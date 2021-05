Νέα εποχή για τα τουριστικά καταλύματα

«Σάρκα και οστά» παίρνει, μετά από δύο και πλέον χρόνια, το εγχείρημα της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ) για τον Τουρισμό Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ, με στόχο αφενός τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας μας και αφετέρου την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ο κλάδος των μικρών τουριστικών καταλυμάτων εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή με την πιστοποίηση και προώθηση της νέας υπηρεσίας της ΣΕΤΚΕ «Alternative Holiday Experiences by SETKE» (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ).

Αυτή η νέα υπηρεσία θα δώσει ώθηση στα μικρά τουριστικά καταλύματα να δημιουργήσουν ένα νέο, ανταγωνιστικό είδος φιλοξενίας.

Στόχος βέβαια της νέας, καινοτόμου, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπηρεσίας της Συνομοσπονδίας είναι η δημιουργία ενός νέου είδους εξειδικευμένων και ποιοτικά αναβαθμισμένων τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία θα απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό και θα προσελκύουν επισκέπτες με ειδικά ενδιαφέροντα.

Οι τέσσερις πρώτες εξειδικευμένες προτάσεις διακοπών της ΣΕΤΚΕ, οι οποίες σύντομα θα εμπλουτιστούν με νέες, είναι διαθέσιμες για την πιστοποίηση των καταλυμάτων.

Πρόκειται για το Nature by SETKE (Περιπατητικός – Περιηγητικός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ), το Cycling by SETKE (Ποδηλατικός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ), το Family by SETKE (Οικογενειακός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ) και τέλος το Gastronomy by SETKE (Γνωριμία με την Ελληνική Κουζίνα από τη ΣΕΤΚΕ).

Tην πιστοποίηση έχει αναλάβει η εταιρία Eurocert, ενώ τη σχεδίαση και υλοποίηση των αντίστοιχων λογοτύπων επιμελήθηκε η εταιρία Marketing HighLight.

Τα συνολικά πέντε λογότυπα, ένα βασικό Alternative Holiday Experiences by SETKE (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ), και ένα για κάθε εξειδικευμένη πρόταση διακοπών, ακολουθούν τη φιλοσοφία «less is more», με χρώματα που το καθένα αντανακλά την ξεχωριστή ταυτότητά του και αποτυπώνονται εύκολα στο μυαλό του ταξιδιώτη.

Κάθε τουριστικό κατάλυμα ανάλογα με την πρόταση διακοπών στην οποία εξειδικεύεται και πιστοποιείται θα λαμβάνει και το αντίστοιχο λογότυπο.