ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αυστηρότερο πλαίσιο για τα Airbnb από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

airbnb
Η κυβέρνηση εξετάζει την περαιτέρω επέκταση της απαγόρευσης των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε τουριστικές περιοχές όπου καταγράφεται οξύ στεγαστικό πρόβλημα, πέραν των τριών δημοτικών διαμερισμάτων του κέντρου της Αθήνας όπου ήδη εφαρμόζεται σχετικό μέτρο. Μέχρι στιγμής, η μοναδική επίσημη ανακοίνωση αφορά την παράταση έως το τέλος του 2026 της απαγόρευσης για την έκδοση νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτου στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 τίθενται σε ισχύ αυστηρότερες προδιαγραφές για τα ακίνητα που διατίθενται σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ ξεκινούν και οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.

Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις;

Η κυβέρνηση εξετάζει την επέκταση της απαγόρευσης ένταξης νέων ακινήτων σε πλατφόρμες όπως το Airbnb και σε άλλες τουριστικές περιοχές με σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα, πέραν των τριών δημοτικών διαμερισμάτων του κέντρου της Αθήνας όπου ήδη ισχύει το μέτρο.

Ποιες περιοχές βρίσκονται στο μικροσκόπιο;

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκονται η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, η Σαντορίνη, η Πάρος και η Χαλκιδική, χωρίς όμως να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη απόφαση.

Τι ισχύει σίγουρα μέχρι τώρα;

Η μόνη δέσμευση που έχει ανακοινωθεί είναι η παράταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτου έως το τέλος του 2026 στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων.

Πότε ξεκινούν οι έλεγχοι;

Από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 τίθενται σε ισχύ οι αυστηρότερες προδιαγραφές για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξεκινούν οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από τα κλιμάκια του υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ.

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για τα ακίνητα;

Τα ακίνητα θα πρέπει να έχουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, ασφάλιση αστικής ευθύνης, πιστοποιητικά ηλεκτρολογικής ασφάλειας, πυροσβεστικά μέσα, σήμανση διαφυγής, καθώς και πιστοποιητικό απεντόμωσης-μυοκτονίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγό με αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

Τι πρόστιμα προβλέπονται για τους παραβάτες;

Όσοι δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές ή αρνηθούν τον έλεγχο κινδυνεύουν με πρόστιμο 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε έναν χρόνο, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ σε τρίτη παράβαση εκτοξεύεται στο τετραπλάσιο.

