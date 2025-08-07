CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μικρή αύξηση της μέσης πληρότητας και της τιμής των ξενοδοχείων σε ετήσια βάση τον μήνα Ιούνιο

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 07/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 07/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
hotel room
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Χλιαρές ήταν οι ξενοδοχειακές επιδόσεις στη χώρα τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ). Στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού καταγράφηκε μικρή αύξηση της πληρότητας στα ξενοδοχεία.

Όπως προκύπτει από τη μηνιαία έρευνα που εκπόνησε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) σε δείγμα 440 ξενοδοχείων, για την παρακολούθηση της πορείας των βασικών ξενοδοχειακών μεγεθών, η μέση πληρότητα των Ελληνικών ξενοδοχείων τον Ιούνιο του 2025 εκτιμάται σε 78,5% σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (75,7%).  Η μέση τιμή διάθεσης  δίκλινου δωματίου διαμορφώθηκε στα 147€, έναντι 142€.

ΧΡΥΣΟΣ

NOVA
Η μέση τιμή σε επίπεδο ξενοδοχείου -το μέσο κόστος μιας διανυκτέρευσης σε ένα ξενοδοχείο ως σταθμισμένος μέσος όρος της μέσης τιμής δίκλινου – ανήλθε σε 107 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024 (95 ευρώ).

Η διάμεση τιμή ξενοδοχείου ανήλθε στα 75€ ευρώ, ήτοι τα μισά από τα συνολικά 10.110 ξενοδοχεία της χώρας είχαν μέση τιμή έως 75 ευρώ, έναντι 70 ευρώ τον Ιούνιο του 2024.Με φόντο τα παραπάνω σημειώνεται ότι πρόσφατη έρευνα της GBR Consulting έκανε λόγο για “ανάμικτη είναι η εικόνα των επιδόσεων των ελληνικών ξενοδοχείων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025”. Παράλληλα  ανέφερε ότι απόδοση του ελληνικού τουριστικού τομέα το 2025 έχει διαμορφωθεί από ένα συνδυασμό φυσικών, γεωπολιτικών και οικονομικών πιέσεων.

Συνολικά, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καταγράφηκε χαμηλή πληρότητα. Από την αρχή του έτους έως τον Ιούνιο του 2025 η πληρότητα μειώθηκε κατά 1,1%, ενώ τα συνολικά έσοδα ανά κατειλημμένο δωμάτιο αυξήθηκαν κατά 10,3%, με τον Μάιο να είναι ο μήνας με τη χαμηλότερη απόδοση. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) βελτιώθηκαν κατά 9,1% το πρώτο εξάμηνο του 2025/24.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 07/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 07/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

tourismos

Συγκρατημένες οι πληρότητες στα ξενοδοχεία λόγω ακρίβειας

06/08/2025

Χανιά: Ερευνα του Δήμου για τον τουρισμό και τον βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών

06/08/2025

Ζημιωμένη η εστίαση από την ακρίβεια και το airbnb

05/08/2025
sweden flag

Αίτηση πτώχευσης από σουηδικό tour operator με μεγάλη παρουσία σε Κρήτη και Ρόδο

02/08/2025

Ο κανονισμός λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού

31/07/2025
booking

Πάνω από 10.000 ξενοδοχεία στρέφονται κατά της Booking.com

31/07/2025

ΙΝΣΕΤΕ: Αύξηση 5,7% στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του 2025

29/07/2025
people kosmos

Αποκαλύφθηκε η χειρότερη τουριστική «παγίδα» στον κόσμο

28/07/2025

Τουρίστες που έρχονται από μακριά για διακοπές στην Ελλάδα

26/07/2025

Οι τουρίστες αντί για τις ταβέρνες προτιμούν τα super market!

25/07/2025
Back to top button