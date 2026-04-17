Δυναμική προβολή της Ελλάδας στην ιταλική αγορά ως premium προορισμός κρουαζιέρας

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/04/2026
To πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν της χώρας μας και ιδιαίτερα των ελληνικών προορισμών όπου προσεγγίζουν τα κρουαζιερόπλοια της ιταλικής εταιρείας MSC Cruises, παρουσιάστηκε σε 4 εκδηλώσεις, που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Ιταλίας σε συνεργασία με τον παγκόσμιο κολοσσό κρουαζιέρας.

Τα workshops περιλάμβαναν παρουσιάσεις επί του κρουαζιερόπλοιου MSC World Europa στο λιμάνι της Γένοβας και στο λιμάνι της Τσιβιταβέκια στη Ρώμη, ενώ ακολούθησαν ακόμα δύο στη Μπολόνια και στο Μπέργκαμο.

Κύριος άξονας των εκδηλώσεων ήταν η προώθηση των δρομολογίων της MSC Cruises στην Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο τους ελληνικούς προορισμούς. Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ιταλίας, Κυριακή Μπουλασίδου, και τα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας ενημέρωσαν αναλυτικά τους συμμετέχοντες Ιταλούς τουριστικούς επαγγελματίες για τις εμπειρίες που προσφέρει κάθε προορισμός, από την πολιτιστική κληρονομιά και τα ιστορικά μνημεία μέχρι τις εναλλακτικές δραστηριότητες και την τοπική γαστρονομία, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της εικόνας της χώρας μας ως προορισμού που προσφέρει πολυάριθμες επιλογές 365 ημέρες τον χρόνο.

Την κάθε εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 100 ταξιδιωτικοί πράκτορες και εκπρόσωποι κορυφαίων τουριστικών γραφείων από τις αντίστοιχες περιοχές, οι οποίοι εκδήλωσαν το έντονο ενδιαφέρον τους για τις δυνατότητες που προσφέρει η Ελλάδα στην κάλυψη των αναγκών των σύγχρονων ταξιδιωτών.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του ΕΟΤ για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από την Ιταλία και την ανάδειξη της Ελλάδας ως premium προορισμού κρουαζιέρας και πολιτισμού.

Σχετικά άρθρα

Η ανάπτυξη της νέας τουριστικής δύναμης της Ιταλίας με έσοδα δισεκατομμυρίων

16 Απριλίου 2026

Κρήτη: Θετικό το πρώτο τεστ για τη σεζόν, αλλά σε μικρό δείγμα των ανοιχτών ξενοδοχείων

15 Απριλίου 2026

Η τάση του «undertourism» στην Ευρώπη

10 Απριλίου 2026

Προβληματισμός για άνοδο τιμών και κρουαζιέρα λόγω του πολέμου`

23 Μαρτίου 2026

Η επιμόρφωση ως στρατηγικός πυλώνας ποιότητας και προόδου στον ξενοδοχειακό κλάδο της Κρήτης

17 Μαρτίου 2026
tourismos travel

Φρένο στις κρατήσεις και στάση αναμονής στον τουρισμό

17 Μαρτίου 2026

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τα σχέδια των Ευρωπαίων για τις διακοπές τους

15 Μαρτίου 2026
tourist

Κρήτη και Χαλκιδική στο επίκεντρο του ιρλανδικού τουριστικού ενδιαφέροντος

4 Μαρτίου 2026

Νέο σύστημα υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών και παραπόνων για τουριστικές υπηρεσίες

26 Φεβρουαρίου 2026
krouazieroploio limani agios nikolaos

Αγιος Νικόλαος: Δυναμική άνοδος της κρουαζιέρας – Νέες προοπτικές για τον τουρισμό της Κρήτης

25 Φεβρουαρίου 2026
