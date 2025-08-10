Ευρωπαϊκοί παράδεισοι: Η νέα ταξιδιωτική τάση των super rich

Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, που οι εύποροι ταξιδιώτες επέλεγαν προορισμούς που τους εξασφάλιζαν προβολή και κοινωνική επιβεβαίωση. Σήμερα, όμως, η απόλυτη ένδειξη status δεν είναι πια το να σε βλέπουν, αλλά το να μη σε βρίσκουν.

Όσα μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιαμφισβήτητα δείγματα υψηλού προφίλ, όπως ένα τραπέζι στο Club 55 του Σαιν-Τροπέ, μια ξαπλώστρα πρώτης σειράς στο Cala Jondal στην Ίμπιζα ή το να αφήνει κανείς το σκάφος του μπροστά στο Nammos της Μυκόνου, έχουν πλέον καταλήξει στα feeds ακόμη και micro-influencers. Ως αποτέλεσμα, η ανωνυμία και η διακριτικότητα έχουν εξελιχθεί στα νέα πολυτελή προνόμια, που αναζητούν οι πραγματικά εύποροι ταξιδιώτες.

«Έχουμε παρατηρήσει μια μετατόπιση της ζήτησης από τους τυπικούς πολυτελείς προορισμούς προς μέρη που προσφέρουν μεγαλύτερη ιδιωτικότητα και αποκλειστικότητα», εξηγεί η Ζακλίν Σιένα Ίντια, CEO της Sienna Charles, σύμβουλου ταξιδιού για δισεκατομμυριούχους και το παγκόσμιο top 1%.

Οι πελάτες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο προορισμούς που απαιτούν πραγματική προσπάθεια για να φτάσει κανείς εκεί, όπως, η λίμνη Όρτα αντί για τη λίμνη Κόμο, η Κορσική αντί για τις Κάννες, η Πάτμος αντί για τη Μύκονο, η Μινόρκα αντί για τη Μαγιόρκα, ιδιωτικά νησιά στην Καραϊβική, όπως Como Parrot Cay ή Jumby Bay Island, αντί των πολυσύχναστων Saint Barth’s.

Η νέα τάση εξαπλώνεται στο ευρύτερο κοινό

Αυτή η τάση διαχέεται και στον ευρύτερο χώρο των ταξιδιωτών πολυτελείας και διαμορφώνει τις στρατηγικές επέκτασης γνωστών ξενοδοχειακών ομίλων. Πλέον, μεγάλα brands επιλέγουν να κατασκευάσουν resorts σε ανερχόμενους προορισμούς, σχεδιασμένα εξαρχής με γνώμονα την ιδιωτικότητα που ανέδειξε η πανδημία.

«Τα ξενοδοχεία δημιουργούν περισσότερες αυτόνομες κατοικίες, όπως απομονωμένες εξοχικές κατοικίες, ώστε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν την ιδιωτικότητα μιας βίλας ακόμη κι εντός resort», αναφέρει η Μελίσσα Μπιγκς Μπράντλεϊ, ιδρύτρια της Indagare. Σύμφωνα με το Bloomberg, αυτές είναι οι έξι ευρωπαϊκές οάσεις που θα παραμείνουν δημοφιλείς και το φθινόπωρο για όσους θέλουν να οργανώσουν τις διακοπές τους αλλά να περάσουν απαρατήρητοι.

Κορσική και Εζ, Γαλλία

Για όσους αναζητούν τη γοητεία της Γαλλικής Ριβιέρας χωρίς τα πλήθη, υπάρχουν, πλέον, αρκετές επιλογές. Η Κορσική, άγρια, κινηματογραφική και σχεδόν ανέγγιχτη από το μαζικό τουρισμό, προσφέρει παρθένες παραλίες, απομονωμένους κολπίσκους για ιδιωτικά γιοτ και καταφύγια κρυμμένα στο τοπίο.

Η Μπράντλεϊ, προτείνει το Domaine de Murtoli, ένα κτήμα 6.000 στρεμμάτων στη νοτιοδυτική ακτή, όπου κατοικίες βοσκών έχουν μετατραπεί σε ιδιωτικές βίλες, η καθεμία με ιδιωτική πρόσβαση στην παραλία. Στην ηπειρωτική Γαλλία, γραφικά χωριά λίγο πίσω από τη Ριβιέρα προσφέρουν χαρακτήρα, αντί για γκλάμουρ: λιθόστρωτα σοκάκια με γκαλερί καλλιτεχνών, θέα στη Μεσόγειο και εστιατόρια που λειτουργούν σε υπερτοπικό επίπεδο.

Το ιστορικό Εζ ξεχωρίζει, όχι μόνο γιατί βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων. Το ξενοδοχείο Château de la Chèvre d’Or διαθέτει μεσαιωνικά κτίσματα με κήπους που κατηφορίζουν προς τη θάλασσα. Τα «καταδρομικά» δωμάτια χαραγμένα σε αιώνων πέτρα, με θολωτές οροφές και παχιές λαξευμένες πέτρες, θυμίζουν σπηλιές πολυτελείας με τζακούζι και θαλασσινή θέα, ιδανικά για να αποφύγεις την πολυκοσμία.

Αλλά κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά, γιατί υπάρχει πιθανότητα να συναντήσετε A-list προσωπικότητες, καθώς αυτός είναι αγαπημένος προορισμός των Bono, Μπαράκ Ομπάμα και Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Πώς θα φτάσετε εκεί: Πτήση περίπου 90 λεπτών από Παρίσι προς την Κορσική ή τη Νίκαια, και από εκεί, η διαδρομή μέχρι το Έζ διαρκεί λιγότερο από μισή ώρα.

Λίμνη Γιάσνα, Σλοβενία

Κρυμμένη ανάμεσα στις Άλπεις και την Αδριατική, η Σλοβενία έχει γίνει αθόρυβα ένας από τους πιο προνομιακούς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Η κουζίνα της συνδυάζει γεύσεις Αλπικών, Μεσογειακών και Σλαβικών παραδόσεων, ενώ οινοποιοί σε περιοχές όπως το Μπρντα ή η κοιλάδα Βιπάβα παράγουν φυσικά κρασιά που θα συναντούσε κανείς στα κορυφαία μπαρ του Παρισιού.

Το τοπίο δεν απογοητεύει, λίμνες, πυκνά δάση και δραματικά ορεινά τοπία που θυμίζουν Ελβετία. Ο αριθμός των ταξιδιωτών αυξάνεται. Η Black Tomato αναφέρει αύξηση κατά 34% ετησίως. Προσελκύει κυρίως τους λάτρεις του soft adventure, όπως ψάρεμα, πεζοπορία και ποδηλασία. Στις Ιουλιανές Άλπεις, το Hotel Milka συνδυάζει κομψή μινιμαλιστική αισθητική με παράθυρα δαπέδου‑οροφής και θέα στα βουνά.

Πώς θα φτάσετε εκεί: Πτήσεις σε Λιουμπλιάνα από Παρίσι, Φρανκφούρτη, Ζυρίχη και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις διαρκούν κάτω από δύο ώρες. Από εκεί, περίπου μία ώρα οδήγησης για να φτάσει κανείς στο Hotel Milka.

Λίμνη Όρτα και Δολομίτες, Ιταλία

Καθώς η Βενετία συγκεντρώνει πλήθος τουριστών όπως ο Τζεφ Μπέζος και η Ακτή Αμάλφι τείνει στην υπερεκμετάλλευση, η Λίμνη Όρτα στο Πιεμόντε αποκτά τον χαρακτήρα γαλήνης.

Μπορείτε να μείνετε στο Casa Fantini με μόλις 11 δωμάτια, όπου μπορείτε να νοικιάσετε σκάφος για απομονωμένη εξερεύνηση. Το προσωπικό σας προσφέρει καλάθι πικνίκ. Επειδή η Όρτα βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Ιταλίας, χρειάζεται περίπου τέσσερις ώρες οδήγηση για να φτάσεις στους Δολομίτες.

Ένα από τα πιο εκκωφαντικά πλήρως ανακαινισμένα καταλύματα είναι το Aman Rosa Alpina. Ωστόσο αρκετοί προτείνουν και το Ancora Cortina, ένα ιστορικό πανδοχείο που αναβίωσε πρόσφατα.

Πώς θα φτάσετε εκεί: Πτήση προς Μιλάνο, στη συνέχεια 60-90 λεπτά οδήγηση προς Όρτα Σαν Τζούλιο.

Μινόρκα, Ισπανία

Παραμελημένη για χρόνια λόγω της νυχτερινής έντασης της Ίμπιζα και της πολυτέλειας της Μαγιόρκα, η Μινόρκα αναδεικνύεται ως ένας αναπάντεχος αστέρας των Βαλεαρίδων με αμέτρητα μονοπάτια πεζοπορίας, χαλαρά beach clubs και προστατευόμενες υγροβιότοπους που φιλοξενούν σπάνια είδη πτηνών.

Όπως σημειώνει η Ίντια: «Είναι πολύ λιγότερο χαοτική από την Ίμπιζα ή τη Μαγιόρκα». Δύο καινούργια καταλύματα σε ανακαινισμένες φάρμες, Santa Ana και Son Ermità, αναδεικνύουν την ηρεμία και διακριτική πολυτέλεια του νησιού.