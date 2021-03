Η Κρήτη ένα από τα πιο δημοφιλή και ήσυχα για επίσκεψη αντ’ αυτών

Λίστα με τα 10 προτεινόμενα δημοφιλή και ήσυχα ελληνικά νησιά για φέτος το καλοκαίρι, δημοσιεύει η βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph.

Ο συγγραφέας του άρθρου ξεκινάει το εκτενές αφιέρωμα με δημοφιλή ελληνικά νησιά που ανέκαθεν προσέλκυαν τα πλήθη των τουριστών, όπως η μοντέρνα Μύκονος, η κλασική Σαντορίνη, η καθιερωμένη Κρήτη, η λαοφιλής Ρόδος, η Κως της διασκέδασης, η όμορφη Σκιάθος, η Κέρκυρα με το εύρος επιλογών της, η κινηματογραφική Κεφαλονιά και η καθιερωμένη Ζάκυνθος.

🇬🇷 With Greece expected to welcome vaccinated Britons back in May, where can you go to avoid the crowds?@ollysmithtravel shares his favourite alternatives to the most popular spots 👇 https://t.co/yMPRO3Lrjo

— The Telegraph (@Telegraph) March 28, 2021