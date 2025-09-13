Κρήτη: Στη λίστα με τα καλύτερα νησιά του κόσμου για το 2025

Το ελληνικό νησί της Πάρου αναδείχθηκε ως ο καλύτερος προορισμός στον κόσμο για το 2025, σύμφωνα με τα βραβεία World’s Best Awards 2025 του διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού Travel + Leisure.

Παράλληλα, άλλα δύο ελληνικά νησιά συμπεριλήφθηκαν μέσα στους 20 κορυφαίους προορισμούς της λίστας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Η Πάρος, γνωστή για τη γαστρονομική της παράδοση, τα γραφικά παραδοσιακά χωριά και τη ζεστή φιλοξενία, κέρδισε εντυπωσιακά την πρώτη θέση, ανεβαίνοντας από την 24η θέση του 2024.

Η βαθμολογία 96,50 που έλαβε αντικατοπτρίζει τις υψηλές ταξιδιωτικές εμπειρίες που προσφέρει, συνδυάζοντας αυθεντικότητα, φυσική ομορφιά και ποικιλία δραστηριοτήτων για τους επισκέπτες της.

Η διεθνής αυτή διάκριση δεν αναδεικνύει μόνο την Πάρο , αλλά και συνολικά την Ελλάδα ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό με παγκόσμια απήχηση.

Εκτός από την Πάρο, η Κρήτη και η Μήλος κατέλαβαν τις θέσεις 11 και 16 αντίστοιχα στη λίστα, μαζί με άλλα δημοφιλή νησιά που συγκέντρωσαν τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών.

Η λίστα του Travel + Leisure περιλαμβάνει κορυφαία νησιά από όλο τον κόσμο, όπως τα Φίτζι, οι Μαλδίβες, το Μπαλί και την Ίσκια, ενώ η παρουσία τριών ελληνικών νησιών ανάμεσα στους 20 καλύτερους προορισμούς για το 2025 υπογραμμίζει τη σταθερή αναγνώριση της χώρας στον διεθνή τουρισμό.

Η λίστα του περιοδικού Travel + Leisure:

1. Πάρος, Ελλάδα

2. Παλαβάν, Φιλιππίνες

3. Μπαλί, Ινδονησία

4. Ίσκια, Ιταλία

5. Νησιά Φίτζι

6. Μαλδίβες

7. Γκαλαπάγκος, Εκουαδόρ

8. Χβαρ και Δαλματικές Ακτές, Κροατία

9. Μαδέιρα, Πορτογαλία

10. Μαγιόρκα, Ισπανία

11. Κρήτη, Ελλάδα

12. Πουκέ, Ταϊλάνδη

13. Νήσος Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια

14. Κο Σαμούι, Ταϊλάνδη

15. Ανγκίλα, Βρετανικό υπερπόντιο έδαφος

16. Μήλος, Ελλάδα

17. Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος, Αυστραλία

18. Αζόρες, Πορτογαλία

19. Δομίνικος, Καραϊβική

19. Δομίνικος, Καραϊβική

20. Κέιπ Μπρέτον, Νέα Σκοτία