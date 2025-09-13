CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κρήτη: Στη λίστα με τα καλύτερα νησιά του κόσμου για το 2025

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 13/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 13/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Το ελληνικό νησί της Πάρου αναδείχθηκε ως ο καλύτερος προορισμός στον κόσμο για το 2025, σύμφωνα με τα βραβεία World’s Best Awards 2025 του διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού Travel + Leisure.

Παράλληλα, άλλα δύο ελληνικά νησιά συμπεριλήφθηκαν μέσα στους 20 κορυφαίους προορισμούς της λίστας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

ΧΡΥΣΟΣ

Η Πάρος, γνωστή για τη γαστρονομική της παράδοση, τα γραφικά παραδοσιακά χωριά και τη ζεστή φιλοξενία, κέρδισε εντυπωσιακά την πρώτη θέση, ανεβαίνοντας από την 24η θέση του 2024.

Η βαθμολογία 96,50 που έλαβε αντικατοπτρίζει τις υψηλές ταξιδιωτικές εμπειρίες που προσφέρει, συνδυάζοντας αυθεντικότητα, φυσική ομορφιά και ποικιλία δραστηριοτήτων για τους επισκέπτες της.

NOVA

Η διεθνής αυτή διάκριση δεν αναδεικνύει μόνο την Πάρο , αλλά και συνολικά την Ελλάδα ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό με παγκόσμια απήχηση.

Εκτός από την Πάρο, η Κρήτη και η Μήλος κατέλαβαν τις θέσεις 11 και 16 αντίστοιχα στη λίστα, μαζί με άλλα δημοφιλή νησιά που συγκέντρωσαν τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών.

Η λίστα του Travel + Leisure περιλαμβάνει κορυφαία νησιά από όλο τον κόσμο, όπως τα Φίτζι, οι Μαλδίβες, το Μπαλί και την Ίσκια, ενώ η παρουσία τριών ελληνικών νησιών ανάμεσα στους 20 καλύτερους προορισμούς για το 2025 υπογραμμίζει τη σταθερή αναγνώριση της χώρας στον διεθνή τουρισμό.

Η λίστα του περιοδικού Travel + Leisure:

1. Πάρος, Ελλάδα

2. Παλαβάν, Φιλιππίνες

3. Μπαλί, Ινδονησία

4. Ίσκια, Ιταλία

5. Νησιά Φίτζι

6. Μαλδίβες

7. Γκαλαπάγκος, Εκουαδόρ

8. Χβαρ και Δαλματικές Ακτές, Κροατία

9. Μαδέιρα, Πορτογαλία

10. Μαγιόρκα, Ισπανία

11. Κρήτη, Ελλάδα

12. Πουκέ, Ταϊλάνδη

13. Νήσος Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια

14. Κο Σαμούι, Ταϊλάνδη

15. Ανγκίλα, Βρετανικό υπερπόντιο έδαφος

16. Μήλος, Ελλάδα

17. Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος, Αυστραλία

18. Αζόρες, Πορτογαλία

19. Δομίνικος, Καραϊβική

20. Κέιπ Μπρέτον, Νέα ΣκοτίαΤο καλύτερο νησί στον κόσμο για το 2025 σύμφωνα με το Travel + Leisure

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
ieidiseis.gr
Photo of Media+ Media+ Send an email 13/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 13/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Ιστορικό ρεκόρ για την κρουαζιέρα στο λιμάνι Ηρακλείου

12/09/2025

Στις αρχές του 2026 θα παρουσιαστεί η στρατηγική της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό

07/09/2025

Στο φάσμα της χρεοκοπίας ρουμανικός tour operator!

31/08/2025

Παρθενική άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Allura της Oceania Cruises στο Λιμάνι Ηρακλείου

25/08/2025
touristes aerodromio irakleio

Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου η τουριστική σεζόν στην Κρήτη

25/08/2025

Τουρισμός: Ποιες εθνικότητες ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα

23/08/2025
diakopes holidays tourism

Ερευνα Eurobank: Περισσότεροι τουρίστες, αλλά λιγότερα έσοδα ανά επισκέπτη

20/08/2025
airbnb

Νέοι κανόνες λειτουργίας από τον Οκτώβριο για τα Airbnb

16/08/2025

Η Κρήτη στην κορυφή των αφίξεων για το 2025

14/08/2025
hotel

Η Ευρώπη βάζει πρόστιμα σε τουρίστες με κακή συμπεριφορά

10/08/2025
Back to top button