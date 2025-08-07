Μικρή αύξηση της μέσης πληρότητας και της τιμής των ξενοδοχείων σε ετήσια βάση τον μήνα Ιούνιο
Χλιαρές ήταν οι ξενοδοχειακές επιδόσεις στη χώρα τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ). Στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού καταγράφηκε μικρή αύξηση της πληρότητας στα ξενοδοχεία.
Η διάμεση τιμή ξενοδοχείου ανήλθε στα 75€ ευρώ, ήτοι τα μισά από τα συνολικά 10.110 ξενοδοχεία της χώρας είχαν μέση τιμή έως 75 ευρώ, έναντι 70 ευρώ τον Ιούνιο του 2024.Με φόντο τα παραπάνω σημειώνεται ότι πρόσφατη έρευνα της GBR Consulting έκανε λόγο για “ανάμικτη είναι η εικόνα των επιδόσεων των ελληνικών ξενοδοχείων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025”. Παράλληλα ανέφερε ότι απόδοση του ελληνικού τουριστικού τομέα το 2025 έχει διαμορφωθεί από ένα συνδυασμό φυσικών, γεωπολιτικών και οικονομικών πιέσεων.
Συνολικά, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καταγράφηκε χαμηλή πληρότητα. Από την αρχή του έτους έως τον Ιούνιο του 2025 η πληρότητα μειώθηκε κατά 1,1%, ενώ τα συνολικά έσοδα ανά κατειλημμένο δωμάτιο αυξήθηκαν κατά 10,3%, με τον Μάιο να είναι ο μήνας με τη χαμηλότερη απόδοση. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) βελτιώθηκαν κατά 9,1% το πρώτο εξάμηνο του 2025/24.
