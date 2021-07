Η Hines, ο Άγιος Νικόλαος και ο κρητικός τουρισμός

Ένα από τα μεγαλύτερα deals στον χώρο των ξενοδοχείων λαμβάνει χώρα στην Κρήτη, με πρωταγωνίστρια τη Hines.

Ο αμερικανικός όμιλος, που τα τελευταία χρόνια επενδύει σταθερά στην εγχώρια ξενοδοχειακή αγορά, ανακηρύχθηκε πλειοδότης στο διαγωνισμό για το πολυτελές resort Capsis Out of the Blue στην περιοχή Αγία Πελαγία.

Η Hines σύμφωνα με τις πληροφορίες προσέφερε 125,2 εκατ. ευρώ για την απόκτηση της ξενοδοχειακής μονάδας, πολύ πιο πάνω από τα περίπου 90 εκατομμύρια που προβλεπόταν πως θα έφτανε το τίμημα. Ακολούθησαν η Prodea με 86,8 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 49,6 εκατ. ευρώ.

Δεν είναι η πρώτη τοποθέτηση της Hines στο ελληνικό τουριστικό χώρο και δη στην Κρήτη, έναν προορισμό που δεν χάνει την αξία του.

Πριν από ένα χρόνο, ο όμιλος real estate, από κοινού με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα επενδύσεων Henderson Park, ανακοίνωσαν την απόκτηση συνολικά πέντε ξενοδοχειακών μονάδων στην Κρήτη. Πρόκειται για τα Santa Marina Beach Resort στην Aμμουδάρα Hρακλείου, 4 αστέρων, το Apollonia Beach Resort & Spa, επίσης στην Aμμουδάρα Hρακλείου, 5 αστέρων, και το Sitia Beach City Resort & Spa στη Σητεία, 5 αστέρων, του ομίλου Cyan Group of Hotels, συμφερόντων της οικογένειας του ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη, έναντι ποσού ύψους 61 εκατ. ευρώ. Επιπλέον προχώρησε στην απόκτηση των μονάδων Hermes and Coral, δύο παρακείμενων ξενοδοχείων με 218 και 170 δωμάτια αντιστοίχως, που βρίσκονται σε κεντρική τοποθεσία στον Άγιο Νικόλαο.

Η είσοδος της επενδυτικής εταιρείας ακινήτων στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά ήρθε το 2017, με το deal για την εξαγορά του Athens Ledra έναντι 33 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης στην πολυτελή μονάδα επί της Λεωφόρου Συγγρού, που μετονομάστηκε σε Grand Hyatt Athens (σε συνεργασία με τη Henderson Park), ο όμιλος φάνηκε αποφασισμένος να ισχυροποιήσει τη θέση του στο εγχώριο τουριστικό σκηνικό, θέλοντας να αξιοποιήσει το θετικό momentum του ελληνικού τουρισμού.

Το συγκρότημα Capsis Out of the Blue

Το “Τουριστικό Συγκρότημα Καψή Α.Ε.” τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης από τις πιστώτριες τράπεζες πριν από ένα χρόνο, με τις συνολικές υποχρεώσεις να φτάνουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα 180 εκατομμύρια ευρώ.

Κτισμένο πάνω σε μία ιδιωτική χερσόνησο και προσφέροντας την υπέροχη θέα του Αιγαίου πελάγους, το “Out of the Blue, Capsis Elite Resort”, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του, είναι ένα πολυτελές παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει κέντρο υγείας και ευεξίας, το All-Suite ξενοδοχείο με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ιδιωτικές σουίτες, μεζονέτες και βίλες με ιδιωτική πισίνα και εγκαταστάσεις αναψυχής.

Η μονάδα δυναμικότητας 1.155, αποτελείται από 42 κτίρια τα οποία διαθέτουν χώρους συνολικής επιφάνειας 45.255 τ.μ.