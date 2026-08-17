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WTTC: Η Ευρώπη εισπράττει το 1/3 της παγκόσμιας τουριστικής δαπάνης

Στα 2 τρισ. δολάρια οι δαπάνες αναψυχής στην Ευρώπη το 2025 – Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία και Γαλλία αναμένεται να ξεπεράσουν τον παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης το 2026.

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/08/2026
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Ένα στα τρία δολάρια που δαπανήθηκαν παγκοσμίως για ταξίδια αναψυχής το 2025 κατευθύνθηκε στην Ευρώπη, η οποία διατηρεί με μεγάλη διαφορά τη θέση της ως κορυφαία τουριστική περιφέρεια του πλανήτη. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC), οι ταξιδιωτικές δαπάνες αναψυχής στην ευρωπαϊκή αγορά άγγιξαν τα 2 τρισ. δολάρια, με τη Νότια Ευρώπη να αποτελεί τον βασικό κινητήρα της ανάπτυξης.

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Τα νέα δεδομένα της έρευνας Economic Impact Research 2026 του WTTC, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Chase Travel, δείχνουν ότι η παγκόσμια δαπάνη για ταξίδια αναψυχής διαμορφώθηκε το 2025 στα 6,15 τρισ. δολάρια, αυξημένη κατά 3,5% σε ετήσια βάση.

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Τα ταξίδια αναψυχής αντιπροσώπευσαν το 80,5% της συνολικής παγκόσμιας ταξιδιωτικής δαπάνης, με την Ευρώπη να αποσπά περίπου το ένα τρίτο της συνολικής «πίτας».

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Η Νότια Ευρώπη στο επίκεντρο

Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Τουρκία εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στους πλέον δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς διεθνώς, αξιοποιώντας την υψηλή ζήτηση από το εξωτερικό, την πρόσβαση από πολλές αγορές, τις ισχυρές αεροπορικές συνδέσεις και το εύρος των τουριστικών προϊόντων τους.

Το 2025, η δαπάνη αναψυχής αυξήθηκε κατά 3,6% στη Γαλλία, 2,6% στην Ισπανία και 2,2% στην Ιταλία, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τουριστικών αγορών.

Οι θετικές επιδόσεις αναμένεται να συνεχιστούν και το 2026, καθώς το WTTC προβλέπει ότι η τουριστική δαπάνη αναψυχής στην Ευρώπη θα αυξηθεί κατά 3,7%, έναντι παγκόσμιας ανάπτυξης 3,1%.

Πρωταθλήτρια ανάπτυξης η Ιταλία
Στην επόμενη φάση ανάπτυξης αναμένεται να πρωταγωνιστήσει η Ιταλία, με προβλεπόμενη αύξηση της δαπάνης αναψυχής κατά 4,7%.

Ακολουθούν:

  • η Ισπανία με +4,3%,
  • η Τουρκία με +4,1%,
  • και η Γαλλία με +2,6%.

Οι προβλέψεις ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον ρόλο της Νότιας Ευρώπης ως ενός από τα σημαντικότερα κέντρα της διεθνούς ταξιδιωτικής ζήτησης.

Σύμφωνα με το WTTC, οι προορισμοί της περιοχής επωφελούνται παράλληλα από τις αλλαγές στις διεθνείς ταξιδιωτικές ροές, καθώς μέρος της ζήτησης μετακινείται από άλλες περιοχές του κόσμου προς τη Νότια Ευρώπη.

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του WTTC, Gloria Guevara, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη συνεχίζει να δίνει τον τόνο στον παγκόσμιο τουρισμό αναψυχής, ενώ χαρακτήρισε τη Νότια Ευρώπη «κινητήρα» της ανάπτυξης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η διατήρηση της δυναμικής απαιτεί συνέχιση των επενδύσεων σε υποδομές, συνδεσιμότητα και βιώσιμη διαχείριση των τουριστικών προορισμών, ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της τα επόμενα χρόνια.

Το WTTC σημειώνει ότι οι προβλέψεις για το 2026 βασίζονται στις σημερινές οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ο πληθωρισμός, οι τιμές ενέργειας, η καταναλωτική ζήτηση και οι γεωπολιτικές εξελίξεις.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/08/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
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