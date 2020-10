Παρίσι: Πρώτος προορισμός η Ελλάδα για τις διακοπές των Γάλλων

Μια πολύ θετική εξέλιξη, καθώς οι Γάλλοι αποτελούν μία από τις κύριες παραδοσιακές αγορές εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας

Την Ελλάδα προτίμησαν για τις καλοκαιρινές διακοπές τους οι Γάλλοι, τη φετινή χρονιά, σύμφωνα με τη διευθύντρια του ΕΟΤ στο Παρισι κυρία Δήμητρα Βοζίκη.

Η κυρία Βοζίκη, σε συνάντηση που είχε με τον κ. Κώστα Σκαγιά, Ambassador of Mykonos representing the HACC New York, αναφερθηκε στην προτίμηση που δειχνουν οι Γαλλοι για τη χώρα μας δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Παρά τις ειδικές συνθήκες της φετινής σεζόν, οι Γάλλοι επέλεξαν και φέτος την Ελλάδα, καθιστώντας την πρώτο προορισμό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο εξωτερικό. Το ισχυρό brand που έχει καθιερώσει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια στην τουριστική αγορά της Γαλλίας, αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας, αποδίδει όλο και περισσότερους καρπούς.»

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς οι Γάλλοι αποτελούν μία από τις κύριες παραδοσιακές αγορές εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας, μαζί με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. «Έχοντας δημιουργήσει μία δυνατή λίστα αποδεκτών, τα προηγούμενα χρόνια, από τη συμμετοχή μας στις κορυφαίες εκθέσεις ως συνεκθέτες στο περίπτερο του ΕΟΤ, συνεχίζουμε αφενός να διατηρούμε την επαφή και αφετέρου να προωθούμε δυναμικά τα μέλη μας μέσω των newsletters και των social media», δήλωσε στο πλαίσιο της συνάντησης ο Κωστας Σκαγιας.