της κάθε 4 ώρες.

Οι εργαζόμενοι είναι εφοδιασμένοι με όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικό υγρό) τα οποία και χρησιμοποιούν καθ’όλη τη διάρκεια της εργασίας τους.

Η τήρηση των αποστάσεων (1,5 μέτρων) θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις φάσεις των διαδικασιών στο αεροδρόμιο. Ειδικές σημάνσεις στο έδαφος, οπτικές οδηγίες σε οθόνες και banners θα διευκολύνουν στη διατήρηση των αποστάσεων ενώ θα γίνονται επίσης τακτικές ενημερώσεις ηχητικές μέσω οθονών, αναγγελιών και σημάνσεων.

Εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εξοπλισμός και επιφάνειες συχνής επαφής στους χώρους του αεροδρομίου, καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά με ειδικά υλικά ενώ το προσωπικό του αεροδρομίου θα παρέχει πληροφορίες και θα επιβλέπει την τήρηση των κανόνων από τους επιβάτες.

Υπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στους χώρους των αεροδρομίων καθώς και στους χώρους υγιεινής για χρήση από τους επιβάτες καθώς και σε όλα τα στάδια ταξιδιωτικής διαδικασίας αναχώρηση, άφιξη . Οι πλαστικοί δίσκοι (σ.σ. λεκάνες) όπου τοποθετούν οι επιβάτες τα ρούχα και τα αντικείμενά τους κατά τη διαδικασία εισόδου στις πύλες απολυμαίνονται ανά επιβάτη πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.

Ενθαρρύνεται η χρήση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών, τόσο πριν την αναχώρηση για το αεροδρόμιο (web check-in) όσο και εντός του αεροδρομίου (web check-in, self check in, εκτύπωση tag αποσκευής, διαδικασία drop off baggage, eparking).

Θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις στα καθίσματα αναμονής του αεροδρομίου και υπάρχουν ήδη σημάνσεις για υποχρεωτικές κενές θέσεις. Αυτό δεν θα ισχύει για οικογένειες και ζευγάρια. Επίσης, σε κάποια αεροδρόμια, όπου αυτό είναι εφικτό θα γίνεται πεζή μετάβαση επιβατών από/προς το αεροσκάφος.

Τέλος, όσον αφορά στις συνθήκες στις πτήσεις και άλλες λεπτομέρειες, οι επιβάτες καλό θα είναι να παίρνουν πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες και ταξιδεύουν. Από τις εταιρείες θα ενημερώνονται για τους κανόνες που ισχύουν στον προορισμό τους.