Η ανάπτυξη της νέας τουριστικής δύναμης της Ιταλίας με έσοδα δισεκατομμυρίων

Σημαντική αύξηση κατέγραψε το 2025 ο αριθμός των επισκεπτών που επέλεξαν την Ιταλία ως προορισμό για ποδηλατικές περιηγήσεις. Η τελευταία έκθεση «Ταξιδεύοντας με ποδήλατο 2026» εκτιμά ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν 49 εκατ. επισκέψεις για ποδηλασία στη Ιταλία, μία μορφή τουρισμού που απέφερε στους προορισμούς 6,4 δισ. ευρώ.

Η σχετική έκθεση, εκπονήθηκε από την Isnart-Unioncamere για το Παρατηρητήριο για την Οικονομία του Τουρισμού των Εμπορικών Επιμελητηρίων σε συνεργασία με τη Legambiente, και παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Ποδηλατικού Τουρισμού στη νέα έδρα της Έκθεσης της Πάδοβας.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, ένας στους δύο ποδηλάτες συνδυάζει την εμπειρία της ποδηλασίας με την ανακάλυψη των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και των γαστρονομικών και οινολογικών προϊόντων της περιοχής, επιβεβαιώνοντας ότι το ποδήλατο είναι ένας σημαντικός μοχλός για την προώθηση του τοπικού τουρισμού που, ως τέτοιος, απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα προσφοράς πολλαπλών προϊόντων.

Το 2025 οι γυναίκες κατέλαβαν ποσοστό 47,1% των ποδηλατών τουρισμού, έναντι 29,7% το 2024. Στο πλαίσιο αυτό, η εμπειρία της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Women in Cycling είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πρόκειται για ένα δίκτυο που προωθείται από την European Cyclists’ Federation, με τη συμβολή διαφόρων εταιρειών-εταίρων, το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό να καταστήσει τους τομείς της βιομηχανίας του ποδηλάτου, της κινητικότητας και του τουρισμού πιο ενταγμένους για τις γυναίκες σε όλα τα επίπεδα.

Η Πρόεδρος του Isnart-Istituto Ricerche Turistiche e Culturali και εκπρόσωπος της Unioncamere στην Επιτροπή «Impresa Donna» του Υπουργείου Επιχειρήσεων και του Made in Italy κ. Loretta Credaro, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «Από το προφίλ του τυπικού ποδηλάτου-τουρίστα προκύπτει μια αύξηση του γυναικείου στοιχείου κατά πάνω από 17 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τα στοιχεία του 2024. Με χαρά διαπιστώνω ότι η ζήτηση για ποδηλατικό τουρισμό είναι όλο και πιο «ροζ», ένα φαινόμενο που ελπίζω θα επιβεβαιωθεί και από την πλευρά της προσφοράς, δημιουργώντας πολλές νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας, ακόμη και για τις γυναίκες, σε μικρούς και μεγάλους προορισμούς της χώρας μας».

H λίστα με τις ιταλικές περιφέρειες που πρωτοστατούν στην ποδηλατική κουλτούρα και τον ποδηλατικό τουρισμό είναι το Βένετο, το Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε, η Τοσκάνη και η Εμίλια-Ρομάνια. Ειδικότερα, η Εμίλια-Ρομάνια είναι η πιο «φιλική προς τα ποδήλατα» περιφέρεια, με πάνω από 1.285 χλμ. ποδηλατοδρόμων. Η Φεράρα είναι γνωστή ως η «πόλη των ποδηλάτων». Η Τοσκάνη είναι ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για τους λόφους της Val d’Orcia και του Chianti, ιδανικούς για ποδήλατο δρόμου κ.α. Το Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε ξεχωρίζει μεταξύ άλλων για τον ποδηλατικό τουρισμό στο βουνό, ποδηλατοδρόμους στην κοιλάδα και άλλες θεματικές διαδρομές.

Το Βένετο είναι δημοφιλής προορισμός για τις ποδηλατικές διαδρομές του, όπως η Τρεβίζο-Οστίλια, και για τον ποδηλατικό τουρισμό, που συχνά συνδέεται με όμορφα τοπία. Παρά την ανοδική πορεία της Ιταλίας ως ποδηλατικός προορισμός η Κροατία αναδείχθηκε ως ο πιο αγαπημένος προορισμός των ποδηλατών-ταξιδιωτών το 2025, σύμφωνα με την έκθεση «Ταξιδεύοντας με ποδήλατο 2026».