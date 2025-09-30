JITOA Workshop στην Αθήνα – Ανάδειξη της Ιορδανίας ως τουριστικού προορισμού για την ελληνική αγορά

Στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental της Αθήνας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το JITOA Workshop, που διοργάνωσε η Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Ιορδανίας (Jordan Inbound Tour Operators Association – JITOA). Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν οι δυνατότητες της Ιορδανίας ως τουριστικού προορισμού και να ενισχυθεί η συνεργασία με την ελληνική τουριστική αγορά.

Η Ιορδανία, με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνία τουριστικής συνεργασίας, προσφέρει σημαντικές προοπτικές, ιδιαίτερα στον τομέα του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού. Παράλληλα, διαθέτει πλούσιο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που περιλαμβάνει πολιτιστικές και ιστορικές εμπειρίες, δραστηριότητες περιπέτειας και οικοτουρισμού, επιλογές ευεξίας και αναψυχής, καθώς και υποδομές φιλοξενίας και συνεδριακού τουρισμού.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό της εκτελεστικής διευθύντριας της JITOA, Lama Mahadeen, και ακολούθησε ομιλία του Πρέσβη της Ιορδανίας στην Ελλάδα, Zuhair Ensour. Στην τοποθέτησή της η κα Mahadeen τόνισε: “Το workshop δεν ήταν μόνο μια ευκαιρία επαγγελματικών συναντήσεων, αλλά και μια στιγμή επιβεβαίωσης των ιστορικών δεσμών μεταξύ Ιορδανίας και Ελλάδας. Οι δύο χώρες μας μοιράζονται βαθιές πολιτιστικές και φιλικές σχέσεις και σήμερα δημιουργούμε νέες προοπτικές συνεργασίας για αυθεντικές εμπειρίες ταξιδιού”.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσίαση από την JITOA, εισήγηση της Royal Jordanian Airlines και workshop με Β2Β συναντήσεις ανάμεσα σε Ιορδανούς επαγγελματίες του τουρισμού και Έλληνες τουριστικούς πράκτορες. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν νέες δυνατότητες συνεργασίας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κλήρωση, αναμνηστικές φωτογραφίες και δείπνο δικτύωσης.

Το workshop ανέδειξε την Ιορδανία ως αυθεντικό και αναδυόμενο τουριστικό προορισμό για την Ελλάδα, ενισχύοντας τη δέσμευση των δύο χωρών για περαιτέρω συνεργασία στον τομέα του τουρισμού.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Ιορδανίας και το Τμήμα Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργάνωσαν το 16ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Ιορδανίας (ICHAJ 16), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου 2025, υπό την αιγίδα του Πρίγκιπα El Hassan bin Talal.