Καταργείται η υποχρεωτική καραντίνα επισκεπτών – Ποιες χώρες αφορά

Από την Δευτέρα 19 Απριλίου, οι επιβάτες από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πέντε ακόμα χώρες δεν θα υπόκεινται σε υποχρεωτική καραντίνα κατά την άφιξή τους στη χώρα, γνωστοποίησε με ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο twitter ο επικεφαλής στο οικονομικό γραφείο του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Την άρση των περιορισμών για υποχρεωτική καραντίνα σε ταξιδιώτες από την Ευρωπαϊκή Ενωση και τις άλλες πέντε χώρες που έχουν κάνει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού ή έχουν αρνητικό τεστ, είχε προαναγγείλει με άρθρο του, το Reuters.

Ετσι σύμφωνα με τον κ. Πατέλη, επισκέπτες από την ΕΕ, τη Μεγάλη Βρετανία, τις ΗΠΑ τη Σερβία, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατά την άφιξή τους στη χώρα από τις 19 Απριλίου και ύστερα, δεν θα είναι υπόχρεοι υποβολής σε 7ημερη καραντίνα.

Ωστόσο, οι επισκέπτες θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό τεστ για κορωνοϊό εντός 72 ωρών από την άφιξή τους.

Greece to lift a seven-day compulsory quarantine for visitors from the European Union, the U.S., U.K., Serbia, Israel and United Arab Emirates as of April 19.

Visitors will still need to provide proof of vaccination or a negative Covid test from within 72 hours before arrival.

— Alex Patelis (@PatelisAlex) April 16, 2021