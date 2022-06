Τα Mitsis Hotels διακρίνονται στα «Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2022»

Ο Όμιλος MITSIS HOTELS διακρίθηκε για την Εταιρική Υπευθυνότητά του και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών στα “Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2022” από το QualityNet Foundation, στην τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής.

Ο Όμιλος ξεχώρισε για την πρωτοβουλία του “Committed to our surroundings – Αναπτύσσουμε δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες” που στοχεύει στην υποστήριξη, ενδυνάμωση και βελτίωση της ζωής των κατοίκων των 5 προορισμών του. Σε αυτό το πλαίσιο, o Όμιλος Mitsis Hotels εστιάζει στις τοπικές προσλήψεις, στοχεύοντας το 75% των εργαζομένων του να είναι μόνιμοι κάτοικοι των προορισμών του έως το 2025. Παράλληλα, στηρίζει τον τοπικό πρωτογενή τομέα ενισχύοντας 140 τοπικούς παραγωγούς και προμηθευτές με περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο Όμιλος χορηγεί με υπερηφάνεια τοπικές εκδηλώσεις και τοπικές αθλητικές ομάδες και στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες σε περιόδους κρίσεων, προσφέροντας οικονομική ή σε είδος ενίσχυση στους πληγέντες σεισμών, πυρκαγιών και άλλων καταστροφών. Επίσης, υποστηρίζει το έργο διακεκριμένων ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων συνεργασιών του με το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος, Κιβωτός του Κόσμου και HOPEgenesis, ενώ η ίδρυση του Συλλόγου Εθελοντικής Αιμοδοσίας ‘Όμιλος Επιχειρήσεων Μήτση’ με τη συμμετοχή εργαζομένων και των επισκεπτών αποτελεί μία πολύτιμη συνεισφορά στις τράπεζες αίματος των προορισμών του.

Η πρωτοβουλία “Committed to our surroundings – Αναπτύσσουμε δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες” εντάσσεται στην ευρύτερη ολιστική στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του Ομίλου με τίτλο ‘A story of change’ που αναπτύσσει πλήθος δράσεων για την αντιμετώπιση καίριων σύγχρονων προκλήσεων του κλάδου. «Αναγνωρίσουμε ότι η πρόοδός μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Η βιωσιμότητα είναι βασικό κριτήριο για την ανταγωνιστικότητά μας και φιλοδοξούμε να αποτελούμε πρότυπο για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της χώρας, συνεισφέροντας το 5% των ετήσιων καθαρών κερδών μας σε κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις», δήλωσε ο Σταύρος Μήτσης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.

Κάθε χρόνο ο Θεσμός Bravo αναπτύσσει έναν κοινωνικό διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με βάση τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στην χώρα μας. Φέτος, ο Θεσμός Bravo σημείωσε «ρεκόρ» συμμετοχών, με περισσότερες από 300 πρωτοβουλίες να συμμετέχουν στον Ετήσιο Κοινωνικό Διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, από 185 συμμετέχοντες Οργανισμούς που προέρχονται από το κοινό των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών της Κοινωνίας Πολιτών και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. H αξιολόγηση των πρωτοβουλιών που αναδεικνύονται γίνονται μέσα από τις επιστημονικές επιτροπές του Θεσμού, οι οποίες αποτελούνται από 170 μέλη και με την ενεργή συμμετοχή περισσότερων από 16.000 Ενεργών Πολιτών αναδείχθηκαν οι καλύτερες πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον.

Η διάκριση του Ομίλου προστίθεται σε μία σειρά βραβεύσεων από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως Blue Flag, Green Key, ISO και Travelife Gold Certification, ενώ ο Όμιλος αναγνωρίζεται στις “31 Πιο Βιώσιμες Εταιρείες στην Ελλάδα” για το 2022. Τέλος, ο Όμιλος δημοσιεύει ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που περιέχει το σύνολο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς και περιβαλλοντικών πρακτικών της εταιρείας.

O Όμιλος Mitsis Hotels

Ως η μεγαλύτερη ιδιόκτητη ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, ο Όμιλος Mitsis Hotels πρωτοπορεί στον τουρισμό εδώ και 45 χρόνια, χαράζοντας τη δική του πορεία στην τουριστική βιομηχανία της χώρας. Με 19 ξενοδοχεία στο δυναμικό του στους ομορφότερους προορισμούς της χώρας, στην Αθήνα, τα Καμένα Βούρλα, την Κρήτη, την Κω και τη Ρόδο, ο Όμιλος φιλοδοξεί να αποτελεί τον πρώτο ξενοδοχειακό όμιλο στην Ελλάδα στις προτιμήσεις των επισκεπτών του, προσφέροντας εξαιρετικές υπηρεσίες, μοναδικές τοποθεσίες, άψογες εγκαταστάσεις, εκλεπτυσμένη γαστρονομία, ένα ευρύ φάσμα επιλογών και πλούσιες εμπειρίες στους πελάτες του. Ανταποκρινόμενος με ευελιξία στις ανάγκες των πελατών και στη νοοτροπία των νέων γενεών, ο Όμιλος αξιοποιεί στο έπακρο την οικογενειακή φροντίδα και την αυθεντική ελληνική του ταυτότητα για να πραγματοποιεί το όραμά του: Να μεταμορφώνει κάθε επισκέπτη σε επίτιμο φιλοξενούμενο.

QualityNet Foundation

Το QualityNet Foundation είναι οργανισμός κοινωνικής δικτύωσης και ανάπτυξης διαλόγου για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συνεργάζεται με το German Council for Sustainable Development και το WBCSD για την ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών υποστήριξης των οργανισμών για την υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών. Μέσα από το εκπαιδευτικό του έργο συμβάλλει στη διαμόρφωση των Ενεργών Πολιτών του Αύριο. Το Δίκτυο Υπευθύνων Οργανισμών & Ενεργών Πολίτων του QualityNet αποτελείται από 150 θεσμικούς φορείς, 1.280 επιχειρήσεις, 450 οργανισμοί της κοινωνίας πολιτών, 250 οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, 4.500 σχολικές μονάδες και 63.000 ενεργοί πολίτες.