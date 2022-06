Απολογισμό των δραστηριοτήτων του κάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης. Στην παρακάτω ανακοίνωση, αναφέρεται στις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του τουρισμού, για την ομιλία του σε διεθνές Οικονομικό Φόρουμ καθώς και τα συνέδρια που έχει παραβρεθεί.

Πιο αναλυτικά:

Ένα σημαντικό συνέδριο για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα διοργάνωσε στα Χανιά ο έγκυρος Economist, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και την υποστήριξη του ΕΟΤ.

Σημαίνουσες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό βρέθηκαν στην πόλη μας και συνέβαλαν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στον διάλογο για το μέλλον του θρησκευτικού τουρισμού στη χώρα μας. Ο θρησκευτικός τουρισμός έχει εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης στην Κρήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

Τα θρησκευτικά μας μνημεία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής μας κληρονομιάς και πόλο έλξης των πιστών από όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει και στον θρησκευτικό τουρισμό!

Σημαντικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του τουρισμού στα Χανιά

Προγράμματα μετεκπαίδευσης στον τουρισμό και στα Χανιά

Μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Τουρισμού είναι η αδιάκοπη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των εργαζομένων που είναι βασικοί πρωταγωνιστές της αναβάθμισης των τουριστικών υπηρεσιών και του τουριστικού μας προϊόντος. Σε συνάντηση εργασίας που είχα με την Υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη εισηγήθηκα την διεξαγωγή τέτοιων προγραμμάτων μετεκπαίδευσης στον τουρισμό και στα Χανιά που είναι αναντίρρητα ένας από τους κορυφαίους προορισμούς στη χώρα μας. Αναγνωρίζω τα ελλείμματα της πόλης μας και την ανάγκη για κατάρτιση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι!

Ειδικό πρόγραμμα προβολής του ΕΟΤ για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και να θαυμάσω από κοντά την περιοδική έκθεση «Bath Time! Σώμα – Νερό – Διάλογοι» που περιλαμβάνει 137 αρχαία, μεσαιωνικά και σύγχρονα αντικείμενα και έργα τέχνης που αποκαλύπτουν τις λουτρικές συνήθειες της Μεσογείου. Με προσωπική μου πρωτοβουλία, ο ΕΟΤ ετοιμάζει ένα ειδικό πρόγραμμα προβολής του Μουσείου που θα περιλαμβάνει: ταξίδια εξοικείωσης ξένων δημοσιογράφων, προβολή στα ψηφιακά μέσα και ειδική παρουσίαση σε μεγάλη διεθνή έκθεση το φθινόπωρο.

Ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας ξεκίνησε από την Κρήτη

Ο ΔΕΗ International Tour of Hellas είναι μια παγκόσμιας εμβέλειας διοργάνωση που φέρνει την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Ο ΕΟΤ στηρίζει τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις γιατί η εμπειρία για τον αθλητή-ποδηλάτη αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση για τις τουριστικές εμπειρίες που μπορούν να ζήσουν οι ταξιδιώτες μας. Περισσότεροι από 130 ποδηλάτες από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στην γραμμή εκκίνησης στο Ηράκλειο, πέρασαν από το Ρέθυμνο για να καταλήξουν στο Παλιό Λιμάνι των Χανίων.

Η απαιτητική διαδρομή αναδεικνύει όλη την ομορφιά και την ποικιλομορφία της Κρήτης. Ήμουν στα Χανιά για την τελετή βράβευσης και έδωσα τη Λευκή Φανέλα στον νεαρό Ιταλό Filippo Baroncini που τερμάτισε ως Καλύτερος Νέος Αθλητής.

Ο αθλητισμός σε συνδυασμό με τον τουρισμό δημιουργούν αξέχαστες εμπειρίες!

Τι κάνω για τον ελληνικό τουρισμό

Στον αέρα η νέα καμπάνια του ΕΟΤ «You Will Want To Stay Forever – Ελλάδα: μια χώρα που θα θέλεις να μείνεις για πάντα!

Η φετινή διαφημιστική καμπάνια του ΕΟΤ είναι διαφορετική και στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά του επισκέπτη. Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε κάποιον ξένο που ήρθε εδώ για διακοπές, λάτρεψε τη χώρα τη χώρα μας και θέλησε να μείνει εδώ για πάντα.

Ο ήρωας μας, ο Όττο από την Αυστρία, επισκέφθηκε πριν χρόνια την Ελλάδα για να γευτεί το ελληνικό καλοκαίρι. Η ομορφιά του τοπίου, ο τρόπος ζωής και οι ξεχωριστοί άνθρωποι που γνώρισε εδώ, τον «αιχμαλώτισαν» για πάντα! Ο Όττο λάτρεψε το συναίσθημα που του δημιούργησε η Ελλάδα και έμεινε για πάντα!

Στη συζήτηση που οργανώθηκε στο Greek House Davos είχα την ευκαιρία να μιλήσω για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Στον ΕΟΤ θέλουμε να διευρύνουμε τα οφέλη του βιώσιμου τουρισμού για τις τοπικές κοινωνίες.

Η βιωσιμότητα, ειδικά για τη χώρα μας, έχει και μια βαθιά κοινωνική πτυχή. Ο βιώσιμος τουρισμός μπορεί να παίξει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Το μεγάλο στοίχημα είναι η περαιτέρω χρονική και χωρική διάχυση του τουριστικού προϊόντος και η περαιτέρω αύξηση των εσόδων σε περισσότερες περιοχές της χώρας και για περισσότερους πολίτες.

Ομιλία μου στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας

Ισχυρή παρουσία του ΕΟΤ στην διεθνή έκθεση

Η ισχυρή παρουσία του ΕΟΤ στη διεθνή Arabian Travel Market στο Dubai ολοκληρώθηκε με δύο νέες συνεργασίες στρατηγικής σημασίας που θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού στις αραβικές χώρες. Ο ΕΟΤ και η Qatar Airways συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν από κοινού καμπάνια προβολής και ενημέρωσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ και στη Σαουδική Αραβία.

Εξασφαλίσαμε, επίσης, αποκλειστική συμφωνία με τη WEGΟ ΜΕΝΑ, μια από τις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές πλατφόρμες στη Μέση Ανατολή και τη Β. Αφρική. Η Μέση Ανατολή είναι μια περιοχή εξαιρετικά σημαντική για τον τουρισμό μας. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς που έχουμε στην περιοχή και να ανοίξουμε περαιτέρω τις προοπτικές της.