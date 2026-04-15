Κρήτη: Θετικό το πρώτο τεστ για τη σεζόν, αλλά σε μικρό δείγμα των ανοιχτών ξενοδοχείων

Θετικά αλλά σε περιορισμένο δείγμα αποτιμάται το πρώτο τεστ για την έναρξη της τουριστικής περιόδου στην Κρήτη, σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργου Σφακιανάκη, στο Tornos News, με το βλέμμα να στρέφεται πλέον στη μαζική επανεκκίνηση της αγοράς από τα τέλη Απριλίου και τις αρχές Μαΐου.

Όπως επεσήμανε, η πασχαλινή περίοδος λειτούργησε ως ένα πρώτο «crash test» για τη φετινή σεζόν στη ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, την Κρήτη, με τα πρώτα δείγματα να κρίνονται ενθαρρυντικά. Αν και ο αριθμός των ξενοδοχείων που άνοιξαν ήταν περιορισμένος, οι μονάδες που λειτούργησαν κατέγραψαν υψηλές επιδόσεις, με πολλές να εμφανίζουν πολύ υψηλές πληρότητες και ορισμένες να κινούνται κοντά στο 50% της δυναμικότητάς τους, στοιχείο που αξιολογείται θετικά για τη χρονική συγκυρία.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Σφακιανάκης υπογράμμισε ότι ο κύριος όγκος των ξενοδοχειακών μονάδων στο νησί θα ανοίξει σταδιακά από τα τέλη Απριλίου έως τις αρχές Μαΐου, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την πλήρη εκκίνηση της τουριστικής περιόδου. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή για αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων, επισημαίνοντας ότι η διεθνής σταθερότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ομαλή εξέλιξη της σεζόν.

Σε επίπεδο αεροπορικής κίνησης, τα στοιχεία από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» αποτυπώνουν με σαφήνεια τη μεταβατική φάση προς την πλήρη ανάπτυξη της ζήτησης.

Ειδικότερα, για το διάστημα από τα μέσα Απριλίου σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ:

Συνολικές κινήσεις αεροσκαφών: 1.083 Εσωτερικού: 503 Εξωτερικού: 580

Συνολική επιβατική κίνηση: 19.602 επιβάτες Εσωτερικού: 7.870 Εξωτερικού: 11.732



Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η αγορά εισέρχεται σταδιακά σε φάση ανόδου, με τη διεθνή κίνηση να υπερισχύει ήδη της εγχώριας, ενόψει της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου.

Στον αντίποδα, παρά τα θετικά πρώτα μηνύματα, παράγοντες της αγοράς διατηρούν επιφυλάξεις, επισημαίνοντας ότι η εικόνα θα αποσαφηνιστεί πλήρως τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα ενεργοποιηθεί το σύνολο της ξενοδοχειακής δυναμικότητας και θα αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η πορεία των κρατήσεων.