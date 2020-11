Παγκόσμια Βραβεία Τουρισμού: Βραβεύτηκαν ξενοδοχεία από τον Άγιο Νικόλαο

Στην κορυφή της παγκόσμιας ταξιδιωτικής ελίτ τοποθετείται η Ελλάδα, μετά τη βράβευση του υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ ως «Κορυφαίου Φορέα Τουρισμού Παγκοσμίως» στη διοργάνωση World Travel Awards (WTA) 2020.

Από το 1993 τα WTA απονέμονται κάθε χρόνο σε οργανισμούς και φορείς, οι οποίοι αριστεύουν στον τουριστικό κλάδο. Η κατάκτηση της υψηλότερης διάκρισης στον φετινό διαγωνισμό -κάτω από ιδιαίτερες προκλήσεις- αναδεικνύει την Ελλάδα ως οικουμενικό σημείο αναφοράς για την τουριστική βιομηχανία.

Από τον Άγιο Νικόλαο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, βραβεύτηκαν:

– Europe’s Leading Beach Resort 2020 – Elounda Beach Hotel & Villas, Greece

– Europe’s Leading Luxury Villa Resort 2020 – Elounda Beach Hotel & Villas, Greece

– Europe’s Leading Seafront Resort 2020 – Elounda Bay Palace, Greece

Σε εθνικό επίπεδο βραβεύτηκαν:

– Greece’s Leading All Suite Hotel 2020 – Domes of Elounda, Autograph Collection

– Greece’s Leading Hotel 2020 – Elounda Beach Hotel & Villas

– Greece’s Leading Hotel Residences 2020 – Diamond Residences at the Elounda Peninsula All Suite Hotel

– Greece’s Leading Luxury All Suite Hotel 2020 – Domes of Elounda, Autograph Collection

– Greece’s Leading Villa Resort 2020 – Daios Cove Luxury Resort & Villas

Σε Μεσογειακό επίπεδο βραβεύτηκαν:

– Mediterranean’s Leading Hotel 2020 – Minos Beach Art Hotel

– Mediterranean’s Leading Luxury Resort 2020 – Elounda Bay Palace

Διεκδικώντας το βραβείο για τον κορυφαίο φορέα τουρισμού διεθνώς, το υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδας και ο ΕΟΤ αντιμετώπισαν τους καλύτερους ταξιδιωτικούς και τουριστικούς οργανισμούς από κάθε σημείο του πλανήτη. Φέτος, λόγω των υγειονομικών περιορισμών, η διοργάνωση των WTA πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου, διαδικτυακά και μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο από την πρωτεύουσα της Ρωσίας, τη Μόσχα.

Υποδεχόμενος το βραβείο, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια αποδεχόμαστε εκ μέρους της πατρίδας μας την υψηλότερη διάκριση των βραβείων WTA, ένα βραβείο που για πρώτη φορά κερδίζει η χώρα μας. Η Ελλάδα δικαιούται απόλυτα τον τίτλο του Κορυφαίου Φορέα Τουρισμού Παγκοσμίως. Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει τη σκληρή και μεθοδική προσπάθειά μας, τη φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια που καταφέραμε να προσφέρουμε σε εκατομμύρια τουρίστες οι οποίοι φιλοξενήθηκαν το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα, την εξαιρετική δουλειά που έκανε ο ιδιωτικός τομέας και οι εργαζόμενοι αλλά και όλοι όσοι εμπλέκονται στην τουριστική διαδικασία. Το βραβείο WTA είναι μία σπουδαία διάκριση, η οποία αντικατοπτρίζει το επιτυχές άνοιγμα της Ελλάδας στον τουρισμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δείχνει πως η χώρα μας, με σύνεση, σοβαρότητα και πνεύμα αλληλεγγύης, αντιμετώπισε κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την περιπέτεια του COVID-19, ένα φαινόμενο που θεωρείται ως η μεγαλύτερη πρόκληση για τον παγκόσμιο τουρισμό, τουλάχιστον κατά την τελευταία 20ετία».

Η πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Άντζελα Γκερέκου, ανέφερε ότι «είναι πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο βραβείο. Ως πρόεδρος του ΕΟΤ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοργάνωση WTA για την υποστήριξη. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, εναπόκειται σε εμάς η μεγάλη ευθύνη να επιτύχουμε την ταχύτερη δυνατή και βιώσιμη ανάκαμψη του τουρισμού. Αφιερώνω αυτό το βραβείο σε όλους τους ήρωες και τις ηρωίδες της τουριστικής βιομηχανίας. Ελπίζω και εύχομαι το 2021 να σημάνει την απαρχή ενός καλύτερου μέλλοντος».