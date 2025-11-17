Η Ελλάδα σπάει το ρεκόρ τουρισμού το Φθινόπωρο

Η φετινή τουριστική χρονιά επιβεβαιώνει τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, με το φθινόπωρο του 2025 να καταγράφει ιστορικά ρεκόρ αφίξεων και ταξιδιωτικών εισπράξεων, ειδικά από τη βρετανική αγορά. Οι θετικές επιδόσεις αποτυπώθηκαν στη φετινή World Travel Market (WTM) 2025 στο Λονδίνο, όπου η ελληνική παρουσία ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και οργανωμένη.

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, τόνισε ότι η Ελλάδα πλέον συγκαταλέγεται στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, ενώ η στρατηγική για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αποδίδει καρπούς. Με διψήφια αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, ακόμη και στις άκρες της σεζόν, η χώρα φαίνεται να έχει περάσει σε μια νέα εποχή ποιοτικού τουρισμού.

Ταυτόχρονα, όμως, τα πρώτα μηνύματα για το 2026 δείχνουν ότι η εικόνα είναι σύνθετη: οι Βρετανοί τουρίστες θα είναι περισσότεροι, αλλά θα ταξιδεύουν με περιορισμένο προϋπολογισμό, αναζητώντας πιο οικονομικές εμπειρίες.

Στο Λονδίνο, οι μεγάλες τουριστικές εταιρείες επιβεβαίωσαν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Η Jet2, κορυφαίος tour operator της Βρετανίας, ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ιστορίας της, με 3 εκατομμύρια διαθέσιμες θέσεις και 14 ελληνικούς προορισμούς για το 2026, εντάσσοντας νέες περιοχές όπως η Σάμος, η παράκτια ζώνη της Πιερίας (Olympus Riviera) και το Μεγανήσι.

Αντίστοιχα, η EasyJet προγραμματίζει επτά νέα θερινά δρομολόγια και τη λειτουργία απευθείας πτήσεων από το Λονδίνο προς τη Θεσσαλονίκη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ εξετάζει την αναβάθμιση της πόλης σε περιφερειακό κόμβο. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι η περιφερειακή Ελλάδα κερδίζει έδαφος, με τους Βρετανούς να στρέφονται σε πιο αυθεντικούς, εναλλακτικούς προορισμούς.

Περισσότεροι τουρίστες, αλλά ξοδεύουν λιγότερα

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι της αγοράς, η αύξηση του όγκου δεν σημαίνει απαραίτητα αύξηση των εσόδων. Το κόστος ζωής στη Βρετανία, η πίεση στα νοικοκυριά και η συναλλαγματική ισοτιμία έχουν περιορίσει τα διαθέσιμα εισοδήματα, οδηγώντας πολλούς ταξιδιώτες σε πιο οικονομικές επιλογές διαμονής και διάρκειας διακοπών.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, δήλωσε ότι, παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία, το κλίμα είναι θετικό: «Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη χώρα μας και ιδιαίτερα για τους μήνες στις άκρες της σεζόν, όπου όλοι προτίθενται να βάλουν επιπλέον αεροσκάφη, ώστε να έχουμε μια σεζόν τουλάχιστον 10 μηνών. Οι Βρετανοί αγαπούν την Ελλάδα και αυτό αποτυπώνεται στις κρατήσεις».

Ωστόσο, ο ίδιος αναγνώρισε πως η οικονομική στενότητα στη Μεγάλη Βρετανία έχει επηρεάσει τις αποφάσεις των ταξιδιωτών: «Υπάρχει επιφυλακτικότητα, καθώς περιμένουν τα οικονομικά στοιχεία και τα μέτρα της κυβέρνησης. Παρ’ όλα αυτά, εταιρείες όπως η British Airways διαβεβαιώνουν ότι το ενδιαφέρον για την Ελλάδα παραμένει ισχυρό».

Το μήνυμα της Όλγας Κεφαλογιάννη

Στην ομιλία της στο Λονδίνο, η Όλγα Κεφαλογιάννη παρουσίασε τη στρατηγική της Ελλάδας για τουριστική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Όπως είπε, στόχος είναι «ο τουρισμός να συνεχίσει να αποτελεί θετική δύναμη για τη φύση και τους ανθρώπους μας».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η χώρα δίνει έμφαση σε ειδικές μορφές τουρισμού -πολιτιστικό, γαστρονομικό, ευεξίας- και επενδύει στη διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, μέσα από τα μνημεία, τη γαστρονομία και τις παραδόσεις της Ελλάδας.

Στο επίκεντρο του τουρισμού και η Αττική

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η παρουσίαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος έδωσε έμφαση σε μια Αττική ως πρότυπο βιώσιμου μητροπολιτικού προορισμού. «Η Αττική είναι η καρδιά της σύγχρονης Ελλάδας, εκεί όπου το παρελθόν και το μέλλον συνυπάρχουν αρμονικά» ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο Destination Management Organization «Greater Athens Region» θα συντονίζει δράσεις τουρισμού και πολιτισμού.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στα έργα αστικής και περιβαλλοντικής αναγέννησης, όπως το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο που θα συνδέει τη θάλασσα με την πόλη, υπογραμμίζοντας ότι «η Αττική μεταμορφώνεται σ’ έναν προορισμό που επενδύει στη σχέση ανθρώπου, φύσης και πολιτισμού».

Οι προκλήσεις του τουρισμού το 2026

Η εικόνα που προκύπτει από τη WTM, είναι θετικά σύνθετη: η Ελλάδα έχει εδραιώσει τη θέση της στους κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης, ωστόσο η πρόκληση του 2026 θα είναι να διατηρηθεί η ποιοτική αναβάθμιση σ’ ένα περιβάλλον αυξανόμενου κόστους και πιο προσεκτικών καταναλωτών.

Η φετινή χρονιά δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να αντέξει τις αναταράξεις της διεθνούς αγοράς, επενδύοντας σε νέους προορισμούς, ψηφιακές τεχνολογίες και βιώσιμη ανάπτυξη. Το φθινόπωρο του 2025 απέδειξε ότι οι τουρίστες δεν έρχονται πια μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα, έρχονται γιατί η χώρα προσφέρει εμπειρίες με ουσία και ταυτότητα.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι να μετατραπεί αυτή η επιτυχία σε σταθερή, βιώσιμη ανάπτυξη για το 2026 και τα επόμενα χρόνια.