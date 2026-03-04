Κρήτη και Χαλκιδική στο επίκεντρο του ιρλανδικού τουριστικού ενδιαφέροντος

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής για τη φετινή χρονιά συμμετείχε στη διεθνή τουριστική έκθεση «The Holiday World Show», που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο.

Η «The Holiday World Show» αποτελεί τη σημαντικότερη τουριστική έκθεση της Ιρλανδίας, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες και επαγγελματίες του τουρισμού. Η εν λόγω έκθεση συμβάλλει στην ενίσχυση της άμεσης διασύνδεσης με το ταξιδιωτικό κοινό. Η ιρλανδική αγορά καταγράφει θετική δυναμική για την Κρήτη, με αυξημένη ζήτηση τόσο για την καλοκαιρινή περίοδο όσο και για ταξίδια εκτός υψηλής περιόδου. Οι Ιρλανδοί ταξιδιώτες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αυθεντικότητα, τον πολιτισμό, τη φύση, τη γαστρονομία και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στοιχεία που ευθυγραμμίζονται με τον στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας για τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το περίπτερο της Κρήτης προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από τους επισκέπτες της έκθεσης, που ενημερώθηκαν αναλυτικά για το πλούσιο και ποικιλόμορφο τουριστικό προϊόν του νησιού, καθώς και για τις αυθεντικές εμπειρίες που αυτό προσφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης επισκέφθηκε, επίσης, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Δουβλίνο, κ. Γιώργος Στυλιανόπουλος.

Η συμμετοχή στη «The Holiday World Show 2026» εντάσσεται στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη διάχυση των τουριστικών ροών σε περισσότερες περιοχές του νησιού. Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Μαρία Λαβδάκη και η υπάλληλος του Τμήματος Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Μαρίνα Τσαπαρίδη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, δήλωσε σχετικά: «Η φετινή συμμετοχή μας στην διεθνή έκθεση του Δουβλίνου, έρχεται σε συνέχεια της παρουσίας μας, τα προηγούμενα έτη για να καθιερώσει την Κρήτη στην ιρλανδική αγορά. Η παρουσίαση δε της Κρήτης στην ταξιδιωτική εκπομπή The High Road/The Low Road, όπου δυο celebrities κάνουν παράλληλα πολυτελείς διακοπές ο ένας κι εναλλακτικές ο άλλος έγινε δεκτή με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό από το Ιρλανδικό κοινό που μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει φέτος τις επισκέψεις των Ιρλανδών στην Κρήτη, Παντού».

Από την πλευρά του ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Π.Ε. Λασιθίου Μιχάλης Κλώντζας ανέφερε: «Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει με απόλυτη επιτυχία την παρουσία της στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού, στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Η Π.Ε. Λασιθίου είχε την ευθύνη της Διεθνούς Έκθεσης του Δουβλίνου, όπου ήρθαμε σε επαφή με πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Οι Ιρλανδοί είναι ένας ευχάριστος λαός, αγαπούν την Κρήτη και το ενδιαφέρον τους για διακοπές το 2026 στο νησί μας είναι πολύ μεγάλο».

Ιρλανδία: Στοχευμένα η νέα αγορά της Χαλκιδικής

Στη διεθνή έκθεση τουρισμού Holiday World Show συμμετείχε και ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής με δικό του stand καταγράφοντας ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Η απευθείας αεροπορική σύνδεση Δουβλίνου – Θεσσαλονίκης μέσω της Ryanair τα τελευταία χρόνια και η μεγάλη δραστηριότητα του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής και του Γραφείου του ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου – Ιρλανδίας, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της τουριστικής ροής προς τη Χαλκιδική. Από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο, διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιείται η πτήση, 21.570 Ιρλανδοί επισκέφθηκαν την περιοχή, είτε μέσω του τουριστικού γραφείου Click to Go είτε μεμονωμένα.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο Διευθυντής του Οργανισμού, κ. Γιώργος Μπρουτζάς, πραγματοποίησε συναντήσεις με δημοσιογράφους και εκπροσώπους τουριστικών γραφείων, στο πλαίσιο των οποίων συμφωνήθηκαν συνεργασίες και η διοργάνωση press trips στη Χαλκιδική. Παράλληλα, περίπου 600 επισκέπτες της έκθεσης συμμετείχαν στη μεγάλη κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο του Οργανισμού με έπαθλο πακέτα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία της Χαλκιδικής.