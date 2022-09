Κορυφαίος προορισμός γαμήλιου τουρισμού η Ελλάδα

Ακόμα στo νησί συζητούν για τον γάμο που οργάνωσε ένα νεαρό ζευγάρι από το Ισραήλ. Με κόστος που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο δολάρια, η εκδήλωση αποτέλεσε όχι απλά the talk of the town, αλλά και μία γερή δόση οικονομικής ενίσχυσης για πολλές ντόπιες επιχειρήσεις.

Το ζευγάρι έκλεισε ένα από καλύτερα ξενοδοχεία της Σάμου, αποζημιώνοντας μάλιστα τους υπόλοιπους πελάτες, ώστε να μην υπάρχουν παρά μονάχα οι καλεσμένοι του. Μέχρι και μία τοπική σχολή χορού συμμετείχε στο χορευτικό σόου του ζευγαριού που θύμισε επαγγελματικό βίντεο κλιπ, με τους μαθητές της να πληρώνονται αδρά για τη συνδρομή τους.

Το πολυήμερο γλέντι με τους εκατοντάδες καλεσμένους περιελάμβανε λουκούλλεια τραπέζια σε πολλά εστιατόρια του νησιού και βέβαια πολυτελή διαμονή. Πρόκειται για ενδεικτικό παράδειγμα ενός φαινομένου που όλο και επεκτείνεται στην Ελλάδα, εξελισσόμενο σε ένα σχετικά νέο δυναμικά ανερχόμενο τουριστικό προϊόν. Πριν από την πανδημία, παρήγαγε έσοδα άνω των 200 εκατ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να εκτοξευθούν, αν κρίνει κανείς από τη φετινή χρονιά.

Τα προηγούμενα χρόνια, οι γάμοι τουριστών είχαν σχεδόν ταυτιστεί με την Σαντορίνη και τους Ασιάτες (Κινέζοι, Νοτιοκορεάτες, ζευγάρια από τη Σιγκαπούρη, το Χόνγκ Κονγκ και άλλες χώρες της ανατολικής Ασίας) που έφταναν μαζικά στο δημοφιλές νησί για να τελέσουν τους γάμους τους με θέα την Καλντέρα.

Με εξαίρεση τα δύο ζοφερά χρόνια της πανδημίας, κάθε χρόνο τελούνται πάνω από χίλιοι τέτοιοι γάμοι. Στον χάρτη του ενδιαφέροντος μπήκε και η Σκιάθος και Σκόπελος, αν και μέχρι το 2010 εκεί παντρεύονταν μόνο Έλληνες. Αυτό άλλαξε μετά την ταινία Mamma Mia, η οποία ενέπνευσε πολλούς Αμερικανούς, Ρώσους και Ευρωπαίους να πραγματοποιήσουν την γαμήλια τελετή τους στον Άη Γιάννη, στο Καστρί, στον Αμάραντο και σε άλλες τοποθεσίες. Με τα χρόνια, η βεντάλια άνοιξε. Πλέον, τουρίστες από όλο τον κόσμο διαλέγουν την Ελλάδα, συνδυάζοντας διακοπές με γαμήλιο εορτασμό.

Ο γαμήλιος τουρισμός είναι κατηγορία του θεματικού τουρισμού. Οι ειδικές μορφές τουρισμού προσελκύουν επισκέπτες με ειδικά ενδιαφέροντα, οι οποίοι θέλουν να βιώσουν αυθεντικές εμπειρίες και αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον και τους ντόπιους. Εννοείται ότι ενισχύουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στα νησιά που συγκεντρώνουν τέτοιους τουρίστες.

Με αναγκαστικό διάλειμμα την περίοδο της πανδημίας, ο γαμήλιος τουρισμός παρουσιάζει ραγδαία αύξηση, με αποτέλεσμα να έχει αναγνωριστεί ως πολύ σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας των νησιών που συγκεντρώνουν σχετική προτίμηση ξένων ζευγαριών. Η ελληνική αγορά είναι διεθνώς από τις πιο ανταγωνιστικές. Η Ελλάδα, λοιπόν, διεκδικεί ένα ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, αφού διαθέτει ειδυλλιακό περιβάλλον, άριστες κλιματικές συνθήκες, παραδοσιακά ξωκλήσια, χώρους δεξιώσεων και ξενοδοχειακές υποδομές. Σ’ αυτά πρέπει να προσθέσεις τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και το μοναδικό ελληνικό «μπραντ».

Μόνο τυχαίο, λοιπόν, δεν είναι που έλαβαν χώρα και συντονισμένες παγκόσμιες καμπάνιες για γάμους στην Ελλάδα, όπως το «Your Wedding in Greece». Η εκστρατεία περιελάμβανε συμμετοχή στις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις γάμου στον κόσμο, έκδοση ειδικού εντύπου για τους γάμους στην Ελλάδα και τον πρώτο ολοκληρωμένο κόμβο στην Ελλάδα με υπηρεσίες γάμων με στόχευση τις αγορές του εξωτερικού. Η καμπάνια εστιάστηκε αρχικά στις αγορές της Αγγλίας, Σουηδίας, Γερμανίας, ΗΠΑ και Ασίας.

Όπως είναι φυσικό, έχουν πληθύνει και οι εταιρείες που διοργανώνουν γάμους στην Ελλάδα, ελληνικές και ξένες. Φέτος, η χρονιά έδωσε μία ανάσα ανακούφισης, μιας και υπήρξε άρση των περσινών μέτρων για τον κορονοϊό, που είχαν οδηγήσει σε ακυρώσεις και αναβολές. Η Ελλάδα, πάντως, προσελκύει νύφες και γαμπρούς από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Οι περισσότεροι επιθυμούν τόσο οι αναμνήσεις, όσο και οι γαμήλιες φωτογραφίες τους να είναι γεμάτες από ελληνικές ομορφιές, από ηλιοβασιλέματα στο Αιγαίο. Για κάποιους άλλους ήταν όνειρο ζωής να επισκεφτούν την χώρα, ένα όνειρο που το πραγματοποιούν μέσω του γάμου τους. Μία μειονότητα μόνο δηλώνει ότι οικονομικά η Ελλάδα τους συνέφερε, αν υπολογίσει κανείς ότι στο μπάτζετ προστίθεται και το γαμήλιο ταξίδι. Αντί για έναν γάμο με χίλιους καλεσμένους στην πατρίδα τους, επιλέγουν κάτι πιο ιδιαίτερο και οικείο σε μία εξωτική γι’ αυτούς χώρα, όπως η Ελλάδα. Υπάρχει και ένα ποσοστό, το οποίο συνδέεται με την Ελλάδα λόγω καταγωγής. Ομογενείς πρώτης, δευτερης ή ακόμα και τρίτης γενιάς ψηφίζουν Ελλάδα.

Η Ιταλία έχει εδώ και δεκαετίες τα πρωτεία στον γαμήλιο τουρισμό. Τον παίρνει, μάλιστα, ιδιαίτερα σοβαρά, αν αναλογιστεί κανείς ότι η περιφέρεια του Λάτσιο στην Ιταλία κάνει δώρο 2.000 ευρώ στα ζευγάρια που επιλέγουν να τελέσουν εκεί τον γάμο τους. Σύμφωνα με έρευνα, που διενήργησε το Centro Studi Turistici di Firenze, με 1.600 ερωτηματολόγια και τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε φορείς του κλάδου, πριν την πανδημία πραγματοποιήθηκαν 8.791 γάμοι ξένων στην Ιταλία, που απέφεραν πάνω από 436.000 αφίξεις (+6,8% έναντι του 2017), με 1,5 εκατ. διανυκτερεύσεις (+7,4% έναντι του 2017) και περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ έσοδα.

Η Ελλάδα πάντως μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι. Για την ακρίβεια, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία που συνέλεξε το υπουργείο Τουρισμού από τα μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Ανταγωνίζεται χώρες όπως οι Μαλδίβες και οι Σεϋχέλλες.

Η Σαντορίνη και η Μύκονος βρίσκονται ψηλά στη λίστα, αλλά δεν είναι μόνες. Ξένα ζευγάρια βρίσκουν ελκυστική την Κω και την Κρήτη, τη Σκιάθο και την Κέρκυρα, την Πάτμο και την Χαλκιδική. Εξειδικευμένα γραφεία προτείνουν και εναλλακτικά νησιά, όπως π.χ. την Αμοργό. Εμφανίζονται, μάλιστα, όλο και πιο ανοιχτοί να ανακαλύψουν και με τη σειρά τους να συστήσουν στους φίλους και συγγενείς ένα ελληνικό νησί που δεν γνώριζαν. Αυτό κάνει ακόμα πιο μαγική την εμπειρία, με αποτέλεσμα να επιλέγουν νησιά όπως η Κύθνος και η Κέα που μέχρι πρότινος ήταν παντελώς άγνωστα.

Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνά κανείς και την Αθήνα. Η αθηναϊκή ριβιέρα, οι άριστες υποδομές και η εγγύτητα στο διεθνές αεροδρόμιο έχουν προσελκύσει πολλά ζευγάρια. Ακόμα και το κέντρο της Αθήνας είναι δημοφιλές. Ειδικά μετά το απόηχο του γάμου που ένωσε δύο από τις πιο πλούσιες οικογένειες της Ινδίας, με αέρα Bollywood. Το γαμήλιο γλέντι διήρκεσε τέσσερις ημέρες, αφήνοντας μεγάλα έσοδα στην ελληνική πρωτεύουσα, με την δεξίωση να πραγματοποιείται στο Ζάππειο.

Πριν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον για τη διοργάνωση ρωσικών γάμων ειδικά στα Χανιά. Εκεί τελέστηκαν γάμοι Ρώσων και Ουκρανών από γνωστή εταιρεία εισερχόμενου τουρισμού. Ακολουθούσε σε σειρά προτίμησης το Ρέθυμνο.

Αν και αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι προέρχονταν από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Βρετανία, υπάρχει πλέον τεράστιο ενδιαφέρον από το Λίβανο και άλλες αραβικές χώρες. Οι καλεσμένοι στους γάμους αυτούς κυμαίνονται συνήθως από 40 μέχρι 200 άτομα. Υπάρχουν, όμως, και εξαιρέσεις με εκδηλώσεις που ξεπερνούν τα νούμερα αυτά, έχοντας γράψει ιστορία, λόγω της πολυτέλειας και των εκατομμυρίων που έχουν δαπανηθεί.

Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που στην Κεφαλονιά ενώθηκε ένα ζευγάρι Λιβανέζων. Ο Φράνσις Νάγιεφ και η Τάνια Χάλαφ βρέθηκαν στο δημαρχείο του νησιού, αφότου ερωτεύθηκαν το νησί μετά από διακοπές με την θαλαμηγό τους. Ακόμα και σήμερα παραμένει μία από τις πιο ακριβές εκδηλώσεις.

Οι καλεσμένοι είχαν φτάσει με ιδιωτικά τζετ και θαλαμηγούς. Η δεξίωση είχε πραγματοποιηθεί στον Μακρύ Γιαλό, μια από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού.

Τη Μύκονο επέλεξε ένα ακόμα εύπορο ζευγάρι Λιβανέζων, η Χάνα και ο Τζαντ. Κυρίαρχο στοιχείο στην διακόσμηση του γάμου τους ήταν η βουκαμβίλια, το λουλούδι κατατεθέν του νησιού! Η τελετή έγινε σε μία ιδιωτική βίλα με θέα το μυκονιάτικο σκηνικό, όπου συνδυάστηκε η διαμονή των καλεσμένων, η ανταλλαγή των όρκων του ζευγαριού, καθώς και το γεύμα που ακολούθησε.

Τα Χανιά φέτος φιλοξένησαν έναν λαμπερό γάμο με διάσημους καλεσμένους, όπως ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης Τιμπό Κουρτουά. Το ζευγάρι ήταν ο επιχειρηματίας Μπεν Μπατόσι και το μοντέλο Κάτια Λεβίν με καταγωγή από το Ισραήλ. Επέλεξαν ένα πολυτελές ξενοδοχείο στον Καβρό Αποκορώνου, το οποίο και έκλεισαν αποκλειστικά για τους καλεσμένους τους για τρεις ολόκληρες ημέρες.

Εκτός από πολυτέλεια και γραφικότητα, όμως, η Ελλάδα έχει πλέον να επιδείξει ακόμα και υποβρύχιους γάμους. Μαζί με το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας και τα διάφορα καταδυτικά σημεία, τα τελευταία χρόνια η κατάδυση στην Αλόννησο έχει ξεχωρίσει, πραγματοποιώντας τον πρώτο υποβρύχιο γάμο που αναμένεται να εμπνεύσει τα πιο περιπετειώδη ζευγάρια.

Μόνο φέτος πραγματοποιήθηκαν πάνω από πέντε εντυπωσιακοί γάμοι Ινδών σε Κρήτη, Ρόδο και Σαντορίνη. Ένα ζευγάρι κάλυψε τα εισιτήρια, τη διαμονή και όλα τα έξοδα των καλεσμένων τους που ξεπερνούσαν τους 500 για πάνω από τρεις ημέρες. Την Κρήτη και συγκεκριμένα το Ηράκλειο επέλεξε ένας Ινδός μεγιστάνας, συνδυάζοντας την κρητική ομορφιά και το ντόπιο φαγητό με τα έθιμα και τις παραδόσεις της χώρας του. Στη Ρόδο επίσης ενώθηκε ένα ζευγάρι εκατομμυριούχων Ινδών που μένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το γλέντι ξεπέρασε σε κόστος το ένα εκατομμύριο ευρώ στην Καλλιθέα της Ρόδου.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Future Market Insights (FMI), η αγορά του γαμήλιου τουρισμού μέχρι το 2031 θα ξεπεράσει τα 290 δισ. δολάρια. Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά σημαντικό ότι η Ελλάδα ξεχωρίζει ως ένας δημοφιλής προορισμός. Πολλά είναι τα ελληνικά νησιά, όπως η Ρόδος, που επενδύουν σ’ αυτό το είδος θεματικού τουρισμού, δημιουργώντας ειδικές πλατφόρμες. Όπως και να έχει, με τη βοήθεια του Διαδικτύου ή ενός ταξιδιωτικού γραφείου, ο γαμήλιος τουρισμός αποδεικνύεται χρυσάφι για την ελληνική οικονομία…