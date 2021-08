Αυξημένες οι πτήσεις προς την Ελλάδα και τον Αύγουστο

Ισχυρά σημάδια ανθεκτικότητας και ανάκαμψης δείχνει ο ελληνικός τουρισμός, παρά τις προκλήσεις του φετινού καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της «Eurocontrol», της ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την ασφάλεια της αεροπλοΐας, το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας συγκαταλέγεται στους δέκα αερολιμένες που κατά μέσο όρο χειρίστηκαν τις περισσότερες αφίξεις και αναχωρήσεις ανά ημέρα το διάστημα μεταξύ 5 και 11 Αυγούστου

Σε μία ένδειξη ανθεκτικότητας, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει, μάλιστα, τη δεύτερη μικρότερη πτώση όσον αφορά τον αριθμό πτήσεων σε σχέση με το ίδιο διάστημα το 2019, της τάξης του 15%, τη στιγμή που μερικοί από τους πλέον νευραλγικούς κόμβους στην Ευρώπη, όπως τα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης, της Μαδρίτης, του Παρισιού και του Άμστερνταμ, κατέγραφαν «βουτιά» μεταξύ 28 και 37%.

Τα δεδομένα της «Eurocontrol» φανερώνουν επίσης ότι η Ελλάδα ήταν 7η στην πτητική κίνηση στις 11 Αυγούστου, πίσω από πληθυσμιακά πολύ μεγαλύτερες χώρες – όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Τουρκία- και εμφάνιζε, μάλιστα, τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό αύξησης πτήσεων (+7%) σε βάθος δύο εβδομάδων. Μόνον το Ηνωμένο Βασίλειο (+12%) είχε ταχύτερη αύξηση των αφίξεων και των αναχωρήσεων εκείνο το 14ήμερο.

Η παράλληλη «άνοδος» Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου δεν αποτελεί σύμπτωση, καθώς τα δρομολόγια των εταιρειών Ryanair και easyJet ανάμεσα στις δύο χώρες αποτέλεσαν παράγοντα-κλειδί στην αύξηση των συνολικών πτήσεων των δύο αερομεταφορέων τις δύο εβδομάδες έως την 11η Αυγούστου.

Τα στοιχεία της «Eurocontrol» έρχονται στον απόηχο δημοσιεύματος των «Financial Times», σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα αναδεικνύεται νικήτρια στον αγώνα για την ανάκαμψη του τουρισμού στην Ευρώπη, με βάση τα στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας OAG.

Yesterday @Schiphol was the busiest airport with 1,136 departing/arriving flights, ⬆️63 flights over the past two weeks. @airport_FRA had 1,040 flights, ⬆️40 and @iga_airport had 1,012 flights, ⬇️47 over past 2 weeks. @ACI_EUROPE @Transport_EU @IATA @A4Europe @ECACceac pic.twitter.com/WHE5xVYJy8

— Eamonn Brennan (@eurocontrolDG) August 9, 2021