CAFE MELI
Europlan
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Κρήτη πρωταγωνίστρια στον ελληνικό τουρισμό με 5,6 εκ. διεθνείς αφίξεις το 2025

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 9 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 09/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η Κρήτη επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στη συνολική επίδοση της χώρας. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ για το 2025, το νησί καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτα μεγέθη μεταξύ των περιφερειακών προορισμών, με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 5,6 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 5,5% σε σχέση με το 2024. Η επίδοση αυτή δεν αποτυπώνει απλώς μια συγκυριακή άνοδο, αλλά τη διαχρονική δυναμική της Κρήτης ως βασικού πυλώνα της τουριστικής οικονομίας.

ΧΡΥΣΟΣ

Την ίδια στιγμή, το αεροδρόμιο Ηρακλείου συγκεντρώνει το 14,7% του συνόλου των διεθνών αφίξεων της χώρας, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μετά την Αθήνα, ενώ τα Χανιά ενισχύουν σταθερά τη θέση τους με 1,6 εκατ. αφίξεις και θετικό πρόσημο. Συνολικά, τα δύο βασικά αεροδρόμια της Κρήτης συγκεντρώνουν κρίσιμο μερίδιο της εισερχόμενης τουριστικής ροής, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία του νησιού στον χάρτη της διεθνούς ζήτησης.

Παράλληλα, η Κρήτη εμφανίζει ισχυρή δυναμική και στην εγχώρια αγορά, με τις αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού να αυξάνονται κατά 9,8%, στοιχείο που καταδεικνύει τη σταθερή ζήτηση και από την ελληνική πλευρά.

SUNSTOP

Σε τούτο το σημείο να τονιστεί ότι η ισχύς της Κρήτης δεν περιορίζεται στις αεροπορικές ροές. Στον τομέα της κρουαζιέρας, η Σούδα καταγράφει άνοδο 43% στους επιβάτες, ενώ και το Ηράκλειο κινείται ανοδικά, ενισχύοντας την πολυκαναλική διάσταση του προορισμού και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Την ίδια στιγμή, τα μηνύματα για το 2026 από τους φορείς του τουρισμού στην Κρήτη κινούνται σε δύο ταχύτητες. Από τη μία πλευρά καταγράφεται στάση αναμονής, υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που επηρεάζει τις διεθνείς ροές. Από την άλλη, διατηρείται συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς οι προκρατήσεις εξελίσσονται με σταθερό ρυθμό και η ζήτηση για τον προορισμό παραμένει ισχυρή. Σε κάθε περίπτωση το ταμείο θα γίνει στο τέλος της χρονιάς, όπως παραδοσιακά αυτό σημειώνεται από τους εμπλεκόμενους με τα τουριστικά πράγματα εντός και εκτός του νησιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τουριστική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, με τη συντριπτική πλειονότητα των ξενοδοχειακών μονάδων να έχουν ανοίξει τις πύλες τους, ενώ παράλληλα το 2026 σηματοδότησε ήδη την είσοδο νέων μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων στο νησί, ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον και την ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος.

Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφής. Σε ένα περιβάλλον όπου ώριμοι προορισμοί εμφανίζουν διακυμάνσεις, η Κρήτη διατηρεί σταθερή τροχιά ανάπτυξης, συνδυάζοντας υψηλό όγκο, διαφοροποίηση αγορών και επιχειρησιακή ανθεκτικότητα.

Ειδικότερα, το Ηράκλειο συγκεντρώνει μόνο του σχεδόν έναν στους επτά ξένους επισκέπτες που φτάνουν αεροπορικώς στην Ελλάδα, στοιχείο που ενισχύει τον ρόλο του ως βασικής πύλης εισόδου. Η δυναμική αυτή στηρίζεται τόσο στη μαζική τουριστική δραστηριότητα της βόρειας Κρήτης όσο και στη σταδιακή ενίσχυση του city break προϊόντος, με αιχμή τον πολιτισμό και τη γαστρονομία.

Από την πλευρά τους τα Χανιά καταγράφουν σταθερή ανοδική πορεία, λειτουργώντας ως βασικός κόμβος για τον δυτικό άξονα του νησιού και προσελκύοντας κοινό με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά, από οργανωμένα πακέτα έως ανεξάρτητους ταξιδιώτες υψηλότερης δαπάνης.

Σε κάθε περίπτωση η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει ότι η Κρήτη δεν ακολουθεί απλώς την πορεία του ελληνικού τουρισμού, αλλά σε μεγάλο βαθμό τη διαμορφώνει, διατηρώντας τον ρόλο της ως βασικός μοχλός ανάπτυξης και σταθερότητας για τον κλάδο.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 9 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 09/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Περιορισμοί και κίνητρα

6 Μαΐου 2026

Αεροδρόμιο Ηρακλείου: «Πλημμύρα» ξένων επισκεπτών τον Μάρτιο

4 Μαΐου 2026

Η τουριστική σεζόν ξεκινά με μεγάλες ελλείψεις εργαζομένων

3 Μαΐου 2026

To μεσογειακό νησί που επενδύει 38 εκ. για να αναστήσει τα ξεχασμένα χωριά του

24 Απριλίου 2026

Εξαιρούνται οι Βρετανοί τουρίστες στην Ελλάδα από τον βιομετρικό έλεγχο

21 Απριλίου 2026
cruise

Δυναμική προβολή της Ελλάδας στην ιταλική αγορά ως premium προορισμός κρουαζιέρας

17 Απριλίου 2026

Η ανάπτυξη της νέας τουριστικής δύναμης της Ιταλίας με έσοδα δισεκατομμυρίων

16 Απριλίου 2026

Κρήτη: Θετικό το πρώτο τεστ για τη σεζόν, αλλά σε μικρό δείγμα των ανοιχτών ξενοδοχείων

15 Απριλίου 2026

Η τάση του «undertourism» στην Ευρώπη

10 Απριλίου 2026

Προβληματισμός για άνοδο τιμών και κρουαζιέρα λόγω του πολέμου`

23 Μαρτίου 2026
Back to top button