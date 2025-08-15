Νέοι κανόνες λειτουργίας από τον Οκτώβριο για τα Airbnb

Η κυβέρνηση βάζει τέλος στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων, θεσπίζοντας ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων για ιδιοκτήτες και διαχειριστές καταλυμάτων τύπου Airbnb και Booking.

Οι αλλαγές (Ν. 5170/2025 – ΦΕΚ Α’ 6/20-01-2025) αφορούν τεχνικές προδιαγραφές, άδειες, ασφάλειες, φορολογικές υποχρεώσεις και διαδικασίες ελέγχου, με σημαντικά πρόστιμα για τους παραβάτες.

Επειδή σε δύο περίπου μήνες θα πρέπει να πληρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις, αλλά και μια σειρά άλλων υποχρεώσεων, παρακάτω θα βρείτε ένα χρήσιμο οδηγό:

1. Τεχνικές προδιαγραφές

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 κάθε ακίνητο που ενοικιάζεται βραχυχρόνια θα πρέπει:

•Να έχει χρήση κατοικίας και να πληροί βασικές προϋποθέσεις: φυσικός φωτισμός, επαρκής αερισμός, λειτουργικό σύστημα θέρμανσης ή κλιματισμού

•Να διαθέτει εξοπλισμό ασφαλείας:

-Πυροσβεστήρες σε εμφανή σημεία

-Ανιχνευτές καπνού

-Διακόπτες διαρροής ρεύματος (RCD)

-Σήμανση εξόδων κινδύνου

•Να διαθέτει πιστοποιήσεις:

-Ηλεκτρολογική επιθεώρηση και υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου

-Πιστοποιητικά μυοκτονίας / απεντόμωσης

-Ολοκληρωμένο φαρμακείο πρώτων βοηθειών

-Έντυπο ή ηλεκτρονικό οδηγό έκτακτης ανάγκης με χρήσιμους αριθμούς.

2. Ασφαλιστική κάλυψη

Όλοι οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές υποχρεούνται σε ασφάλιση αστικής ευθύνης, που θα καλύπτει τυχόν ζημιές, τραυματισμούς ή ατυχήματα που προκύπτουν κατά τη διαμονή των επισκεπτών.

Η ύπαρξη ενεργού ασφαλιστηρίου θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία.

3. Φορολογικές υποχρεώσεις

Η συμμόρφωση πλέον δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας, αλλά και πλήρους ένταξης στη φορολογική νομιμότητα:

•Υποχρεωτική δήλωση ΚΑΔ και εγγραφή στο myAADE

•Απόκτηση Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ)** και ανάρτησή του σε όλες τις πλατφόρμες

•ΦΠΑ 13%** για κάθε μίσθωση, με έκδοση παραστατικών και καταχώριση στο myDATA

•Καταβολή ειδικών τελών: Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση και Τέλος Παρεπιδημούντων

•Όριο 2 ακινήτων ανά ιδιοκτήτη σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης

•Υποχρεωτική έναρξη επιχείρησης για όσους διαχειρίζονται πάνω από 3 ακίνητα.

4. Πρόστιμα για μη συμμόρφωση

1η παράβαση: 5.000 ευρώ

2η παράβαση εντός 12 μηνών: 10.000 ευρώ

3η και επόμενες: 20.000 ευρώ

Τα πρόστιμα εξοφλούνται εντός 15 ημερών, αλλιώς ενεργοποιούνται διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.