Αυτή είναι η νέα καμπάνια του ΕΟΤ

Σημαντική διαφοροποίηση της συγκεκριμένης καμπάνιας αποτελεί το γεγονός ότι …δεν είναι μια απλώς μια καμπάνια.

Είναι βασισμένη σε ένα στρατηγικό πλάνο 3ετίας, το οποίο σταδιακά μας θα οδηγήσει στην επόμενη μέρα, στο νέο αφήγημα για τον ελληνικό Τουρισμό και δημιουργήθηκε από την εξαιρετική συνεργασία της αναδόχου κοινοπραξίας Ogilvy – AQ Strategy με τα στελέχη του ΕΟΤ, αλλά και τις παρατηρήσεις όλων των φορέων του Τουρισμού, που προέκυψαν από την εκτεταμένη διαβούλευση που υπήρξε για πρώτη φορά.

Σε δήλωσή του στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης, αναφορικά με τη νέα καμπάνια τονίζει: “Ξεκινάμε το πρώτο μέρος της νέας καμπάνιας του ΕΟΤ από την ΙΤΒ, μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις τουρισμού στον κόσμο. Μιας καμπάνιας η οποία βασίζεται στο συνολικό στρατηγικό σχέδιο που έχουμε εκπονήσει για τα επόμενα χρόνια και με ξεκάθαρη στόχευση ενόψει της σεζόν του 2021. Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς και θέλουμε να είναι πρωταγωνιστής και στην μετά covid εποχή. Μπορούμε να προσφέρουμε στον επισκέπτη όλα όσα του στέρησε η πανδημία όλο αυτό το διάστημα και να τον κάνουμε να βιώσει την αυθεντικότητα και την ξεχωριστή ταυτότητα του τόπου και των ανθρώπων μας”.

Και καταλήγει ο γ.γ. του ΕΟΤ: “Εκεί ακριβώς εστιάζει και το μότο της νέας καμπάνιας : όλα όσα θέλεις, είναι η Ελλάδα (All you Want is Greece). Στο Βερολίνο κάνουμε την αρχή αλλά τις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιάσουμε τόσο το σύνολο της καμπάνιας μας όσο και το νέο visitgreece.gr στο ελληνικό και διεθνές κοινό”.

Τα χαρακτηριστικά της καμπάνιας

Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της καμπάνιας, έχουν ως εξής:

– Το συνολικό στρατηγικό αλλά και η στόχευση της καμπάνιας του 2021 προέκυψε μετά από εκτενή διαβούλευση του ΕΟΤ με όλους τους θεσμικούς φορείς του τουρισμού και την ελληνική τουριστική αγορά.

–Προσαρμοστικότητα και ευελιξία είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της διαχείρισης της κατάστασης που προφανώς επηρεάζει και την διαφημιστική εκστρατεία.

–Η καμπάνια λαμβάνει σαφέστατα υπ’ όψιν τις προηγούμενες προσπάθειες (Live your myth in Greece, Greece 365, κλπ) και αποτελεί τη συνέχεια τους, προσαρμοσμένη όμως απόλυτα στο συναίσθημα (sentiment) των ημερών λόγω covid19.

-Στόχος της καμπάνιας είναι να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες, όλο το χρόνο, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα του τόπου μας (Only in Greece) και των ανθρώπων του.

Επίσης, στόχος της καμπάνιας είναι να αναδείξει ότι εκτός από το «ήλιος και θάλασσα», η Ελλάδα έχει πολλά περισσότερα να δώσει στον μελλοντικό ταξιδιώτη. Γαστρονομία και κρασί, πολιτισμό, τέχνη, υπέροχα βουνά και λίμνες, ποτάμια, πόλεις ζωντανές, ανθρώπους ανοιχτούς, έτοιμους να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες όλο το χρόνο. Ο κάθε τόπος έχει τη δική του ιστορία να πει και είναι μοναδική.

Η καμπάνια του 2021 και η γενικότερη στρατηγική αποτυπώνεται και στο νέο visitgreece.gr, το επίσημο portal του ελληνικού Τουρισμού που θα παρουσιαστεί σε λίγες ημέρες.

Στο πλαίσιο αυτό, όλη η χώρα αντιμετωπίζεται ως ένας εν δυνάμει τουριστικός προορισμός (παράκτια και ενδοχώρα) με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αυθεντικότητα και ξεχωριστή ταυτότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καμπάνια θέλει να τοποθετηθεί στο μυαλό των υποψηφίων επισκεπτών της χώρας μας, απλά και κατανοητά, λέγοντας ότι ξέρουμε τι θέλεις μετά από όλο αυτό που έχεις ζήσει και αυτό είναι η Ελλάδα, όπως τονίζει στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, στέλεχος που δούλεψε για την εκπόνησή της και συνεχίζει: “Το κεντρικό μήνυμα μας συμπυκνώνει ακριβώς αυτό. Μετά από όσα περνάει ο κόσμος η Ελλάδα είναι ο προορισμός που μπορεί να τα προσφέρει όλα και να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες του ταξιδιώτη. Όσα θέλεις, είναι η Ελλάδα. All you Want is Greece”.

Τέλος, στόχος της καμπάνιας είναι να παρουσιάσει τη χώρα με το σύγχρονο πρόσωπο της, να μεταφέρει μια φρέσκια εικόνα που καταστήσει τον ελληνικό Τουρισμό και την Ελλάδα, πρωταγωνιστές στην φετινή σεζόν αλλά και στην επόμενη μέρα.