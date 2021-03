ITB 2021 | Έτοιμη η Ελλάδα για την μεγαλύτερη διεθνή τουριστική έκθεση

Ραντεβού με το παγκόσμιο τουριστικό κοινό δίνει και φέτος η Ελλάδα, από το βήμα της σημαντικότερης τουριστικής έκθεσης διεθνώς, την ΙΤΒ Berlin που θα πραγματοποιηθεί στις 9-12 Μαρτίου σε ψηφιακό περιβάλλον και όχι με φυσική παρουσία, όπως συνέβαινε στην προ Covid εποχή.

“Πρωτοφανής” η συμμετοχή των συνεκθετών στην ΙΤΒ 2021

Για πρώτη φορά στην ιστορία της εκπροσώπησης μας στην ITB Berlin, η Ελλάδα θα είναι παρούσα με 250 συνεκθέτες, όταν μέχρι πρότεινος δεν ξεπερνούσαν τους 90 στο ελληνικό περίπτερο, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης και τονίζει: “Είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για αυτή την αποστολή της Ελλάδας στο διεθνές κοινό και πέραν της μεγάλης συμμετοχής των συνεκθετών, η Ελλάδα θα καινοτομήσει τόσο στο πεδίο της προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος όσο και στις δράσεις που έχει εντάξει στο χαρτοφυλάκιο του ο ΕΟΤ για την ITB 2021”. Το ελληνικό ψηφιακό περίπτερο του ΕΟΤ θα φιλοξενεί φέτος συνολικά 250 συνεκθέτες μεταξύ των οποίων και 50 ξενοδοχειακές μονάδες που δραστηριοποιούνται στη γερμανική αγορά, 80 τουριστικά γραφεία – οργανωτές εκδηλώσεων, καθώς και 40 Περιφέρειες και Δήμους της χώρας. Τονίζεται εξάλλου, ότι η παρουσία των συμμετεχόντων γίνεται χωρίς κανένα κόστος για αυτούς, αφού το έχει επωμιστεί ο ΕΟΤ, συμπληρώνει ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ.

Η συνεργασία ΕΟΤ-ΞΕΕ και τα διαδικτυακά επιχειρηματικά ραντεβού

Με την συνεργασία του ΕΟΤ και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, υπογράμμισε ο κύριος Φραγκάκης, στην ΙΤΒ 2021 θα παρουσιαστούν 60 ελληνικά Boutique Hotels ανά την Ελλάδα αλλά και 20 ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα για τον τουρισμό, που πιστοποιούνται από το πρόγραμμα CapsuleT του ΞΕΕ και απευθύνονται τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε ταξιδιώτες καταναλωτές στον τόπο διακοπών τους.

Την ίδια στιγμή δεκάδες αναμένεται να είναι και τα ψηφιακά ραντεβού, που θα πραγματοποιήσουν οι επιχειρηματίες του κλάδου, με διεθνείς οργανωτές ταξιδίων και γενικά με κάθε εμπλεκόμενο με την τουριστική βιομηχανία. Σημαντικά αναμένονται και τα ραντεβού της πολιτικής ηγεσίας του τουρισμού, τα οποία όπως ανάφερε ο κύριος Φραγκάκης είναι πολλά και σημαντικά. Ειδική αναφορά έκανε ο Δημήτρης Φραγκάκης στην παρουσία των οργανωτών εκδηλώσεων (destinations Planners), που για πρώτη φορά με τη σειρά τους δίνουν το “παρών” στην ITB και μαζί με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή θα ριχτούν στην μάχη της προσέλκυσης εκδηλώσεων στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, στην ΙΤΒ 2021 θα παρουσιαστεί και το μήνυμα της νέας στρατηγικής επικοινωνίας του ελληνικού τουρισμού, για το οποίο ο γενικός γραμματέας επεσήμανε ότι θα είναι καινοτόμο και διαφορετικό με ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα.

Με Live Chat τα επιχειρηματικά ραντεβού

Ο ΕΟΤ και οι συνεκθέτες του θα συναντήσουν φέτος τους πελάτες του ελληνικού τουρισμού σε ειδικό διαδικτυακό χώρο, που εξασφάλισε ο Οργανισμός για networking και συζητήσεις με τους χρήστες της πλατφόρμας της ΙΤΒ. Στον ίδιο διαδικτυακό χώρο θα γίνει και η ειδική παρουσίαση για την Ελλάδα με δυνατότητα live Q&A chat, ενώ παράλληλα ο ΕΟΤ έχει δημιουργήσει θεματικές γωνιές (corners) για να προβάλει τις ελληνικές Περιφέρειες, ξενοδοχεία και τουριστικά γραφεία, αλλά και για πρώτη φορά τα boutique hotels και τις ελληνικές startups.

H έκθεση του Βερολίνου έχει μακρά παράδοση στην παρουσίαση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τουρισμό. Κάθε χρόνο διοργανώνονται ειδικά workshops όπου παρουσιάζονται καινοτόμα εργαλεία για τις τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και εφαρμογές για τους τουρίστες καταναλωτές. Φέτος ο ΕΟΤ είναι χορηγός του αντίστοιχου ψηφιακού χώρου της έκθεσης, Travel Tech & Startup Café, υποστηρίζοντας έτσι την ένταξη στον χάρτη των ελληνικών startups εταιρειών, προσφέροντας δυνατότητα σημαντικής προβολής και κατ’ ιδίαν συζητήσεων με υποψήφιους πελάτες σε ειδικό corner (Greek startup Corner).

Υπέρμαχοι του πιστοποιητικού εμβολιασμού οι Ξενοδόχοι

Παραμένοντας στα μηνύματα που θα εκπέμψει η Ελλάδα από την ΙΤΒ 2021, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρηγόρης Τάσιος υπογράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι οι ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα ανοίξουν τις πύλες τους για να υποδεχτούν τις εφετεινές ροές τουριστών, πάντα με υψηλά μέτρα προστασίας, όπως άλλωστε έγινε και πέρυσι.

Την ίδια στιγμή ο Γρηγόρης Τάσιος δήλωσε υπέρμαχος του πιστοποιητικού εμβολιασμού υπογραμμίζοντας, ότι “με τον τρόπο αυτό θα υποδεχτούμε κόσμο από παντού”, αρκεί να έχει το εν λόγω πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ακόμα και τέστ ανίχνευσης κορονοϊού (PCR-Rapid test κλπ).

Στο σημείο αυτό πρόεδρος της ΠΟΞ υπενθύμισε, ότι η Ενωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής θα επιδοτήσει μέρος των Rapid Tests και μοριακά τέστ για τον εισερχόμενο τουρισμό. Μάλιστα πρόσθεσε ότι η καλή διατήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων στα ξενοδοχεία περνάει και από την υγεία των εργαζομένων τους, που θα χρήζουν συχνών τέστ ανίχνευσης του κορονοϊού.

Τον Ιούνιο ανοίγουν τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα – Δύσκολη εξίσωση το στοίχημα της επιβίωσης τους

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Τάσιος εκτίμησε, ότι ο κύριος όγκος των ξενοδοχείων θα εκκινήσει την λειτουργία του τον Ιούνιο και αν όλα εξελιχθούν ομαλά στο μέτωπο της πανδημίας, κάποια ξενοδοχεία ίσως ανοίξουν για την περίοδο του Πάσχα. Υπό το πρίσμα αυτό ο κ. Τάσιος δεν μπορεί να προβεί, όπως εξήγησε, σε καμία πρόβλεψη για την εξέλιξη της χρονιάς, τη δεδομένη χρονική συγκυρία. Ωστόσο επεσήμανε ότι τέλη Μαρτίου θα αχνοφαίνεται η τάση της εφετεινής τουριστικής χρονιάς για την Ελλάδα. Για τον κ. Τάσιο εξάλλου το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, που ακόμα και αν πετύχουν έσοδα 50% μειωμένα σε σχέση με το 2019 (χρονιά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων), πάλι θα διακυβεύεται το μέλλον τους. “Το ελληνικό ξενοδοχείο αν και πήρε οικονομική βοήθεια για τη χρήση του 2020 όμως με αυτή δεν μπορεί να καλύψει τη χρήση του 2021 ακόμα και αν αυτό είναι καλύτερο. Αυτό δε σημαίνει ότι τα δάνεια και τα χρέη θα είναι λιγότερα το 2021”, εξήγησε ο κύριος Τάσιος. Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος της ΠΟΞ ζήτησε ξεκάθαρη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και αναδιάρθρωση των χρεών των ξενοδοχείων.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/taksidi/etoimi-i-ellada-gia-tin-megalyteri-diethni-touristiki-ekthesi-itb-2021

