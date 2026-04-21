Εξαιρούνται οι Βρετανοί τουρίστες στην Ελλάδα από τον βιομετρικό έλεγχο

Η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι οι Βρετανοί ταξιδιώτες δεν θα υποχρεωθούν να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα και στοιχεία βιομετρίας προσώπου το καλοκαίρι, παρά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος εισόδου-εξόδου (EES), προκαλώντας προβληματισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρει ο Independent.

Εδώ και μία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για την πλήρη ψηφιοποίηση των συνοριακών ελέγχων, επιδιώκοντας την εφαρμογή «100% ψηφιακών συνόρων». Η προθεσμία για την εφαρμογή του συστήματος εισόδου-εξόδου (Entry Exit System – EES), το οποίο προβλέπει τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων από κάθε υπήκοο τρίτης χώρας που εισέρχεται στον χώρο Σένγκεν, είχε οριστεί για τις 10 Απριλίου.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένα κράτη έχουν ήδη συμμορφωθεί πλήρως με το νέο σύστημα, η Ελλάδα προκάλεσε έκπληξη στον κλάδο των ταξιδιών ανακοινώνοντας ότι οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα υποχρεωθούν να καταχωρούν δακτυλικά αποτυπώματα και δεδομένα βιομετρίας προσώπου κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

Η ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «οι κάτοχοι βρετανικού διαβατηρίου εξαιρούνται από τη βιομετρική καταγραφή στα σημεία συνοριακού ελέγχου της Ελλάδας».

Η εφαρμογή του EES έχει ήδη προκαλέσει μεγάλες ουρές σε ελέγχους διαβατηρίων σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, με αποτέλεσμα ορισμένοι ταξιδιώτες να χάσουν πτήσεις επιστροφής λόγω καθυστερήσεων.

Η διευθύντρια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ελένη Σκαρβέλη, δήλωσε ότι η απόφαση αποσκοπεί «στη διασφάλιση μιας πιο ομαλής και πιο αποτελεσματικής εμπειρίας άφιξης στην Ελλάδα». Όπως ανέφερε στην εφημερίδα The Independent, στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία εισόδου που ίσχυε πριν από την εφαρμογή του EES θα παραμείνει αμετάβλητη για τους Βρετανούς επισκέπτες.

Συνεπώς, οι ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσουν να περνούν από χειροκίνητο έλεγχο διαβατηρίων, με σφράγιση και καταγραφή των προσωπικών τους δεδομένων μέσω σάρωσης.

Τα ειδικά μηχανήματα καταγραφής του συστήματος εισόδου-εξόδου που έχουν εγκατασταθεί στο αεροδρόμιο της Αθήνας αναμένεται να χρησιμοποιούνται από άλλους υπηκόους τρίτων χωρών, όπως πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αυστραλίας, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμα για τους Βρετανούς ταξιδιώτες.

Η αποκάλυψη της απόφασης το περασμένο Σαββατοκύριακο προκάλεσε προβληματισμό στις Βρυξέλλες, όπου οι ευρωπαϊκές αρχές επιδιώκουν να διατηρήσουν ενιαία εφαρμογή του συστήματος, υποστηρίζοντας ότι «λειτουργεί πολύ καλά στη συντριπτική πλειονότητα των κρατών-μελών».

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να λάβουν διευκρινίσεις σχετικά με την απόφαση.

Όπως επισημάνθηκε, το νομικό πλαίσιο του συστήματος προβλέπει ευελιξία ως προς τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων, επιτρέποντας την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας σε συγκεκριμένα σημεία διέλευσης και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών που προκαλούν υπερβολικούς χρόνους αναμονής.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Επιτροπή, το νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει γενικευμένη εξαίρεση για υπηκόους συγκεκριμένων τρίτων χωρών για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Με άλλα λόγια, θεωρείται αποδεκτή η προσωρινή διακοπή της συλλογής βιομετρικών στοιχείων για λίγες ώρες σε ένα μικρό αεροδρόμιο ελληνικού νησιού σε περίπτωση μεγάλων ουρών, όχι όμως η συνολική αναστολή των ελέγχων για ολόκληρη τη θερινή περίοδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι και τα 29 κράτη-μέλη της ζώνης Σένγκεν είχαν συμφωνήσει στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, επιβεβαιώνοντας ότι θα είναι έτοιμα και πλήρως συμμορφωμένα.

Καθώς πλησιάζει η θερινή περίοδος, αναμένεται να δημιουργηθούν ειδικές λωρίδες ελέγχου σε μεγάλα ελληνικά αεροδρόμια, ώστε να διαχωρίζονται οι αφίξεις Βρετανών ταξιδιωτών από άλλους υπηκόους τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπόλοιποι ταξιδιώτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ελέγχονται κανονικά βάσει του συστήματος EES. Σημειώνεται ότι οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία ταξιδιωτών προς την Ελλάδα σε σύγκριση με άλλους μη Ευρωπαίους πολίτες.